Bocuse d'Or, la Francia trionfa in casa, Italia in top 10

Il Bocuse d’Or 2025 parla francese. E non solo perché le finali si sono svolte a Lione, ma perché a trionfare è stata proprio la formazione transalpina che ha preceduto un podio targato Nord Europa con la Danimarca seconda e la Svezia terza. L’Italia, invece, ha chiuso al nono posto.

La Francia vince l'edizione 2025 del Bocuse d'Or

Bocuse d’Or, la prova della Francia

Il piatto francese ideato dallo chef Paul Marcon presentava un branzino cotto al burro infuso con le lische di pesce e farcito con chele di aragosta speziate e “médaillon” di aragosta. È servito con sedano rapa “tourné” con funghi e gelatina di sedano rapa, sedano aromatizzato con levistico, Chartreuse, agrumi e mela verde. Il sabayon di aragosta è preparato con champagne, roti e jus di sedano rapa fermentato, rifinito con olio di “Cazette”.

La Francia all'opera durante il Bocuse d'Or 2025

Per quanto riguarda il vassoio, invece, il contorno di frutta è ispirato alla famosa “tarte Tatin” con un colore dorato, utilizzando mele e cotogne della Valle del Rodano, con un tocco di agrumi provenienti dal sud della Francia. Il cosciotto è arrosto “à la broche” e glassato, con filetti di funghi realizzati a mano. Nella torta, utilizzano vino rosso francese per brasare la spalla e foie gras del Périgord, accompagnati dalla croccantezza della pasta sfoglia.

Bocuse d’Or, la prova dell’Italia

Il cuoco che gareggerà per i colori italiani era Marcelino Gomez, coadiuvato da Benjamin Sorensen (souschef) e Viridiana Franco (commis), all'interno della squadra guidata dal coach Alessandro Bergamo e con il coordinamento di Lorenzo Alessio.

La squadra italiana al Bocuse d'Or

Ispirato alla ricca varietà di agrumi del Sud Italia e alle prelibate nocciole del Piemonte, il piatto del team Italia ha trasformato una classica insalata piemontese di sedano, arancia, finocchio e Robiola in una preparazione raffinata per la finale.

Il piatto italiano al Bocuse d'Or 2025

Per quanto riguarda il vassoio, è stato servito un cosciotto di capriolo, mousse di foie gras, filetto di manzo speziato, lombata di manzo leggermente affumicata, gioiello di mele cotogne e agrumi, tortino di spalla di capriolo e foie gras, con una salsa Albufera ai funghi selvatici. Per il contorno, offrono ravioli di crema di Parmigiano e limone in un consommé di capriolo leggermente affumicato.

Il vassoio italiano al Bocuse d'Or 2025

Bocuse d'Or, la classifica completa