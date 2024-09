Levante '56: dalla Romania a Cesenatico, il successo di Gabriele e Giulia Rotaru

Da dipendenti a titolari, dotati di grande determinazione. Non solo per il salto imprenditoriale, ma anche e soprattutto per la tenacia, l’impegno e lo spirito di corpo. Stiamo parlando di una coppia nella vita e nel lavoro. Gabriele e Giulia Rotaru, quarantenni, dalla Romania si sono spostati a Cesenatico (Fc) e nell’ottobre 2019 hanno rilevato la gestione del Ristorante Pizzeria Levante '56.

Il ristorante pizzeria Levante '56 di Cesenatico

Levante '56: un locale da grandi numeri

«Una data che è stata un banco di prova - ricorda Giulia - Pochi mesi dopo è esploso il Covid. Mio marito lavorava qui già da 10 anni e con la sua esperienza e la nostra volontà di non mollare il colpo abbiamo retto e siamo ancora più risoluti». Gabriele cuoco e Giulia in sala guidano un locale da grandi numeri tra personale e coperti; mettono a tavola 250 persone. «Nel nostro caso l’unione ha davvero fatto la forza e continua a essere un valore e uno stimolo», puntualizza Giulia.

Gli interni del ristorante pizzeria Levante '56 di Cesenatico

Il locale, gradevole e accogliente, funziona e la clientela qui trova un’offerta gastronomica ad ampio raggio in grado di soddisfare le esigenze di ogni palato. «Levante ’56 propone un ventaglio di ricette completo - spiega Giulia Rotaru - Siamo a Cesenatico e il pesce fresco è un punto di forza, sempre in base alla stagionalità. Vanno per la maggiore poi le crudità e tra i primi la carbonara di mare e i passatelli fatti in casa con gamberi e vongole. Punto fermo della tradizione la grigliata mista dell’Adriatico. Per chi non si accontenta c’è sempre il Piattone del buongustaio, una composizione di grigliata e fritto misto».

Levante '56: un menu dalle mille risorse

Ma Cesenatico è anche entroterra e la pasta romagnola è d’obbligo con tagliatelle, cappelletti e strozzapreti (molto richiesti quello con panna e ragu di carni scelte). Sul fronte carne non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra filetto, tagliata, grigliata e il classicone: lo Spiedone del 56 che prevede controfiletto di manzo, salsiccia e pancetta con verdure grigliate e patatine arrosto.

In un locale con un fronte culinario così ampio non poteva mancare la pizza. Più di 20 quelle classiche, a cui si aggiungono le speciali bianche, le veraci, alte con impasto maggiorato, quelle estrose con ingredienti di mare o di terra per due persone e le speciali al pomodoro (una dozzina). Chiude il cerchio la serata dedicata alla Paella de Mariscos o alla Valenciana.

Levante '56: la scelta vincente del pomodoro Cirio

Con un campionario di questa portata la selezione delle materie prime deve essere giocoforza feroce. «Pomodoro in testa - puntualizza Giulia - Da un anno abbiamo optato per Cirio Alta Cucina, che ci fa vivere tra i fornelli e nel laboratorio pizzeria una vita tranquilla anche quando il flusso di clienti è frenetico.

Il ristorante pizzeria Levante '56 sceglie il pomodoro Cirio

Sono diverse le referenze che di volta in volta scegliamo in base alla struttura del menu, ma la polpa di pomodoro si adatta a meraviglia al mondo cucina come a quello pizza. Ragu, sughi e tutte le pizze rosse la vedono protagonista». E in effetti vanta una polpa dolce e fine che sa esaltare il gusto del pomodoro appena raccolto. La sua freschezza si mantiene intatta anche nelle cotture prolungate. Da Levante ’56 ha trovato la casa ideale per esprimere il suo valore.

Ristorante Pizzeria Levante '56

via Sassari 66 - 47042 Cesenatico (FC)

Tel 0547 80581