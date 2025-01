Iginio Massari e gli ambasciatori Apei tra i protagonisti di Sigep 2025

Dal 18 al 22 gennaio, Rimini torna a essere il palcoscenico internazionale dell'arte dolciaria grazie a Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianali. Tra i protagonisti più attesi, gli Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana (Apei), guidati dal maestro Iginio Massari, daranno vita a un ricco calendario di eventi che spazieranno tra degustazioni, talk e masterclass. Il culmine sarà rappresentato dalla quarta edizione dell'evento “Differenti visioni, grandi idee”, in programma domenica 19 gennaio alla Pastry Arena.

Una delegazione di maestri Apei sul red carpet di Venezia

Apei a Sigep: un programma ricco e coinvolgente

Apei, che conta oggi 67 ambasciatori pasticceri, sarà presente con uno stand dedicato (Padiglione Hall Sud, n. 043), ma il contributo dell'associazione si estenderà in tutta la fiera. Il calendario prevede infatti attività quotidiane che includeranno laboratori di pasticceria e gelateria presso aziende partner e l'opportunità di partecipare a masterclass esclusive. Durante queste sessioni, i maestri Apei illustreranno tecniche innovative e proporranno degustazioni di prodotti tipici italiani, consolidando l'impegno dell'associazione nella promozione dell'eccellenza dolciaria del nostro Paese.

Apei a Sigep, l'evento clou: “Differenti visioni, grandi idee”

Tra gli appuntamenti di rilievo spicca, senza dubbio, l'evento di domenica 19 gennaio alle 14:00, alla Pastry Arena, “Differenti visioni, grandi idee”, che vedrà il maestro Iginio Massari confrontarsi con colleghi di fama internazionale: Pierre Hermé, Volker Gmiener, Jordi Roca, Pietro Macellaro e Vittorio Caminiti, presidente e fondatore dell'Accademia del Bergamotto. L'evento celebrerà l'arte della pasticceria con una prospettiva globale, mettendo in luce le diverse interpretazioni di questa disciplina attraverso le esperienze di maestri provenienti da contesti culturali e professionali differenti.

Il maestro pasticcere Iginio Massari, presidente di Apei

Nel corso dell'incontro, Massari conferirà prestigiosi riconoscimenti, ognuno accompagnato da motivazioni che sottolineano le eccellenze dei premiati. A Pierre Hermé sarà tributato l'omaggio come “stella tra le stelle”, per la sua capacità di ridefinire l'arte della pasticceria con audacia e perfezione. Volker Gmiener sarà celebrato come innovatore e custode della tradizione dolciaria tedesca, mentre Jordi Roca riceverà il riconoscimento per la sua creatività straordinaria nel mondo della pasticceria da ristorazione. A Pietro Macellaro andrà il plauso per la sua professionalità, la capacità di anticipare le tendenze e l'unicita` del suo stile, mentre Vittorio Caminiti sarà premiato per il suo costante impegno nella valorizzazione delle qualità nutraceutiche del bergamotto, frutto d'eccellenza unico al mondo.

Sigep, Apei protagonista anche nelle competizioni

Ma l'impegno di Apei a Sigep non si esaurirà negli incontri e nelle masterclass. L'associazione sarà infatti rappresentata anche al Campionato italiano di pasticceria, con la vicepresidente Marta Boccanera e il maestro Vincenzo Donnarumma in giuria, e Rocco Scutellà in qualità di commissario di gara. Un contributo che dimostra la volontà di Apei di essere un punto di riferimento per l'eccellenza dolciaria non solo attraverso la formazione, ma anche nella promozione delle competizioni di alto livello.