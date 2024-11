Matteo Cignetti, nuovo chef de L’Opera di Santa Pelagia a Torino

Il ristorante cocktail bar bistrot L'Opera di Santa Pelagia di Torino accoglie una nuova stagione gastronomica sotto la guida di Matteo Cignetti, giovane chef torinese classe 2003, che porta freschezza e innovazione al menu del locale di Via San Massimo. Con il nuovo chef, il bistrot si prepara a una reinvenzione dei classici della cucina italiana, rivisitati con attenzione alle materie prime e un approccio contemporaneo che mantiene la tradizione.

Lo chef Matteo Cignetti

Un nuovo menu di Matteo Cignetti

Matteo Cignetti, che vanta esperienze prestigiose come la vittoria alla Young Chef Olympiad e il percorso all’Accademia Niko Romito, è pronto a mettere la sua firma sul menu de L'Opera di Santa Pelagia. «La nostra idea di cucina – spiega Cignetti – è quella di rielaborare i piatti classici, mantenendo l’essenza della tradizione ma con un tocco moderno, selezionando fornitori di qualità e lavorando con prodotti freschi e sostenibili».

Tra le nuove proposte in carta, spiccano i plin, ravioli dal ripieno di carni bianche provenienti dalla Fattoria La Fornace di Alessandro Varesio, preparati senza burro e conditi con un ricco fondo di pollo arrosto. Non mancano piatti più sofisticati, come l'agnello cotto in crosta con foglie di carote e l'ombrina servita con crema di rape, gin e aneto.

L'offerta degustazione e i dolci firmati Sebastian Gonzalez Marin

Per chi desidera un'esperienza completa, il ristorante offre il menu degustazione della Santa, che include le famose "Sante Tentazioni" (tapas creative tra cui Cacio in tempura e Sando di sgombro), seguite da primo, secondo e due dessert a 65 euro. Tra i dolci, il pastry chef Sebastian Gonzalez Marin propone una Torta di zucca e panna semimontata e i Buchteln, soffici dolcetti trentini farciti con confettura di mele.

Il pasticcere Sebastian Gonzalez Marin

Una nuova cocktail list firmata Marco Fabbri

Accanto alla cucina, il bar propone una nuova drink list curata dal barman torinese Marco Fabbri, che esplora il macrotema dell’Io e del Super Io. Tra i nuovi cocktail, spiccano Synergy, un mix fruttato e secco con sake e liquore alla pera, e Psyche, un drink speziato e balsamico con Bulleit Bourbon e mango acido. La carta del bar offre anche signature drinks come Non sono una Santa e Santo Americano.

Il barman Marco Fabbri

Fabbri, che vanta una carriera di successi, tra cui il premio Best Speech al Mix Contest Italy Tour di Torino, ha creato una lista bilanciata che privilegia cocktail a basso contenuto alcolico, ideali per accompagnare le prelibatezze gastronomiche proposte.

L'Opera di Santa Pelagia

Via S. Massimo 17/H - 10123 Torino

Tel 339 844 5525