Pastry Bit Competition: ecco i tre vincitori della tappa in Veneto

Il Veneto è stato la settima tappa del viaggio intrapreso per trovare il pastry ambassador 2026 di Molino Dallagiovanna. Il 1° ottobre i partecipanti si sono sfidati a colpi di dolcezza nel laboratorio di pasticceria di LM Alimentare a Due Carrare (Pd) in collaborazione con il maestro Leonardo Di Carlo. Nella tappa veneta a conquistare il passaggio alle semifinali sono stati: Alessia Giornetta, Matias Nicolas Kelm e Juri Scarpellini.

Alessia Giornetta della pasticceria Zukkero di Teolo 1/3 Matias Nicolas Kelm pastry chef al Relais La Speranzina di Sirmione 2/3 Juri Scarpellini della Pasticceria Toffy 3/3

La giuria, composta da esperti, blogger e giornalisti del settore (tra cui Italia a Tavola), ha valutato i candidati sulla base sia della preparazione tecnica sia delle doti comunicative. Alla giuria tecnica, in occasione delle tre semifinali, si affiancherà una giuria popolare. A partire dalle semifinali entrerà in giuria tecnica anche lo stesso Leonardo Di Carlo, testimonial della Pastry Bit Competiton.

Pastry Bit Competiton: i vincitori della tappa veneta

Nella tappa veneta i concorrenti dovevano preparare una crostata moderna da forno in cinquanta minuti, escludendo creme da frigorifero, frutta fresca o altri ingredienti deperibili, per dar forma a dolci che potessero essere riposti in credenza o in una borsa da viaggio.

I primi classificati, che poi avranno accesso alle semifinali, sono stati: Alessia Giornetta della pasticceria “Zukkero” di Teolo (Pd) col dolce “Blue lavender”, una cheesecake basca su frolla sabbiosa, con inserimento di marmellata di mirtilli aromatizzata alla lavanda, la cui spiga brinata è stata usata come decorazione, mentre, frantumata, ha creato un velo di dolcezza profumata sulla superficie del dolce.

Blue Lavender di Alessia Giornetta

Matias Nicolas Kelm, pastry chef al “Relais La Speranzina” di Sirmione (Bs) ha presentato “Peter il coniglio: ricordi d’infanzia”, una crostata con frolla classica, velata di marmellata di arancia, farcita di crema frangipane alle carote. Per decorazione, un altro velo di marmellata di arancia, lamelle di mandorle e una sagoma di coniglio di frolla spolverato di zucchero a velo.

Peter il coniglio ricordi d'infanzia di Matias Nicolas Kelm

Dolce al cioccolato, precisamente una “Sacher3.0” per Juri Scarpellini della Pasticceria “Toffy”, Osio Sotto (Bg) che ha preparato una frolla sablè aromatizzata all’albicocca, sopra la quale ha messo una crema frangipane al cioccolato che, dopo cottura, ha ricevuto uno strato di spalmabile fondente ed è stata coperta da un disco di cioccolato 55%. La decorazione è costituita da una costruzione di spuntoni di spalmabile fondente, dischi di albicocca gelificata e gocce di composta di albicocca. Dulcis in fundo: scagliette di foglie d’oro.

Sacher 3.0 di Juri Scarpellini

Come funziona Pastry Bit Competiton

A contendersi il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026”, volto ufficiale del Molino per la pasticceria in Italia e nel mondo, sono 108 pasticceri che si stanno sfidando, 12 per tappa, nelle 9 gare regionali in programma da maggio a ottobre in tutte le zone d’Italia.

I migliori tre pasticceri ogni tappa regionale si qualificano per una delle 3 semifinali che si svolgeranno in una rinomata località sciistica nel prossimo inverno. In alta quota la sfida si sposterà sul Bignè dinamico da condividere. La fase finale, a cui accederanno i migliori 3 di ogni semifinale, si dividerà in due momenti: il primo a giugno 2025 in Cast Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni, il secondo a settembre 2025 presso la sede del Molino in occasione della Festa dei Granai. In Cast Alimenti i 9 pasticceri finalisti dovranno realizzare un lievitato sfogliato; al Molino, invece, l'ultima sfida consisterà nella valutazione del panettone con impasto al cioccolato che dovrà essere realizzato solo con lievito madre vivo e senza creme siringate all’interno. Vietato l’uso di semilavorati o mix per grandi lievitati.