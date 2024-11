Detergenza e cosmetica per un'ospitalità consapevole e sostenibile

Allegrini, azienda italiana con sede a Grassobbio (Bg), è un riferimento nel campo della detergenza professionale e della cosmetica per l’hotellerie, grazie a oltre 75 anni di esperienza e una visione radicata nella sostenibilità. Ogni aspetto della produzione, dalla selezione delle materie prime al confezionamento e distribuzione, si svolge secondo alti standard qualitativi ed ecologici, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando il territorio.

Detergenza professionale: metodo, efficienza e rispetto per l'ambiente

Per hotel e ristoranti, Allegrini offre soluzioni che garantiscono pulizia profonda e rispetto per l’ambiente, grazie a detergenti e disinfettanti formulati per assicurare igiene impeccabile. Attraverso il Metodo Allegrini, che abbina prodotti di qualità a piani d’igiene dettagliati e assistenza pre e post-vendita, l’azienda supporta i clienti nell’ottimizzazione dei processi di pulizia, limitando gli sprechi e massimizzando l’efficienza.

Un esempio di innovazione è la linea di detergenti super concentrati, dotati di sistemi di dosaggio professionali che non solo riducono l’uso di flaconi monouso ma limitano anche i trasporti, abbattendo l’impatto ambientale. L’analisi LCA (Life Cycle Assessment) condotta su tre prodotti ha evidenziato come i detergenti concentrati permettano di risparmiare fino al 92,8% di emissioni di CO2 rispetto alle soluzioni pronte all’uso.

Clean Is All: efficienza e sicurezza nell'igiene professionale

Il protocollo Clean Is All rappresenta la visione di Allegrini per una detergenza professionale efficiente e intuitiva. Verificato dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Mario Negri, questo protocollo integra sicurezza e trasparenza, garantendo un’igiene ottimale per tutti gli ambienti di ospitalità. Clean Is All permette alle strutture di comunicare ai clienti le procedure di pulizia adottate, assicurando soggiorni in ambienti salubri e sicuri.

Cosmetica per l’hotellerie: esperienza personalizzata e sostenibilità

Con la sua Business Unit Cosmetica, Allegrini offre linee di prodotti che arricchiscono l’esperienza degli ospiti, aggiungendo valore all’ospitalità. Oltre alle collezioni già esistenti, l’azienda consente la personalizzazione di formule, packaging ed etichette, permettendo agli hotel di offrire un prodotto su misura. Questo servizio di customizzazione rispecchia il carattere della struttura, aggiungendo un tocco unico all’accoglienza.

Profumazioni per ambienti: carattere e atmosfera

Allegrini è consapevole che la profumazione degli ambienti contribuisce a creare un’esperienza ospitale distintiva. Con le linee Emozioni Italiane e Anuhea, l’azienda propone una gamma di fragranze che arricchiscono l’atmosfera in hotel e ristoranti. Mentre Emozioni Italiane evoca paesaggi e tradizioni italiane, Anuhea richiama atmosfere esotiche, aggiungendo raffinatezza agli spazi e rendendo l’accoglienza ancora più coinvolgente.

Allegrini è impegnata in una pianificazione responsabile e di qualità, contribuendo a un’ospitalità etica e consapevole. La sostenibilità e la cura dei dettagli sono alla base dell’esperienza per l’ospite, promuovendo ambienti puliti, sicuri e di qualità.

