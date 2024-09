Milano pronta per la finale della Coppa del Mondo del Panettone 2024

Milano si prepara a diventare la capitale mondiale del panettone. Dal 8 al 10 novembre, Palazzo Castiglioni ospiterà la grande finale della Coppa del Mondo del Panettone 2024, un evento che riunirà i migliori pasticceri provenienti da ogni angolo del globo.

a Coppa del Mondo del Panettone 2024 si terrà a Milano dal 8 al 10 novembre Foto: shutterstock

Il panettone, dolce simbolo delle festività natalizie italiane, ha saputo conquistare palati in tutto il mondo. La Coppa del Mondo del Panettone, nata dall'idea del maestro Giuseppe Piffaretti, è un concorso che celebra la storia, la tradizione e l'innovazione di questo prodotto unico.

Coppa del Mondo del Panettone: terminate le selezioni mondiali



Quest'anno, la Coppa del Mondo del Panettone ha superato ogni confine, con selezioni nazionali organizzate per la prima volta in paesi come Brasile, Perù e Australia. A San Paolo, la prestigiosa fiera Fipan ha ospitato la competizione brasiliana, mentre a Lima, l'Universidad San Ignacio de Loyola ha fatto da cornice alla finale peruviana. Anche Melbourne, in Australia, ha debuttato nel panorama delle selezioni, grazie alla collaborazione di talentuosi pastry chef locali. Tokyo è stata un'altra novità, con una partecipazione record e la presenza del maestro Iginio Massari. In Europa, oltre alle tradizionali selezioni, si sono aggiunte quelle in Spagna, Portogallo e Svizzera, in location di prestigio come la fiera Mediterranea Gastronoma a Valencia e la Chocolate Academy di Zurigo. La Francia, invece, ha scelto il cuore della Loira, a Blois, per ospitare la sua selezione

In Italia, le selezioni sono state particolarmente intense, con una giuria di esperti che ha valutato i panettoni sulla base di criteri rigorosi come l'aspetto, la consistenza, l'aroma e il gusto. I finalisti italiani, frutto di un lungo percorso di selezione, si sono distinti per la loro maestria e creatività.

Panettone: un concorso sempre più internazionale Foto: shutterstock

Coppa del Mondo del Panettone: la finale a Milano



La finale di Milano sarà un vero e proprio spettacolo per gli amanti del dolce. Oltre alla competizione tra i finalisti, saranno organizzati numerosi eventi collaterali:

Dimostrazioni: I maestri pasticceri sveleranno i segreti delle loro ricette e le tecniche per realizzare un panettone perfetto.

I maestri pasticceri sveleranno i segreti delle loro ricette e le tecniche per realizzare un panettone perfetto. Workshop: I partecipanti potranno mettersi alla prova e imparare a preparare il panettone sotto la guida di esperti.

I partecipanti potranno mettersi alla prova e imparare a preparare il panettone sotto la guida di esperti. Degustazioni: Un'occasione unica per assaggiare i panettoni più buoni del mondo e scoprire le diverse sfumature di questo dolce.

Un'occasione unica per assaggiare i panettoni più buoni del mondo e scoprire le diverse sfumature di questo dolce. Mostra mercato: Sarà possibile acquistare i panettoni dei finalisti e altri prodotti artigianali di alta qualità.

La Coppa del Mondo del Panettone è un evento rivolto a tutti: dai professionisti del settore agli appassionati di dolci, dai curiosi ai semplici buongustai. Sarà un'opportunità per immergersi nella cultura del panettone, scoprire le ultime tendenze della pasticceria e vivere un'esperienza indimenticabile.