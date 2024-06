Si sta avvicinando la bellissima stagione estiva e, nonostante la continua ricerca di diverse figure professionali, i dati sono confortanti: le posizioni aperte, rispetto all'estate precedente, sono di numero inferiore. Questo ci fa ben sperare per una stagione più fluida e serena. È incoraggiante vedere come il nostro settore stia reagendo positivamente alle sfide, dimostrando resilienza e capacità di adattamento.

L'estate è sinonimo di mare, sole e spiagge, ma anche la montagna sa esprimere il meglio di sé. Ogni angolo del nostro Paese offre scenari incantevoli e opportunità uniche per chi lavora nel settore dell'ospitalità e della ristorazione. Dalle spiagge dorate alle vette imponenti delle Dolomiti, passando per le dolci colline toscane e i laghi alpini, l'Italia è una terra di meraviglie che attira visitatori da tutto il mondo.

ABI Professional: pronti per un'estate ricca di opportunità

Per voi, cari Soci, che operate in questi contesti straordinari, auguro di farlo nel migliore dei modi e che questa stagione vi possa regalare tutto ciò che desiderate. Lavorare in estate può essere impegnativo, ma è anche estremamente gratificante. È il momento in cui possiamo mettere in mostra la nostra professionalità, accogliendo con calore e competenza i turisti e offrendo loro esperienze indimenticabili.

Nel frattempo, il Comitato Esecutivo di ABI Professional non va in ferie. Al contrario, stiamo ultimando la programmazione del convegno nazionale, che si svolgerà a Senigallia dal 12 al 14 novembre. Questo evento rappresenta un momento cruciale per la nostra associazione, un'occasione per fare il punto sulla situazione del settore, discutere le sfide future e celebrare i successi raggiunti.

La giornata clou sarà il 13 novembre, con tutte le competizioni del Concorso “ABI Professional”, del “Caffè Vergnano Challenge” e del Concorso “Umberto Caselli”. Questi concorsi sono molto più di semplici gare: sono un'opportunità per dimostrare le proprie competenze, confrontarsi con colleghi di alto livello e trarre ispirazione dalle migliori pratiche del settore. Il Concorso “ABI Professional” metterà alla prova l'abilità e creatività, mentre il “Caffè Vergnano Challenge”permetterà di esplorare l'arte del caffè in tutte le sue sfumature. Il Concorso “Umberto Caselli”, dedicato alla memoria di un grande maestro, sarà un tributo all'eccellenza e alla passione che animano il nostro lavoro.

Questi eventi rappresentano un'importante occasione per celebrare l'eccellenza e l'innovazione nel nostro settore, nonché per condividere esperienze e conoscenze tra professionisti. Siamo entusiasti di poter offrire un palco così prestigioso ai nostri talentuosi soci e attendiamo con impazienza di vedere le loro brillanti esibizioni. È un momento per riconoscere e premiare l'impegno, la dedizione e la passione che ognuno di voi mette nel proprio lavoro ogni giorno.

Ma il nostro impegno non si ferma qui. Stiamo anche lavorando su una serie di iniziative per migliorare la formazione e lo sviluppo professionale dei nostri soci. Crediamo fermamente che investire nelle competenze e nella crescita personale sia la chiave per un futuro di successo.

Inoltre, stiamo rafforzando le nostre collaborazioni per creare sinergie e opportunità di networking. Vogliamo che ABI Professional sia una piattaforma dinamica e aperta, in grado di offrire ai suoi membri le migliori opportunità per crescere e prosperare.

Auguro a tutti voi un'estate ricca di soddisfazioni professionali e personali. Continuate a portare avanti con passione e dedizione il vostro lavoro, che è fondamentale per il successo del nostro settore. La vostra professionalità e il vostro entusiasmo sono il motore che spinge l'Italia a essere una delle destinazioni turistiche più amate al mondo.