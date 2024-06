Il cannoncino in versione salata e con gelato? Succede alla Pasticceria Zoccola

Ad Alessandria la realtà dolciaria più longeva del Piemonte. Era l'anno 1820 quando Luigi e Maddalena Zoccola aprirono una panetteria a Cassine, in provincia di Alessandria. Da allora tante cose sono cambiate, anche l'attività della famiglia Zoccola: da panetteria si è via via trasformata in una pasticceria, e da Cassine si è trasferita ad Alessandria, prima in via Mazzini e poi in corso Alfonso La Marmora. A gestire la pasticceria la sesta e la settima generazione della famiglia.

Pasticceria Zoccola e il celebre cannoncino

È lì che ogni mattina il banco si riempie di prelibatezze a partire dal celeberrimo “cannoncino” che, per le sue caratteristiche, è considerato un unicum ad Alessandria, nonostante gli innumerevoli tentativi di imitazione. Sono 4mila quelli sfornati in un qualunque giorno di apertura con la produzione che aumenta sensibilmente nel fine settimana e durante le festività.

Il cannoncino della pasticceria Zoccola è preparato con burro di alta qualità e farine locali (Molino F.lli Lingua di Alessandria, attivo dal 1920) si distingue per la forma allungata e la chiusura su uno dei due lati che lo rende simile a una cornucopia. Altra differenza è rappresentata dal numero di giri di sfoglia: sono ben sette quelli su cui si avviluppa ogni singolo pezzo realizzato rigorosamente a mano. Anche le farciture del cannoncino vanno fuori dalle regole: sono oltre 20 i gusti sui quali poter scegliere. Accanto ai classicissimi farciti di panna, crema, cioccolato e zabaione (montato a mano nella tradizionale pentola di rame), hanno trovato spazio nuovi classici: si va dalla nocciola al caffè, passando per cioccolato bianco, crema chantilly all'italiana, pistacchio, Nutella, confettura di lamponi e di albicocche, fino all'inamovibile cioccolato alla fragola.

I gusti estivi del cannoncino della Pasticceria Zoccola

A questi si aggiungono i gusti stagionali. Tra gli 8 estivi spiccano la viola e la rosa, must che si affiancano a quelli con creme alle frutta di stagione come fragola, albicocca e pesca. Tra i gusti invernali, oltre al caramello e all'Aurora (un gustoso mix di panna e zabaione), hanno un posto d'onore quelli territoriali: dal marron glacé alle creme al Barbera e al Moscato. A impreziosire la gamma ci sono le limited edition, cannoncini dai gusti unici tutti da scoprire.

I cannoncini gastronomici della Pasticceria Zoccola

A distinguersi sono anche le confezioni: oltre al tradizionale vassoio, alla pasticceria Zoccola i cannoncini possono essere confezionati dentro appositi contenitori in cui vengono sistemati in verticale rendendo il loro aspetto simile a una torta.

Lavorazione del Cannoncino alla Pasticceria Zoccola

Ogni fine settimana, e in qualsiasi altro giorno su ordinazione, i cannoncini della pasticceria Zoccola possono essere gustati anche in 5 saporitissime versioni gastronomiche: infornati senza essere spolverati di zucchero, vengono farciti con mousse al prosciutto, al tonno, al salmone, al gorgonzola e alle acciughe. L'estate 2024, inoltre, sarà l'anno del “cannolice”, ovvero il cannoncino farcito di gelato soft in diversi gusti.

Gli altri dolci della Pasticceria Zoccola

Gli altri prodotti sono l'Albanese, la torta di nonno Teresio, nata per festeggiare nel 1946 la Liberazione dell'Italia: un impasto alle mandorle, vaniglia, mandorle amare e maraschino, ancor ain vendita ma arricchita con un top di scaglie di gianduia. La Tartufata, altra torta tipica di Alessandria con pandispagna farcito con strati di panna e scaglie di gianduia decorata con sfoglie dello stesso gianduia, è un altro dei dolci preferiti dai clienti della pasticceria anche nelle versioni Oriente, farcita con panna e crema pasticcera, e Rosa con panna, crema pasticcera e fragole fresche tagliate a fette, e sfoglie di cioccolato rosa. Le fragole, affiancate a frutti rossi e altri frutti di stagione, sono la scelta per la decorazione delle crostate. Alle torte storiche, di tradizione e classiche, si affiancano le torte moderne a base di mousse, bavaresi, gelée ricoperte di glasse.

Pasticceria Zoccola

Corso Alfonso La Marmora - 61 Alessandria

Tel 0131 254767