Flavio Trento Doc Riserva 2016 di Rotari

La Riserva Rotari Flavio Trento Doc 2016 è il risultato di una rigorosa selezione delle uve, prodotta interamente con Chardonnay in purezza proveniente dai vigneti più vocati e situati nelle aree più elevate del Trentino. Questi vigneti, caratterizzati da un'elevata acidità naturale, sono ideali per un lungo affinamento sui lieviti. Questo Trentodoc Riserva è un'espressione perfetta del Metodo Classico, rispettando i disciplinari della denominazione Trentodoc.

Rotari Flavio Trento Doc Riserva è prodotto con rifermentazione in bottiglia, seguendo con rigore il Metodo Classico. La sua complessità aromatica nasce dal lungo affinamento sui lieviti, per un totale di ben 96 mesi. Il tempo regala a questa Riserva una struttura robusta e un bouquet aromatico ampio e articolato. Lo stile inconfondibile di Rotari Flavio è intenso ed elegante, con un profilo che evolve nel bicchiere, rivelando note di agrumi, albicocca, miele e pesca che si arricchiscono nel tempo con accenni di nocciola, tostatura e cacao.

Il bouquet aromatico è complesso, con profumi di agrumi, albicocca e miele, che nel bicchiere si trasformano in sentori di nocciola, cacao e note tostate. In bocca, Rotari Flavio è pieno e fragrante, con richiami eleganti di nocciola, caffè e miele che esaltano il suo carattere maturo e ben bilanciato. Ideale a circa 12°C, per valorizzare le sfumature aromatiche più delicate e godere appieno della sua evoluzione.

La particolarità dell'annata 2016 è dovuta a una vendemmia anticipata di quasi due settimane rispetto alla media, un fattore determinante che ha permesso di mantenere una straordinaria freschezza e fragranze agrumate. Il profilo del Rotari Flavio Riserva evolve quindi da note fresche e agrumate a toni più maturi, regalando un percorso aromatico simile a un passaggio dalla primavera all’estate. L’annata 2016 ha ottenuto per l’undicesimo anno consecutivo i prestigiosi 3 Bicchieri del Gambero Rosso.

Mezzacorona

via del Teroldego 1/E - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel 0461 616399