Re Panettone 2024: ecco i vincitori del concorso dedicato ai lievitati

A Re Panettone 2024, la Pasticceria Comi di Missaglia (Lc) ha conquistato il Premio Costanza, un riconoscimento speciale per la fedeltà e la costanza dimostrata partecipando a tutte le edizioni del concorso, dal 2008 al 2024. Invece, per quanto riguarda i dolci in gara, nella categoria del Premio Re Panettone Milano 2024, hanno trionfato Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (So) per il miglior panettone classico e Fra.Grante Cooperativa Griot di Magliano (Le) per il miglior dolce lievitato innovativo.

Re Panettone: ecco i campioni del 2024

Premio Re Panettone, la filosofia: “Tutto naturale, solo artigianale”

I dolci premiati si distinguono per l'artigianalità e il rispetto della filosofia di Re Panettone, che impone l'utilizzo esclusivo di lievito madre e ingredienti naturali, vietando additivi, aromi artificiali e semilavorati. Una celebrazione della pasticceria tradizionale e innovativa, che valorizza i processi autentici e i sapori genuini.

I migliori panettoni 2024

La categoria dedicata al panettone classico milanese ha premiato:

Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (So) Pasticceria La Gioia di Taranto Pasticceria Ascolese di S. Valentino Torio (Sa)

Nel concorso dedicato ai lievitati innovativi, che consentono maggiore libertà creativa pur rispettando l'impasto base del panettone, la classifica è stata:

Fra.Grante Cooperativa Griot di Magliano (Le) Pasticceria Armando Pascarella di S. Felice a Cancello (Ce) Pasticceria Cappiello di S. Maria Capua Vetere (Ce)

Le giurie tecniche

Due giurie d'eccezione hanno valutato le creazioni in gara: