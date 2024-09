Unilever Food Solutions: a ottobre tre appuntamenti con la formazione stellata

Riprendono gli appuntamenti con la quinta edizione di Foodart Collection - Il Menù del Futuro, il progetto formativo di Unilever Food Solutions, che vede il coinvolgimento di chef stellati, protagonisti di un calendario di eventi live e on demand.

Tommaso Foglia, Pierluca Ardito e Felix Lo Basso tra i protagonisti di Foodart Collection - Il Menù del Futuro

Il progetto esplora, anche grazie ai contributi degli chef coinvolti, le tendenze della ristorazione in Italia e offre ai professionisti del settore strumenti concreti per tradurle in un’offerta qualificata, innovativa e in grado di soddisfare un cliente sempre più esigente.

Foodart Collection: gli chef interpretano la “Tradizione Moderna” e le “Combinazioni Sensoriali”

Quest’anno gli chef sono chiamati a dare la loro interpretazione, attraverso ricette e interviste inedite, delle due principali tendenze che stanno emergendo nella ristorazione italiana: Tradizione Moderna e Combinazioni Sensoriali.

La Tradizione Moderna racconta di una cultura gastronomica che è ponte tra passato e futuro e della sfida dello chef nell’innovare, rispettando la tradizione e creando nuovi accostamenti e forme di piatti senza tempo; le Combinazioni Sensoriali parlano di abbinamenti nuovi e inaspettati di ingredienti, sapori e consistenze, spesso frutto di contaminazioni di altre culture, che richiedono allo chef un perfetto equilibrio tra conoscenza, tecnica e sperimentazione.

Gli chef coinvolti nel progetto 2024 sono:

Pierluca Ardito - chef e team coach Nazionale Italiana Cuochi;

- chef e team coach Nazionale Italiana Cuochi; Tommaso Foglia - pastry chef già 1 stella Michelin;

- pastry chef già 1 stella Michelin; Felix Lo Basso - chef, 1 stella Michelin;

- chef, 1 stella Michelin; Roberta Merolli - pastry chef, già 2 stelle Michelin;

- pastry chef, già 2 stelle Michelin; Giovanni Solofra - chef, già 2 stelle Michelin;

- chef, già 2 stelle Michelin; Giuseppe Buscicchio - executive chef Unilever Food Solutions.

Foodart Collection: gli appuntamenti di ottobre

A ottobre saranno tre gli appuntamenti con Foodart Collection, in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi, che da anni affianca Unilever Food Solutions nello sviluppo di proposte formative innovative. Tutti gli eventi possono essere seguiti in presenza o online.

1 ottobre alle 15.00 "A casa di …" Pierluca Ardito, chef e team coach Nazionale Italiana Cuochi. Per l'occasione Ardito sarà ospite dell'Istituto Eccelsa, la scuola di alta formazione culinaria di Alberobello (Ba). Ardito è executive chef del Ristorante Nobis e del Grand Hotel La Chiusa di Chietri, dove ricerca la qualità con materie prime eccellenti, abbinate ai sapori della tradizione pugliese, che esalta grazie a contaminazioni inedite;

10 ottobre alle 15.30 il webinar "A tu per tu con …" Felix Lo Basso. 1 stella Michelin, Lo Basso è interprete di una cucina di alto livello, sofisticata nell'elaborazione dei piatti, ma con forti legami con la tradizione e le materie prime italiane. Intuizione, fantasia, innovazione e creatività sono gli elementi che caratterizzano la sua proposta gastronomica;

29 ottobre alle 15.30 il webinar "A tu per tu con …" Tommaso Foglia, Pastry chef, già 1 stella Michelin della pasticceria italiana, membro Ampi e noto volto televisivo di programmi di successo come Bake Off Italia e Cake Star.

Il format “A casa di …” prevede un evento in livestreaming, dove lo chef, in diretta da una location speciale, selezionata per l’occasione, mostra le ricette Foodart, scelte come espressione delle tendenze 2024 e ne racconta ispirazioni, segreti e tecniche.

Il format “A tu per tu con …” consiste in un evento phygital con intervista allo chef, seguita da una sessione in presenza e masterclass di Giuseppe Buscicchio, executive chef Unilever Food Solutions.

Le ricette e le interviste ai grandi chef sono raccolte in Foodart Collection - Il Menù del Futuro.