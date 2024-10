Il regalo perfetto per cuochi, pizzaioli e pasticceri? I set iLoveCooking

La passione per la cucina incontra l’eccellenza artigianale con la nuova collezione iLoveCooking di Ballarini, il marchio italiano che da oltre un secolo è sinonimo di qualità nei prodotti per la cucina. Con tre set studiati per soddisfare ogni esigenza, la linea iLoveCooking è il compagno ideale per chi ama vivere esperienze culinarie di successo, che si tratti di una cena in famiglia o di una serata tra amici. Ogni set è una perfetta combinazione di funzionalità, stile e innovazione, pensato per chi desidera attrezzarsi con strumenti versatili e di alta qualità.

iLoveCooking di Ballarini sono i regali perfetti per gli amanti della cucina

La versatilità al centro della collezione iLoveCooking di Ballarini

La serie iLoveCooking si distingue per l'equilibrio tra versatilità ed essenzialità, due elementi che rendono questi set il regalo ideale per chi vuole arricchire la propria cucina con utensili funzionali e di design. Ogni set è stato pensato per occasioni diverse, offrendo soluzioni che combinano innovazione e tradizione, firmate Ballarini. Ecco i tre set disponibili:

iLoveCooking at Home: lo starter set per la tua cucina

iLoveCooking at Home di Ballarini

Il set iLoveCooking at Home è pensato per chi sta arredando una nuova casa o per chi cerca strumenti salva-spazio senza compromettere la qualità. Questo set di nove pezzi include:

Tre padelle della linea Torre di diverse dimensioni

di diverse dimensioni Due manici removibili , per una praticità senza precedenti

, per una praticità senza precedenti Due coperchi salva-spazio

Due utensili da cucina essenziali: un mestolo e una spatola

Questo starter set è perfetto per chi desidera una cucina di qualità superiore, mantenendo ordine e praticità. Grazie al suo design curato e alla funzionalità, rappresenta un vero e proprio must-have per ogni cucina.

iLoveCooking Pizza: il set per gli amanti della tradizione italiana

iLoveCooking Pizza di Ballarini

Il set iLoveCooking Pizza è un vero e proprio tributo alla cucina italiana, pensato per chi ama preparare pizze, focacce, pinse e altre delizie da forno. Questo set include:

Teglie professionali in alluminio di diverse forme e dimensioni, sia tonde che rettangolari

di diverse forme e dimensioni, sia tonde che rettangolari Una rotella tagliapizza in acciaio inox

Con il set Pizza, creare piatti autentici e saporiti sarà facile e soddisfacente, garantendo sempre risultati eccellenti grazie alla qualità dei materiali professionali impiegati.

iLoveCooking to Party: il set per chi ama sorprendere

iLoveCooking to Party di Ballarini

Per gli amanti delle preparazioni dolci e salate, il set iLoveCooking to Party è l'alleato perfetto per preparare dessert e piatti da forno. Questo set include:

Uno stampo quiche e crostata

Uno stampo plumcake

Una tortiera

Accessori pratici come una frusta, una spatola e un pennello

Con questi strumenti, sarà possibile creare torte, dolci e altre specialità perfette per feste e celebrazioni, sorprendendo amici e familiari con creazioni deliziose e ben presentate.

iLoveCooking di Ballarini: il regalo perfetto per Natale

I set iLoveCooking saranno disponibili nei migliori rivenditori di articoli per la casa a partire da inizio novembre 2024, confezionati in un elegante packaging personalizzato che li rende perfetti anche come idee regalo.

Con questa nuova collezione, Ballarini riafferma il proprio impegno nel coniugare tradizione e innovazione, offrendo soluzioni di alta qualità per una cucina pratica, raffinata e sempre al passo con i tempi.

