Può succedere ai non iniziati di provare perplessità davanti a grandi laboratori di pasticceria che impiegano tante persone: si tratta di veri atelier di arte dolce che, a dispetto della loro organizzazione e strutturazione manageriali, nulla tolgono all'anima artigianale che ispira i loro prodotti.

La tecnologia nei laboratori di pasticceria non uccide l'artigianalità!

In questi casi non si può certo parlare di industria - dove la mano dell'uomo nella linea di produzione quasi non c'è, mentre ci sono numeri grandissimi - ma si può invece apprezzare l'economia di scala di laboratori artigianali dove il cuore e il know-how del pasticcere artigiano sono sempre presenti, efficientemente supportati da una tecnologia e una logistica decisamente moderne.

Artigianalità del futuro: tecnologie avanzate nei grandi laboratori di pasticceria

I grandi pasticceri, quelli che mirano all'altissima qualità, negli anni si sono attrezzati per realizzare i propri prodotti sempre in modo artigianale ma utilizzando tecnologia intelligente, capace di mantenerli attivi economicamente e in modo efficiente.

I grandi laboratori artigianali hanno abbandonato da tempo i cucchiai di legno per fare spazio prima ai cuocicrema elettrici, poi ai sistemi di trasformazione di ultima generazione che permettono di abbattere la carica batterica; un'altra tecnologia avanzata al servizio dell'artigianalità sono le macchine a taglio d'acqua, che assicurano la massima precisione, come pure gli abbattitori, ormai diffusi e utilissimi ai laboratori di ogni dimensione, anche i più piccoli.

Tutte le tecnologie di settore più avanzate permettono al pasticcere di migliorare qualitativamente i suoi prodotti senza privarli del loro cuore artigiano creativo e individuale, inalterato dall'avvicendarsi di tecniche avanzate: nei grandi laboratori sono la conoscenza e l'esperienza del maestro pasticcere che creano e realizzano le ricette più golose garantendo sempre l'igiene, la tracciabilità, la massima qualità della materia prima - spesso sacrificata nel prodotto dichiaratamente industriale - come e forse più di un piccolo laboratorio. Per crescere, bisogna avere il coraggio di ampliarsi e di investire in tecnologia a supporto della propria creatività.