L'armonia in sala, l'ingrediente segreto per un servizio impeccabile

In ogni lavoro dove il risultato finale dipenda dall'apporto di ogni membro del gruppo, risulta fondamentale ed imprescindibile che si abbia una consolidata armonia tutti traendo benefici da essa. Tra questi lavori di gruppo, qui, mi riferisco allo staff di sala, guidato o meno da un maitre, l'armonia tra i camerieri si espliciterà in grandi vantaggi ai fini del servizio e dell'accoglienza degli ospiti che sicuramente noteranno, altrimenti, sin da subito, una mancanza di spirito di colleganza e, quindi, un ambiente non collaborativo e sereno.

Il benessere aziendale frutto dell'armonia

L'armonia tra colleghi si rifletterà nel benessere aziendale in quanto generando rapporti di amicizia questa porterà a una maggiore fedeltà al rapporto di lavoro oltre che, naturalmente, ad una collaborazione di cui beneficerà la produttività e l'apprezzamento e la fidelizzazione degli ospiti. Se sussiste armonia in uno staff di sala il servizio mai apparirà effettuato in modo distratto senza focalizzazione sui suoi aspetti pregnanti, ma, anzi, lo staff raggiungerà un ottima performance specie in momenti di difficoltà del servizio.

Benessere in sala: il segreto per una squadra felice e produttiva

E mai sussisterà armonia se l'azienda pensa a fare il nero, se non considera il personale parte fondamentale lasciando taluni non in regola. Invece, importantissimo per la crescita dello Staff sarà fare formazione, per far sempre più innamorare del proprio lavoro il personale.

Chi è il fautore dell'armonia al ristorante (e in sala)?

Sarà, ovviamente, compito del leader dello staff, sia un maitre o il titolare dell'azienda, che dovrà essere sempre vicino ai propri collaboratori o dipendenti, favorendo una libera espressione di bisogni ed esigenze come condividendo idee e aspirazioni personali senza che vi sia il rischio che qualcuno si senta denigrato o meno importante.

