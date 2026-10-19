Creare un cocktail originale è una delle parti più affascinanti del nostro lavoro. Ma è anche uno dei momenti in cui è facile confondere creatività e complicazione. Aggiungere ingredienti, tecniche o effetti non rende automaticamente un drink più interessante. Prima di creare bisogna conoscere. E per un bartender conoscere significa andare oltre il nome scritto sull'etichetta.

Capire cosa c'è dentro la bottiglia

Quando scelgo un distillato, non mi interessa soltanto sapere se è gin, rum, whisky o tequila. Voglio capire da quale materia prima nasce, come viene prodotto, che ruolo ha la fermentazione, come avviene la distillazione e, quando presente, che cosa porta la maturazione. Sono informazioni che servono per usare meglio il prodotto, non per recitare una lezione al cliente. Due bottiglie della stessa categoria possono comportarsi in modo molto diverso nella miscelazione. La merceologia, per me, è proprio questo: trasformare una bottiglia da semplice ingrediente a prodotto che so leggere e utilizzare con consapevolezza.

Conoscere ciò che c'è dietro ogni bottiglia permette di utilizzarla con maggiore consapevolezza

Prima assaggiare, poi inventare

Un errore abbastanza comune è costruire una ricetta partendo dall'idea sulla carta senza avere realmente assaggiato gli ingredienti. La creatività dovrebbe partire dal palato. Che struttura ha il distillato? Quali note emergono? Cosa succede quando entra una componente acida? Quanto zucchero è realmente necessario? L'ingrediente che sto aggiungendo valorizza il drink oppure serve soltanto a renderlo più difficile da spiegare? Sono domande molto semplici, ma aiutano a togliere tutto ciò che non serve.

Un signature deve avere un motivo per esistere

Il termine “signature” viene usato molto. Per me dovrebbe indicare un cocktail che racconta qualcosa di riconoscibile: il locale, un territorio, un ricordo, una materia prima, un'idea precisa. Non significa che ogni drink debba avere una storia complicata. Significa che dovrebbe esserci coerenza tra ciò che vogliamo raccontare e ciò che il cliente trova nel bicchiere. Se la storia è bellissima ma il cocktail non è equilibrato, non funziona. Il concetto può attirare l'attenzione una volta; il gusto è quello che decide se il drink merita di essere ordinato di nuovo.

Un signature drink deve raccontare un'idea riconoscibile, mantenendo coerenza ed equilibrio nel gusto

La tecnica deve servire il risultato

Chiarificazione, affumicatura, infusioni, carbonatazione e altre tecniche possono aprire possibilità molto interessanti. Ma la tecnica non dovrebbe diventare più importante del cocktail. Mi piace chiedermi sempre: questa lavorazione migliora davvero aroma, texture, temperatura o percezione del drink? Oppure la sto usando soltanto perché è spettacolare? Quando la tecnica diventa fine a se stessa, il rischio è che il cliente ricordi il gesto e dimentichi il contenuto del bicchiere.

Creare significa anche togliere

Una buona ricetta raramente nasce perfetta al primo tentativo. Si prova, si assaggia, si corregge. A volte si aggiunge qualcosa. Molto spesso, invece, si toglie. Un ingrediente può sembrare interessante singolarmente e creare confusione all'interno della ricetta. Un aroma può essere troppo dominante. Una garnish può essere bellissima e non avere alcun rapporto con il drink. Il lavoro creativo consiste anche nel riconoscere quando qualcosa non serve.

Creare un buon cocktail significa anche eliminare ingredienti e dettagli che non migliorano il risultato

Originale, ma replicabile

C'è infine un criterio che considero essenziale: un signature drink deve poter essere replicato. Non basta che venga bene una volta quando lo prepara chi lo ha creato. Deve esistere una ricetta chiara, con dosi precise e un risultato riconoscibile nel tempo. E questa è forse la prova più concreta della creatività professionale: trasformare un'idea personale in un prodotto che il locale può davvero servire. Da qui il percorso cambia prospettiva. Perché un cocktail può essere studiato, equilibrato e tecnicamente corretto, ma alla fine incontrerà sempre una persona. Ed è proprio il rapporto con quell'ospite ad aprire il modulo successivo.