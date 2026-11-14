Flavio Rosé di Rotari

In questo autunno 2026 la cantina Rotari porta importanti innovazioni nella sua linea di massima espressione dei Trento Doc, la linea Flavio. Questi vini, che fino ad oggi hanno visto due interpretazioni estremamente distinte dello Chardonnay di montagna, si completano con l’ingresso del Flavio Rosé Brut e, con l’occasione, anche con un totale restyling delle etichette che divengono ancor più eleganti e raffinate.

Flavio Rosé Brut, il debutto con l’annata 2020

Il Flavio Rosé, nato solo dopo svariati anni di tentativi ed assemblaggi ad opera del team di enologi di Mezzacorona capitanati da Andrea Martinelli, vede la sua prima uscita con il millesimo 2020. Un’annata eccezionale per il Trento Doc e per il Pinot Nero, il vitigno di punta di questa superba Riserva. La già contenuta coltivazione di Pinot Nero sulle montagne trentine vede una gran selezione dei migliori vitigni e grappoli per la composizione di questo nuovo spumante di montagna.

Cantina Rotari a Mezzocorona (Tn)

Composto al 90% da Pinot Nero e per il restante 10% dallo stesso Chardonnay che compone i Flavio Brut e Nature, la lavorazione è assai articolata. Una macerazione sulle bucce di Pinot Nero di 7 ore per ottenere un colore delicato e sottile e una struttura che valorizzi al massimo le caratteristiche del Pinot Nero montano. Dopodiché beneficia di un periodo di maturazione in barrique di rovere francese e successiva fermentazione malolattica per circa la metà della massa totale. Infine, una permanenza sui lieviti di oltre 60 mesi e un dosaggio nell’ordine dei 5 grammi litro donano a questa riserva un carattere unico ed estremamente moderno.

Colore, profumi e caratteristiche nel calice

Nel calice si colora di un rosa delicato e acceso. Il perlage è estremamente fine ed elegante con gran cremosità anche al palato. Gli aromi sono intensi e intriganti: piccoli frutti rossi, richiami balsamici, note minerali e sapide, e ricordi di crosta di pane e pasticceria nel totale rispetto dell’espressione moderna del metodo classico di montagna Trento Doc firmato Rotari. Il sorso è fresco, fragrante e si esprime con complessità e persistenza arricchito da un piacevole richiamo di nocciola e cacao.

Gli abbinamenti, dagli antipasti al menu delle feste