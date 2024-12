Baritalia: Giovanni De Gaetano è il vincitore assoluto dell'edizione 2024

La nona edizione di Baritalia, manifestazione dedicata ai professionisti della miscelazione italiana, si è conclusa con la finale al Mountain Bar dello Skyway Monte Bianco di Courmayeur (Ao) che ha visto trionfare Giovanni De Gaetano del Salotto Alchemico di Santa Maria Capua Vetere (Ce) come vincitore assoluto.

I vincitori di Baritalia 2024

Baritalia, l'edizione 2024

Prima della finale a Courmayeur, Baritalia ha percorso l'Italia da sud a nord, con tappe a Caserta, Bari, Verona, Roma e Reggio Emilia, riunendo i migliori bartender e professionisti del settore. Ogni appuntamento è stato un'occasione per confrontarsi, condividere esperienze e sviluppare competenze tecniche. L'evento ha confermato la sua capacità di creare legami tra i professionisti del settore, consolidandosi come un punto di riferimento per la miscelazione italiana.

Baritalia, la giuria 2024

L'evento ha visto protagonisti 68 finalisti, selezionati tra oltre 350 iscritti nel corso di cinque tappe svoltesi lungo la penisola. La competizione di quest'anno si è sviluppata intorno al tema Back to Basics, che ha richiesto ai partecipanti di rivisitare i classici della miscelazione con un massimo di quattro ingredienti. La giuria della finale era composta da esperti del settore, inclusi rappresentanti delle aziende produttrici e distributrici di alcolici e sei giudici d'onore: Danilo Bellucci, Martina Bonci, Cristian Bugiada, Giovanni Ceccarelli, Paolo Griffa e Vanessa Vialardi, figure note nel panorama della miscelazione e della ristorazione.

Baritalia, i vincitori

Tra i vincitori, come detto, spicca De Gaetano, primo classificato e vincitore assoluto. Il secondo posto è stato assegnato a Cosimo Neri del Salotto Negroni 1919 di Certaldo (Firenze), mentre Luca Goracci de La Zanzara di Roma si è posizionato terzo. Una menzione speciale, sempre per l'interpretazione del tema Back to Basics, è andata a Marco Marchese del Radici Street Bar di Asti.

Baritalia, l'elenco completo dei vincitori

Ecco tutti i premi assegnati: