Chiarificazione dei cocktail: moda passeggera o tecnica indispensabile?

La chiarificazione influenza consistenza, gusto e colore dei drink. C'è chi la ama, chi la detesta e chi ne suggerisce l'uso con moderazione. La chiarificazione dei cocktail è una tecnica di miscelazione che mira a ottenere un drink dall'aspetto cristallino e limpido, eliminando tutte le particelle solide in sospensione che potrebbero conferirgli un aspetto torbido.

Chiarificazione dei cocktail, parola agli esperti

Giorgio Fadda, Dario Comini, Dom Carella, Federico Mastellari e Massimo Stronati raccontano i pro e i contro della tecnica della chiarificazione in mixology.

Giorgio Fadda, orgogliosamente contrario alla chiaficazione

Giorgio Fadda, presidente Iba

Netto e chiaro, il presidente Iba Giorgio Fadda afferma: «Sono contrario alla chiarificazione nei cocktail. Per almeno tre ragioni: intanto, il colore dei drink è un'importante leva di richiamo. Mi spiego: un Bloody Mary chiarificato, per me, perde di attrattiva. La seconda è che richiede molto tempo e quindi incide sul drink cost. Infine, per farla con tutti i crismi serve una centrifuga da laboratorio, uno strumento costoso e ingombrante».

La chiarificazione non fa per Dario Comini

«Secondo me, è sempre utile conoscere le tecniche di chiarificazione nei cocktail, anche se poi si usano poco». A dirlo è niente meno che Dario Comini che nel suo ultimo libro Mixology Reload spiega come si possono chiarificare i cocktail con le diverse tecniche. Eppure, nel suo Nottingham Forest di Milano, non propone cocktail chiarificati. «Il fatto è che noi abbiamo un menu ricchissimo. Ci sarebbe impensabile gestire il lavoro di preparazione dei drink chiarificati prima del servizio», spiega.

Dario Comini del Nottingham Fores di Milano

Comunque, anche se lui preferisce i drink con colore e texture autentica, Comini ammette che molti clienti, anche professionisti del settore, prediligono al contrario i drink chiarificati. E lui stesso ha fatto diverse consulenze a chef stellati in occasione di eventi di catering dove la chiarificazione era richiesta. «Per un aperitivo, il committente voleva un colore preciso, spesso legato al brand aziendale o a temi specifici del cliente», racconta. Ecco perché sarebbe bene conoscere le tecniche di chiarificazione, anche se non vengono utilizzate quotidianamente.

Dom Carella: «La chiarificazione non è solo estetica»

Per Dom Carella, food & beverage consultant, la chiarificazione dei cocktail non è solo una questione di estetica, ma un impegno per la qualità e l'eccellenza nel mondo della mixology. Una tecnica per creare cocktail di alta qualità, che non solo elimina le impurità, ma conferisce al drink una texture vellutata e un gusto morbido e piacevole. «Chiarificare non è un vezzo stilistico e deve essere sempre contestualizzato - afferma Carella -: la chiarificazione richiede tempi lunghi, conoscenze specifiche e macchinari dedicati. Per realizzare un cocktail chiarificato possono servire giorni o addirittura settimane».

Dom Carella, food & beverage consultant

Non è tutto. Carella osserva anche: «Noi non ci siamo inventati niente, sono tutte tecniche derivate dalla cucina. Solo che se lo fa un cuoco va tutto bene, se lo facciamo noi veniamo presi per pazzi o montati». Infatti, le tecniche di chiarificazione utilizzate in mixology provengono dalla gastronomia, come l'uso delle proteine del latte, la centrifuga per separare le parti pesanti o la ri-distillazione. Per Carella le tecniche di chiarificazione permettono di ottenere drink puliti, privi di particelle sospese che potrebbero risultare fastidiose in bocca. «Pensate a tutti quei cocktail creati con succhi di frutta dove i liquidi si separano: chiarificare è anche un modo per garantire il gusto e offrire al cliente qualità e pulizia».

Federico Mastellari: «Chiarificazione? È di beneficio»

Federico Mastellari di Drink Factory e Drinking.me.

«La chiarificazione, per me, non deve essere mai un esercizio di stile, ma apportare un beneficio al sapore, alla texture o al colore del cocktail. Per dirne una: ingredienti dal sapore molto forte, come crema di cocco o tè matcha, se shakerati in purezza a volte in un drink risultano invadenti. Con le tecniche di chiarificazione si trasformano in elementi presenti, ma delicati e non invadenti», afferma Federico Mastellari di Drink Factory e Drinking.me.

Pro e contro della chiarificazione per Massimo Stronati

Il bar, come la cucina, è soggetto alle mode. Strumentazioni costose e tecniche avanzate non sempre sono necessarie. Ecco in estrema sintesi l'opinione di Massimo Stronati, bar manager residente in California. Che osserva: «La chiarificazione dei cocktail è sempre stata un argomento controverso. Io non ho una posizione netta a favore o contro, tuttavia credo sia fondamentale fare due conti per capire se vale la pena adottare questa tecnica ed eventualmente quando».

Massimo Stronati, bar manager residente in California

E prosegue: «Prima di tutto, è necessario analizzare il contesto del bar e la sua offerta. Sia in cucina che al bar, occorre valutare se le tecniche complesse apportano un valore aggiunto o se alla fine risultano essere solo esercizi di stile per seguire le tendenze e alimentare l'ego dell'operatore», dice Stronati. «Ora, i milk punches non sono una novità. Poi è ovvio che con la rivoluzione tecnologica, la tecnica della chiarificazione è diventata più veloce e accessibile», puntualizza. E infine conclude: «In ogni caso, sarà anche perché ho iniziato negli anni '90, comunque io resto un amante della miscelazione classica. I colori e le consistenze dei cocktail tradizionali secondo me offrono un'esperienza unica che si perde con la chiarificazione».