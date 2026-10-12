Ruggeri presenta Revén, il nuovo Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Millesimato 2025 nato dalle uve di dieci tra i pendii più scoscesi e impervi di Valdobbiadene. Il nome rende omaggio alla viticoltura "eroica" delle colline patrimonio Unesco e alla dedizione dei suoi viticoltori. Prodotto con il Metodo Ruggeri - che prevede oltre sei mesi di sosta sui lieviti - lo spumante si distingue per struttura, sapidità e una spiccata complessità aromatica. Un progetto che unisce ricerca, identità territoriale e innovazione, raccontato anche in un’etichetta che traccia la mappa dei vigneti d'origine