Il lavoro di squadra, un pilastro fondamentale per i camerieri

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galataeo. Lo "standing" del cameriere in sala è importantissimo. In sala, infatti, si espime il corpo che parla per il cameriere e comunica il suo "status" del momento.

Come si può mai dimenticare che la forza di un cameriere, in sala, sia la squadra. I colleghi. Se ad un cameriere manca il senso di appartenenza che deve essere assolutamente primario non può ben lavorare perchè, in sala, i solisti, stonano.

Sala, il valore del fattore umano

Il cameriere condivide con il datore di lavoro e, con i colleghi, un progetto e degli obbiettivi di crescita aziendale e personale, tali da dispiegarsi nel tempo e, per questo motivo, e’ necessario che si ponga collaborativo e disponibile e non ostativo alla squadra.

La forza di un cameriere, in sala, è la squadra

Si sbaglia a voler imporre una visione personale del lavoro che, poi, genera conflitti e porta, inevitabilmente ad abbandonare, e chi abbandona è colui che a differenza degli altri colleghi ha maturato diffidenza e disaffezione e una mancanza di costanza nel credere allo sviluppo del progetto.

Sala, il valore della squadra

Non esistono problemi nella squadra che debbano essere sottaciuti e non esposti ora per timore ora per orgoglio, in quanto solamente affrontandoli apertamente e chiaramente con fiducia nell'altrui ascolto è il modo in cui si può migliorare il gruppo e il lavoro in sala.

Non esistono problemi nella squadra che debbano essere sottaciuti

Purtroppo, spesso, si tende a chiudersi in se stessi, generando, già in un breve periodo, una fallimentare disgregazione di intenti e di obbiettivi sul lavoro che pagheranno tutti. Quanto è sbagliato arrivare stanchi e sfiduciati, pronti a lasciare perchè si sente di non farcela più, invece quello è il momento di chiarirsi con i colleghi e, di nuovo uniti, perseverare e proseguire per le finalità prefissate. La forza della squadra è una forza naturale che solo nella coesione riesce a vincere qualsiasi problema in sala.

Per contatti:

www.codiceospite.it

info@codiceospite.it