Mensa della scuola più bella, meno sprechi di cibo. Il test superato a Milano

Spazi belli, colorati e riqualificati per rendere il momento del pasto di bambini e bambine un’esperienza positiva, favorire il loro benessere nell’approccio con il cibo e diminuire gli sprechi. Milano rafforza l’impegno per la sostenibilità nelle mense scolastiche, ottenendo una significativa riduzione dello spreco alimentare in quattro scuole grazie a un innovativo approccio di “nudging” comportamentale, ovvero una “spinta gentile” che modifica le scelte individuali agendo sul contesto.

Mense scolastiche di Milano: spazi colorati e sostenibili per un futuro senza sprechi

Il progetto Horizon 2020 Food Trails nelle scuole milanesi

L'iniziativa è parte del progetto europeo Horizon 2020 Food Trails e ha riguardato la riqualificazione degli spazi dei refettori. I risultati della sperimentazione sono stati presentati durante un convegno. Il progetto ha interessato quattro scuole primarie milanesi, distribuite sul territorio e selezionate per rappresentare diverse tipologie di refettori e servizi.

L'intervento ha visto la collaborazione di diversi attori chiave: il Comune di Milano, capofila del progetto Food Trails, e Milano Ristorazione, come partner, e Living Lab fin dall'inizio delle attività e il centro di ricerca e innovazione milanese OpenDot.

La riqualificazione dei quattro refettori, effettuata durante la chiusura scolastica estiva del 2023, ha comportato interventi per creare soffitti fonoassorbenti migliorare il comfort acustico, illuminazione a LED per un ambiente più luminoso ed efficiente, schermature solari per regolare la luce naturale, arredi colorati e accoglienti, progettati per stimolare un ambiente piacevole, pannelli informativi con contenuti educativi sulla nutrizione, nuovi rivestimenti a pavimento per ridurre il rumore e tinteggiature ecosostenibili per un ambiente più pulito e accogliente.

Con mense più belle meno cibo sprecato a scuola

Per valutare l'efficacia degli interventi, è stato condotto un monitoraggio dettagliato, a parità di menu, del cibo sprecato prima e dopo la riqualificazione, attraverso un protocollo di pesatura. I risultati mostrano una significativa riduzione dello spreco nei refettori riqualificati, con un delta del 6,10% rispetto a quelli non riqualificati, dove invece lo spreco è aumentato.

Inoltre, un’indagine di apprezzamento dei nuovi refettori, condotta tra bambini, insegnanti e personale mensa ha evidenziato che il 95% dei bambini e degli adulti ha espresso soddisfazione per i cambiamenti. Tra gli elementi più apprezzati dai bambini e dalle bambine figurano i pannelli informativi (100%), mentre tra gli adulti spiccano i nuovi tavoli (71%) e le sedie (62%).

«Ambiente come terzo educatore» - ha sottolineato il pedagogista Loris Malaguzzi. «Siamo molto contenti, perché questa collaborazione costante con il Comune di Milano, nell'ambito della Food Policy della città, ci consente un continuo ampliamento di azioni per rafforzare e migliorare sia le infrastrutture della refezione scolastica sia la consapevolezza sul tema dell’alimentazione sana da parte di tutti gli utenti, bambini e famiglie – così Davide Dell'Acqua, presidente di Milano Ristorazione –. Siamo sempre più coinvolti in tante iniziative di respiro internazionale, come partner di progetti europei. Questo è stato il primo esempio e ci ha permesso da un lato di arricchire le nostre competenze e, dall’altro, di condividere la nostra esperienza relativa ad un servizio così strutturato e complesso con altre realtà europee e internazionali, simili ma anche diverse in termini di modelli gestionali».

Il progetto pilota è stato reso possibile grazie a Food Trails, un progetto europeo finanziato dal programma Horizon 2020 che riunisce 11 città europee, 3 università e 5 organizzazioni alimentari.