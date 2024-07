Michelin Dubai: 4 nuovi ristoranti stellati e un 2 stelle. Conferme per l'Italia

Quattro nuovi ristoranti stellati, uno due stelle (Row on 45, che diventa così il quarto a Dubai a vantare questo prestigioso riconoscimento) e 6 nuovi indirizzi Bib Gourmand: questo il "bottino" di Dubai nella terza edizione della Guida Michelin Dubai, svelata all'One&Only One Za'abeel, il nuovissimo hotel di lusso della città. Guida che riconferma l'Emirato come destinazione culinaria d'eccellenza. L'edizione 2024 include quattro ristoranti Due Stelle Michelin, 15 ristoranti Una Stella Michelin, di cui quattro i nuovi ingressi. Dubai conta ora anche 18 ristoranti Bib Gourmand e tre ristoranti Michelin Green Star. L'Italia continua a brillare nella Guida Michelin Dubai, mantenendo i tre riconoscimenti ottenuti lo scorso anno:

Il Ristorante - Niko Romito: Due Stelle Michelin

Due Stelle Michelin Armani Ristorante: Una Stella Michelin

Una Stella Michelin Torno Subito: Una Stella Michelin

Row on 45, il nuovo ristorante due stelle di Dubai

Michelin Dubai 2024: 106 ristoranti nella guida



La Guida Michelin Dubai 2024 conta 106 ristoranti, un numero in crescita del 53,6% rispetto al debutto nel 2022 (69 ristoranti). Questo dato, unito all'aumento delle stelle Michelin assegnate (rispetto alle 90 del 2023), sottolinea il dinamismo e la continua evoluzione della scena culinaria di Dubai, sempre più diversificata e ricca di proposte di alto livello.

I 106 ristoranti della Guida Michelin Dubai 2024 propongono circa 35 diverse cucine, a testimonianza della ricchezza e della varietà del panorama gastronomico dell'Emirato. Dagli street food alle gemme nascoste, dai ristoranti di alta cucina alle proposte etniche, Dubai offre un'esperienza culinaria in grado di soddisfare i gusti di tutti.

Emirati Arabi: record di turisti

Lo sviluppo del settore gastronomico a Dubai è strettamente legato al successo del turismo. Nel 2023, l'Emirato ha accolto un record di 17,15 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 19,4% rispetto all'anno precedente. I primi cinque mesi del 2024 hanno visto un ulteriore incremento del 10% del numero di turisti rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 8,12 milioni di visitatori.

I ristoranti stellati nella Guida Michelin Dubai 2024

Due Stelle:

Il Ristorante-Niko Romito

Row on 45 (new)

STAY by Yannick Alléno

Trèsind Studio

Una Stella:

11 Woodfire

Al Muntaha

Armani Ristorante

avatara

Dinner by Heston Blumenthal

Hakkasan

Hoseki

La Dame de Pic Dubai (new)

moonrise

Orfali Bros (new)

Ossiano

Sagetsu by Tetsuya (new)

Smoked Room (new)

Tasca by José Avillez

Torno Subito

Green Star:

Boca

LOWE

Teible

Bib Gourmand:

21 Grams

3Fils

Aamara

Al Khayma Heritage Restaurant

Bait Maryam

Berenjak (new)

DUO Gastrobar (new)

Goldfish

Hoe Lee Kow (new)

Ibn Albahr

Indya by Vineet

Kinoya

Konjiki Hototogisu (new)

REIF Japanese Kushiyaki - Dar Wasl

REIF Japanese Kushiyaki - Dubai Hills (new)

Revelry (new)

Shabestan

Teible

Premi speciali: