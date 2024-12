Cos'è successo nel 2024? Gli highlights e le novità della cucina italiana

Era stato previsto che il 2024 sarebbe stato un anno controverso, spigoloso e focoso, d'altronde per l'astrologia cinese è stato l'anno del drago. Ma i draghi in Italia li abbiamo visti? Cogliendo un po' la tendenza di fare il riepilogo annuale, in stile Spotify o ancora in modo più giovanile, da riepilogo “da streamer”, o banalmente come faceva mio nonno che non ha mai smesso di essere commercialista nell'animo neppure a novant'anni, facciamo un piccolo riepilogo del 2024 in cucina nelle tavole italiane. Chef e ristoratori hanno saputo mixare tradizione e avanguardia, regalando momenti indimenticabili. Anche quando stavano sui treni o erano dei sosia. Dalle novità gastronomiche ai traguardi Michelin, ecco un viaggio tra le principali curiosità e tendenze che hanno segnato il panorama culinario italiano di quest'anno.

Panettone con farina di grilli e insetti caramellati: il PanCriCri di Davide Muro

Partiamo con la fine: proprio a dicembre, per le festività di Natale e Capodanno, chef Davide Muro ha suscitato curiosità e dibattiti col suo PanCriCri. Questo panettone utilizza farina di grilli, arricchito da un tocco croccante insolito, dato da insetti caramellati. Una scelta che non solo strizza l'occhio alla sostenibilità, ma che si inserisce nel movimento verso un futuro alimentare più consapevole.

Il PanCriCri di Davide Muro

E vi stupirebbe davvero sapere che al palato troverete sapori inaspettatamente delicati e una consistenza innovativa? Il PanCriCri ha diviso il pubblico tra chi lo ha accolto come simbolo di progresso e chi invece lo ha considerato una provocazione gastronomica.

Michelin: Antonino Cannavacciuolo Mentor Chef del 2024

Grande, grosso e bravo. Anche come insegnante. Antonino Cannavacciuolo si è aggiudicato il prestigioso titolo di Mentor Chef del 2024, un riconoscimento che celebra non solo la sua eccellenza culinaria, ma anche il suo ruolo nella formazione di nuove generazioni di talenti.

Antonino Cannavacciuolo eletto Mentor Chef del 2024

La sua accademia, inaugurata di recente, sta già forgiando giovani chef che promettono di scrivere il futuro della cucina italiana. Il suo approccio, fatto di rigore e calore, non troppo lontano da quanto abbiamo visto nel suo programma “Cucine da incubo”, lo ha reso un punto di riferimento non solo per il pubblico televisivo, ma anche per i professionisti del settore.

Carlo Cracco e il menu firmato Frecciarossa

L'alta cucina italiana non ha limiti, lo sa bene anche chef Carlo Cracco, che l'ha portata a bordo dei treni ad alta velocità Frecciarossa. Il suo menu, disponibile sulle tratte principali, ha rappresentato un mix di tradizione e creatività, pensato per trasformare il viaggio in un'esperienza gourmet. Peccato che tra le proposte, in cui spiccano piatti come mezzepenne al pomodoro fresco, cipolla dolce e pancetta o anche medaglione di maiale con riduzione al Marsala e patate dolci al rosmarino, si sia creata un certo dissapore.

Lo chef Carlo Cracco

L'iniziativa voleva avvicinare la cucina stellata al grande pubblico, ridefinendo anche gli standard della ristorazione ferroviaria, ma le lamentele non sono mancate, soprattutto sulla qualità non sempre firmata e garantita dallo chef.

La pasticceria di Iginio Massari arriva nei supermercati

Un sogno che si realizza per molti: poter acquistare la pasticceria firmata Iginio Massari nei supermercati. No? Eppure è da Gualtiero Marchesi con la sua linea in collaborazione con McDonald's che alcuni di noi sognano l'esperienza gourmet affiancata dal consumismo più popolare.

Nei supermercati la pasticceria del maestro Iginio Massari

Con un nuovo marchio creato appositamente per la grande distribuzione, il maestro dei dolci italiani ha reso accessibile la sua arte a un pubblico più ampio. Le proposte spaziano dai classici panettoni e colombe a dolci innovativi, mantenendo sempre l'attenzione alla qualità che contraddistingue la sua produzione.

Selvaggia Lucarelli e la guida di Forbes sotto esame

La guida ai ristoranti di Forbes ha fatto scalpore quest'anno grazie alle rivelazioni di Selvaggia Lucarelli, che ha sollevato dubbi sull'etica dei criteri di selezione. La giornalista ha denunciato presunti favoritismi e poca trasparenza, accendendo un dibattito sull'importanza di un'informazione corretta nel settore enogastronomico. Mentre alcuni ristoratori hanno difeso la guida, altri hanno chiesto maggiore chiarezza nei metodi di valutazione. Ai posteri l'ardua sentenza.

Max Giusti imita Alessandro Borghese

Un grande momento nella cucina italiana 2024 è stato quando dalla cucina si è finito sui cabaret comici: Max Giusti con la sua imitazione di Alessandro Borghese ha strappato risate al pubblico (e forse allo chef stesso). La sua parodia, diventata virale sui social, ha messo in luce con affetto e umorismo i tratti distintivi dello chef televisivo, consolidando il legame tra cucina e intrattenimento.

Giancarlo Perbellini conquista la terza stella Michelin

Un altro traguardo storico per la cucina italiana: Giancarlo Perbellini ha ottenuto la sua terza stella Michelin. Il suo ristorante, situato nel cuore di Verona, rappresenta un connubio perfetto tra ricerca, tecnica e passione.

Giancarlo Perbellini ha conquistato la terza stella Michelin nel 2024

Un momento molto toccante tra gli highlights di quest'anno, che porta così a 14 i ristoranti tristellati in Italia. Oltre a 38 ristoranti due stelle (di cui due novità: Villa Elena a Bergamo e Campo del Drago a Castiglion del Bosco in provincia di Siena) e 341 ristoranti una stella.