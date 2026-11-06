INTERLUDIA
L'Alta Langa Riserva prodotto in sole mille bottiglie per il ristorante Adagio
Si chiama Interludia ed è un Pas Dosé 2019 da Pinot Nero in purezza, nato con la cantina Enrico Serafino. Si può degustare da Adagio, ristorante del Relais Almaranto di Calamandrana (At), o acquistare nel suo shop
Un sorso tra una portata e l’altra, come l’interludio che interrompe una composizione e ne prepara la ripresa. Da questa idea prende il nome Interludia, l’Alta Langa Riserva Pas Dosé nata dalla collaborazione tra Adagio, il ristorante del Relais Almaranto a Calamandrana (At), e la cantina di Enrico Serafino. È un Metodo Classico millesimato 2019, prodotto in mille bottiglie e destinato a essere servito esclusivamente da Adagio o acquistate presso lo shop del relais.
Un Alta Langa Riserva da Pinot Nero in purezza
Nel calice c’è Pinot Nero in purezza, proveniente da vigneti tra Mango, Loazzolo, Bubbio e Trezzo Tinella, a 450-550 metri di altitudine. Le uve, raccolte a mano, fermentano in acciaio; il vino riposa poi sui lieviti per oltre cinque anni. La sboccatura è tardiva e non viene aggiunta liqueur d’expédition: il risultato è un pas dosé, senza zuccheri aggiunti. Il nome guarda alla musica, ma il progetto della cantina Enrico Serafino parla anche la lingua della cucina.
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Il legame con la cucina di Adagio
Adagio, guidato dallo chef Mario Maniscalco, intreccia radici siciliane e territorio piemontese; Interludia è stata pensata per accompagnarne il percorso gastronomico, come un passaggio da un piatto al successivo. Nel bicchiere il perlage è fine e persistente. I profumi ricordano fiori gialli, frutta bianca matura, nocciola tostata e crosta di pane; il sorso è ampio e strutturato, con una chiusura minerale e lunga. Da provare anche con i crostacei.