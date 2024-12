Profumo di... Cartizze: Ruggeri presenta il nuovo Brut Millesimato 2023

In occasione del lancio del suo primo Cartizze Brut Millesimato 2023 Ruggeri presenta un'inedita degustazione. Grazie a due “nasi”, Andrea Canal, enologo Ruggeri, e Gianluca Casamento, parfumeur e fondatore di Art Parfums viene offerta un'esperienza olfattiva fuori dagli schemi a un pubblico selezionato. E tutto ciò non poteva che avvenire in una sala prestigiosa della dimora storica ottocentesca del Museo Bagatti Valsecchi.

Cartizze Ruggeri, la degustazione

La doppia degustazione va alla scoperta della complessità aromatica del nuovo Cartizze Brut Millesimato 2023: «un carattere elegante e floreale dai sentori di frutta bianca e note sapide e minerali,» secondo Andrea Canal, che ha invitato gli ospiti ad usare la ruota degli aromi, uno strumento utilizzato dai sommelier per individuare la composizione aromatica. Per creare il primo millesimato del Superiore di Cartizze in versione brut sono state selezionate le migliori uve, raccolte nelle frazioni più rinomate - Santo Stefano, San Pietro di Barbozza e Saccol.

Dopo una prolungata sosta sui propri lieviti in autoclave e poi di riposo in bottiglia. Il nuovo millesimato riflette lo spirito pionieristico di Ruggeri. Tradizionalmente, gli spumanti Cartizze sono spumantizzati in veste “dry”, più amabili. In questi anni Ruggeri ha perfezionato tecniche di spumantizzazione e affinamento, sviluppando un metodo che mette al centro la qualità, l'aroma e la fragranza. Dal 2018, Ruggeri ha scelto di spingersi per creare un brut deciso e orgoglioso con un residuo zuccherino di 8 grammi/litro – oltre un terzo rispetto ai tradizionali Dry.

Cartizze Ruggeri, il perfume-pairing

Per celebrare il primo millesimato del Cartizze Brut, Ruggeri e Art Parfums hanno anche pensato a un perfume-pairing ideale con Regularly Irregular by Regalien, una fragranza affine, secondo la piramide olfattiva dei profumi: «un profumo morbido, raffinato, intenso, unisex, dalle note agrumate di testa come mela, ananas e sentori delicati di rosa bianca, mentre la parte minerale proviene dal pepe di Sichuan e patchouli.», sottolinea Gianluca Casamento.

Gli insegnamenti del passato e il temperamento visionario di oggi non possono che tradursi in sperimentazioni per anticipare il futuro. Lo spirito innovativo da sempre contraddistingue la storica Cantina Ruggeri, che ha alle sue spalle 75 anni di storia e cinque generazioni «La componente olfattiva è fondamentale, non solo a livello tecnico, ma anche emozionale - commenta Laura Mayr, general manager di Ruggeri. Abbiamo voluto presentare il primo millesimato del nostro Cartizze Brut con un'esperienza nuova: un omaggio al nostro territorio dalla complessità eccezionale, riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità».