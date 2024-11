Campionato mondiale Pizza Doc: il vincitore è Gagliotta da Washington

Daniele Gagliotta, 32 anni, originario di Napoli e residente a Washington D.C., si è aggiudicato il primo premio al decimo Campionato mondiale Pizza Doc, tenutosi a Capaccio - Paestum (Sa) dal 12 al 14 novembre 2024. Il pizzaiolo ha conquistato anche il titolo di “Miglior pizzaiolo italiano nel mondo”, un riconoscimento dedicato agli italiani che lavorano all’estero nel settore della pizza.

Daniele Gagliotta ha trionfato nel Campionato mondiale Pizza Doc

Gagliotta, una pizza che racconta il territorio

La pizza vincente di Gagliotta è stata apprezzata per l’equilibrio tra innovazione e valorizzazione degli ingredienti italiani. Preparata con una base di bisque di gamberi di Mazara del Vallo, olio extravergine d'oliva, datterino rosso, fiordilatte e olive taggiasche, è stata completata con stracciatella di bufala campana, tartare di gambero, zest di limone di Sorrento, germogli e fiori di barbabietola e mentuccia. Gagliotta ha dichiarato che la vittoria rappresenta una svolta nella sua vita, segnata in passato da difficoltà personali. «La pizza mi ha cambiato la vita. Questo premio è la dimostrazione che anche chi commette errori può riscattarsi», ha affermato il pizzaiolo. Per Gagliotta, il titolo vinto è un trampolino di lancio che apre nuove opportunità nel panorama internazionale della pizza.

Campionato mondiale Pizza Doc, l’edizione 2024

L’evento, organizzato dall’Accademia Nazionale Pizza Doc e supportato dalla Regione Campania, ha registrato una partecipazione record con oltre 500 concorrenti provenienti da 30 Paesi. Tra i principali partecipanti si contano pizzaioli da USA, Brasile, Corea del Sud, Tunisia, Francia e altri paesi europei. Oltre al titolo di Campione Mondiale, sono stati assegnati altri riconoscimenti, tra cui Miglior Pizzaiolo Italiano in Europa a Peppe Cutraro e Miglior Team Pizza Doc Asia alla squadra sudcoreana guidata da Jeong Giani.

Campionato mondiale Pizza Doc, la giuria

Durante i tre giorni del campionato, si sono svolti workshop tematici e approfondimenti curati da esperti del settore, come Gino Sorbillo e il giornalista Luciano Pignataro. Il direttore tecnico Marco Di Pasquale ha guidato le competizioni, coadiuvato dai Docenti dell’Accademia. Il decimo Campionato Mondiale Pizza Doc ha rappresentato un’occasione per valorizzare il Made in Italy e il ruolo del pizzaiolo nel mondo.

Campionato mondiale Pizza Doc, tutti i premi

Campione Nazionale Pizza Doc 2024 - Pizza Doc in the World : Daniele Gagliotta, napoletano da Washington;

: Daniele Gagliotta, napoletano da Washington; “Miglior pizzaiolo italiano nel Mondo” : Daniele Gagliotta;

: Daniele Gagliotta; “Miglior Pizzaiola Doc 2024” : Stella Lucia Galdi;

: Stella Lucia Galdi; Pizza Classica : vince Daniele Gagliotta, poi Luigi Piscitelli, Giovanni Viterale;

: vince Daniele Gagliotta, poi Luigi Piscitelli, Giovanni Viterale; Pizza Margherita Doc : primo posto per Fabio Autiero da Cercola (Na), Lorenzo Pitone, ex aequo per Madys Wojciech e Sergio Russo;

: primo posto per Fabio Autiero da Cercola (Na), Lorenzo Pitone, ex aequo per Madys Wojciech e Sergio Russo; Pizza Contemporanea : primo posto per il canadese di Montreal Sauve Simon, poi il koreano Giani Jeong, terzo posto ex aequo l’ebolitano brasiliano Daniele Branca ed il napoletano parigino Giuseppe Cutraro;

: primo posto per il canadese di Montreal Sauve Simon, poi il koreano Giani Jeong, terzo posto ex aequo l’ebolitano brasiliano Daniele Branca ed il napoletano parigino Giuseppe Cutraro; Pizza a Ruota di Carro : vince il napoletano Luigi Foria, secondo Serafino La Corte, terzo Ciro De Cicco;

: vince il napoletano Luigi Foria, secondo Serafino La Corte, terzo Ciro De Cicco; Pizza in Teglia : vince il casertano Cosimo Chiodi, poi ex aequo per Alex Iezzi e Gianluca Abbate, infine Domenico Mazzaferro;

