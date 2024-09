Siggi Group e Lorenzo Cogo: la collaborazione che reinventa l’abbigliamento in cucina

Perché fermarsi alle classiche giacche da chef, quando esistono valide alternative per gli chef più innovativi? Dalla collaborazione tra Lorenzo Cogo, chef di spicco nel panorama italiano, e Siggi Group, da sempre attenta alle esigenze di chi l'abbigliamento da lavoro lo indossa quotidianamente, sono nati prodotti rivoluzionari per il mondo dell'abbigliamento da cucina. Il più pionieristico è il grembiule Chef, nato come alternativa alla tradizionale giacca da chef.

Il grembiule Chef di Siggi

Questo grembiule è stato progettato per offrire maggiore libertà di movimento e funzionalità, con numerose tasche, tasconi e lacci per tenere a portata di mano gli strumenti del mestiere, dal torcione alle pinze, e una doppia pettorina per fornire maggiore protezione dal calore. La piega frontale e i cinturini regolabili permettono una personalizzazione ottimale della vestibilità, riflettendo l'approccio pratico e dinamico che Cogo applica anche in cucina, dove nulla è lasciato al caso.

Cucina e stile: la collaborazione tra Lorenzo Cogo e Siggi Group

Non finisce qui: in alcuni recenti video realizzati assieme, visionabili su YouTube e sui social di Siggi, lo chef mostra l'ecletticità della sua figura in diversi outfit. Nel suo Social Club, vestito da “scienziato” sperimentatore di nuovi gusti, Lorenzo mostra come la cucina possa essere un mezzo per condividere momenti unici. Alla Trattoria Dal Cogo, vestito col grembiule Chef, Cogo prepara piatti della cucina tradizionale veneta, valorizzando i sapori e le ricette della sua terra d'origine. Infine, nel campo del suo amico contadino, vestito con una pratica salopette, Lorenzo sceglie personalmente gli ingredienti per la sua cucina, mantenendo un legame stretto con la stagionalità delle materie prime.

Un dettaglio del grembiule Chef di Siggi

La collaborazione con Siggi Group non è solo una testimonianza dell'abilità e della creatività di Lorenzo Cogo, ma anche un esempio di come l'innovazione nel design degli abiti da lavoro possa rispondere alle esigenze pratiche e stilistiche dei professionisti della ristorazione: la dimostrazione di come passione, innovazione, esperienza e ricerca di miglioramento possano portare a risultati straordinari, sia in cucina che nell'abbigliamento professionale.

Siggi Group

via Vicenza 23 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vi)

Tel 0445 695500