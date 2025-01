Grandi Langhe 2025: l'eccellenza vinicola piemontese in scena a Torino

Grandi Langhe 2025, l'evento dedicato ai vini Docg e Doc del Piemonte, torna il 27 e 28 gennaio nel centro culturale OGR di Torino. L'evento offre un viaggio tra i migliori vini della regione, presentando le nuove annate e celebrando l'unicità delle denominazioni piemontesi.

Grandi Langhe torna a Torino il 27 e 28 gennaio

L'edizione 2025 segna un'importante collaborazione con Piemonte Land of Wine, aprendo le porte a tutti i territori vinicoli della regione. Oltre 500 cantine, appartenenti ai 14 Consorzi di Tutela Piemontesi, mostreranno il meglio delle loro etichette a un pubblico internazionale. Con più di 200 buyers provenienti da 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile, Giappone e India, il profilo globale dell'evento continua a crescere.

Italian Wine Podcast è stato ufficialmente annunciato come Media Partner di Grandi Langhe 2025 e attraverso interviste esclusive con produttori, esperti e buyers, esplorerà il cuore pulsante della tradizione enologica piemontese. Stevie Kim, fondatrice del podcast, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di raccontare le Langhe e il Piemonte al pubblico globale, valorizzando una regione che ha plasmato la storia del vino italiano». L'evento rappresenta una vetrina unica non solo per i rinomati Barolo e Barbaresco, ma anche per le perle meno conosciute della produzione piemontese, mettendo in luce il loro impatto culturale ed economico sulla scena internazionale.