: vince il casertano Cosimo Chiodi, poi ex aequo per Alex Iezzi e Gianluca Abbate, infine Domenico Mazzaferro; Pizza in Pala : vince il tarantino Gabriele Ferrarese, poi il salernitano Giuseppe Avallone, chiude Salvatore Lofaro;

: vince il tarantino Gabriele Ferrarese, poi il salernitano Giuseppe Avallone, chiude Salvatore Lofaro; Pinsa Romana : vince il piemontese Biagio Valerio, poi Luigi Montella, infine Diego Palladino in ex aequo con Tony Scalioti;

: vince il piemontese Biagio Valerio, poi Luigi Montella, infine Diego Palladino in ex aequo con Tony Scalioti; Pizza senza Glutine : vince Gianmarco Costabile, poi Enrico Tremamondo, infine Vincenzo Marruocco;

: vince Gianmarco Costabile, poi Enrico Tremamondo, infine Vincenzo Marruocco; Pizza Fritta : primo posto per il napoletano Carmine Apetino, poi Fabio Strazzella e Fabio Autiero;

: primo posto per il napoletano Carmine Apetino, poi Fabio Strazzella e Fabio Autiero; Fritti : primo posto per il pompeiano Rosario Cesarano, poi Antonio Spatuzzi, infine Simone Taglienti;

: primo posto per il pompeiano Rosario Cesarano, poi Antonio Spatuzzi, infine Simone Taglienti; Pizza Gourmet : vince il piemontese Biagio Valerio, poi Gabriele Ferrarese, Muntyan Stella;

: vince il piemontese Biagio Valerio, poi Gabriele Ferrarese, Muntyan Stella; Pizza Brand : vince Errico Porzio in ex aequo con il napoletano francese Peppe Pizzeria, poi Da Zero, infine Manuè in ex aequo con Vecchia Napoli;

: vince Errico Porzio in ex aequo con il napoletano francese Peppe Pizzeria, poi Da Zero, infine Manuè in ex aequo con Vecchia Napoli; Pizza in Team : primo posto Doc Bro con Percolla Federico Carmelo, Diego Palladino, Andrea Serra, Stefano Salvadore, secondo posto per New Sud 351 con Ferrarese Gabriele, poi Ciro Miccoli, Fabio Strazzella, Angelo Buzzacchino, terzo posto per Team Las Vegas con Alessandrelli Marco, poi Stella Lucia Galdi, Gabriele Passarelli e Alberto Paolino;

: primo posto Doc Bro con Percolla Federico Carmelo, Diego Palladino, Andrea Serra, Stefano Salvadore, secondo posto per New Sud 351 con Ferrarese Gabriele, poi Ciro Miccoli, Fabio Strazzella, Angelo Buzzacchino, terzo posto per Team Las Vegas con Alessandrelli Marco, poi Stella Lucia Galdi, Gabriele Passarelli e Alberto Paolino; Pizza a due: vince il calabrese Giuseppe Laganà ed il salernitano Mariano Cuccurullo, secondo Emanuele Del Prete e Gianluca Lamberti, poi Marius Nistor Cristian e Antonino Ganci;

vince il calabrese Giuseppe Laganà ed il salernitano Mariano Cuccurullo, secondo Emanuele Del Prete e Gianluca Lamberti, poi Marius Nistor Cristian e Antonino Ganci; Trofeo Panuozzo Doc : primo Raffaele Carotenuto da Boscoreale (Na), secondo Domenico Afeltra, terzo Pio Bruno;

: primo Raffaele Carotenuto da Boscoreale (Na), secondo Domenico Afeltra, terzo Pio Bruno; Pizza Doc Lovers : vince Cosimo Sternativo, poi Alessandro Memoli ed infine Alessandra Landi;

: vince Cosimo Sternativo, poi Alessandro Memoli ed infine Alessandra Landi; Pizza più larga : vince l’argentino Javier Dotta, poi Roberto Lo Popolo, terzi ex aequo per Andres Tul e Alessandro Musciagna;

: vince l’argentino Javier Dotta, poi Roberto Lo Popolo, terzi ex aequo per Andres Tul e Alessandro Musciagna; Pizza più veloce : vince Luigi Pappacena, secondo Giorgio Del Fiume, terzo Gianluca Montemurro

: vince Luigi Pappacena, secondo Giorgio Del Fiume, terzo Gianluca Montemurro Pizza Free Style: vince Aniello Mansi in ex aequo con Andres Tul dall’Ecuador, secondo Rudny Lopez ed infine Rocco Armandi;

Campionato mondiale Pizza Doc, il podio

Campionato mondiale Pizza Doc, i premi speciali