Quattro Spicchi Team Academy: nuovo punto di riferimento per i pizzaioli

La Quattro Spicchi Team Academy è un'associazione dedicata alla formazione e alla promozione nel mondo della pizza e delle startup ad essa connesse. Fondata da quattro professionisti con un ampio background nel settore della ristorazione e dell'arte bianca: il presidente Fabio Patron, il vicepresidente Lucio De Marchis, il segretario esecutivo Alessandro Mario Terilli e il tesoriere Donato Sangermano. Tutti e quattro ricoprono anche il ruolo di istruttori qualificati e ispettori della Guida Stellata Peperoncino Rosso.

Come tiene a sottolineare Fabio Patron, presidente della Quattro Spicchi Team Academy: «Quattro Spicchi è nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il mondo della pizza attraverso eventi e concorsi. L'associazione organizza esclusivamente eventi specializzati e masterclass rivolte a professionisti del settore e alle startup. Lo scopo principale è creare occasioni di incontro e confronto tra pizzaioli, dove l’esperienza pratica e la competenza sono al centro delle attività».

Quattro Spicchi Team Academy: formazione e consulenza per i professionisti

L'accademia organizza master class e offre supporto tecnico basato su un approccio scientifico e collabora con associazioni come l'Associazione Pizzerie Italiane (Api), l'Associazione Italiana Celiachia (Aic) e Star Chef Golden Line e con partner, tra cui il Molino Signetti e l'azienda Forni Recchia di Valmontone (Rm), per offrire un'esperienza formativa di alto livello.

Quattro Spicchi Team Academy è nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il mondo della pizza

Fabio Patron aggiunge«: Non siamo propriamente vincolati a nessun partner o sito specifico; collaboriamo liberamente con chi desidera supportarci. Offriamo visibilità a chi ci aiuta, come abbiamo fatto con Molino Signetti, che è stato il nostro primo partner e che continua a supportarci. Speriamo che questa collaborazione prosegua anche in futuro».

Quattro Spicchi Team Academy: presenza fissa a Longarone fino al 2026

La Quattro Spicchi Team Academy è stata presente alla fiera Dolomiti Horeca di Longarone (Bl), e lo sarà anche nelle edizioni del 2025 e 2026. Durante i giorni di fiera, talk show e interviste sul palco centrale hanno visto protagonisti chef e pizzaioli di rilievo. Gli studenti delle scuole alberghiere locali sono stati coinvolti attivamente nel campionato, garantendo un’esperienza formativa unica.

Fabio Patron, presidente Quattro Spicchi Team Academy

come precisa Fabio Patron: «Fino al 2026 avremo sede fissa annuale a Dolomiti Horeca, che ci ha accolto con grande disponibilità, e siamo grati per questa opportunità. Il nostro obiettivo è creare una presenza forte a Longarone Fiere, migliorando costantemente le nostre attività, ma se in futuro si presenteranno altre opportunità di espandere i nostri eventi altrove, le accoglieremo volentieri».

Ospiti illustri e giudici della Guida Stellata Peperoncino Rosso hanno spuervisionato le competizioni. L’evento ha offerto stand espositivi, masterclass innovative e ampio risalto mediatico, posizionandosi come un appuntamento annuale imperdibile per professionisti e appassionati del settore.

Quattro Spicchi Team Academy: la sfida della Dolomiti Cup

Tra le iniziative principali dell'accademia c'è l'organizzazione del Dolomiti Cup, un campionato dedicato ai migliori pizzaioli e chef, che ha visto la partecipazione di professionisti di spicco e importanti collaborazioni e che punta a promuovere il territorio, la cultura e le nuove tecnologie applicate alla pizza.

Tra le iniziative principali della Quattro Spicchi Team Academy c'è l'organizzazione del Dolomiti Cup

«Gli iscritti alla competizione arrivano sia dall'Italia che dalll’estero. Molti partecipanti provengono dal sud Italia, poiché le gare sono spesso concentrate in quella parte del paese, mentre nel Veneto ci sono poche opportunità. Abbiamo scelto Longarone Fiere proprio per colmare questa mancanza di eventi al nord, offrendo una nuova piattaforma per i pizzaioli. Anche io stesso ho partecipato a diverse competizioni in luoghi come Parma e Scalea (Cs), ci è sembrato importante portare qualcosa anche nel territorio Veneto. Fortunatamente, Longarone ci ha dato questa opportunità e ne siamo grati».

L'accademia è un punto di riferimento per coloro che desiderano eccellere nell'arte della pizza, offrendo una formazione completa che unisce la tradizione culinaria italiana con le tecniche più moderne. Grazie al suo team di esperti e consulenti esterni - tra cui pizzaioli, biologi e tecnici - la Quattro Spicchi Team Academy si presenta con un nuovo polo nel panorama nazionale, con l’obiettivo di ridefinire e migliorare continuamente il settore della pizza.