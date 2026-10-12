Ci sono momenti in cui un servizio cambia faccia nel giro di pochi minuti. Prima hai due persone al banco, poi arrivano insieme le comande dalla sala, un gruppo entra senza preavviso, qualcuno chiede una modifica e un collega ha bisogno di una risposta. È lì che molti iniziano a correre. Il problema è che correre non significa necessariamente essere veloci. A volte significa soltanto fare più movimenti, saltare da una preparazione all'altra e aumentare la possibilità di sbagliare. Ho sempre fatto una distinzione molto netta: la fretta è una reazione; la velocità è il risultato di un metodo.

La prima domanda è: cosa viene prima?

Sotto pressione il rischio è voler fare tutto nello stesso momento. Ma un bartender esperto non parte automaticamente dalla prima cosa che vede. Legge la situazione. Capisce quali preparazioni possono procedere insieme, quali richieste hanno priorità e quali possono attendere pochi secondi senza compromettere il servizio. Gestire bene il tempo significa avere una sequenza. Quando la sequenza manca, si comincia un drink, lo si lascia a metà, si passa a un altro ordine, si torna indietro e intanto aumenta la confusione. La velocità nasce proprio dal contrario: sapere cosa fare, quando farlo e in quale ordine.

Un bartender esperto sa stabilire le priorità e organizzare le preparazioni senza perdere tempo

La lucidità vale più di qualche secondo

Durante un servizio intenso è facile convincersi che fermarsi anche solo per un istante significhi perdere tempo. In realtà qualche secondo utilizzato per capire cosa sta succedendo può evitarne molti di più persi dopo. Se arriva un imprevisto, la prima reazione non dovrebbe essere il panico. Bisogna individuare il problema, capire cosa può bloccare davvero il servizio e intervenire in quell'ordine. Un'attrezzatura può smettere di funzionare, un prodotto può finire, una comanda può essere stata inserita male. Non possiamo eliminare tutti gli imprevisti. Possiamo però decidere come reagire.

Sotto pressione si comunica meno, ma meglio

Nei momenti difficili anche la comunicazione cambia. Non servono discorsi lunghi. Servono informazioni chiare: per esempio, «Manca ghiaccio!», «Questa comanda è modificata!», «Ho bisogno di supporto qui!». Quando ogni persona inizia a lavorare per conto proprio, il servizio si frammenta. Al contrario, poche informazioni date nel momento giusto aiutano la squadra a muoversi nella stessa direzione. La pressione non deve trasformare il banco in una somma di individualità. Se il gruppo perde coordinamento, anche il bartender più rapido finisce per rallentare.

Una comunicazione chiara e tempestiva permette alla squadra di coordinarsi, evitando rallentamenti e confusione

La qualità non è il prezzo da pagare per andare veloci

C'è poi una tentazione pericolosa: recuperare tempo abbassando lo standard. Una dose fatta male, una garnish trascurata, un bicchiere non controllato. Sono pochi secondi risparmiati che possono diventare un prodotto sbagliato. Essere veloci significa riuscire a mantenere la qualità mentre il ritmo aumenta, non scegliere tra una cosa e l'altra. Se per lavorare rapidamente devo sacrificare precisione, probabilmente non ho ancora costruito un metodo abbastanza solido.

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La velocità si prepara prima del picco

Il momento di maggiore affluenza non è quello in cui si costruisce la velocità. È quello in cui si verifica se il lavoro fatto prima era corretto. La pratica crea automatismi. L'esperienza aiuta a riconoscere le priorità. Il confronto dopo il servizio permette di capire dove si è perso tempo e cosa può essere corretto. Il professionista non è quello che non incontra problemi. È quello che, quando arrivano, riesce ancora a ragionare. Una volta imparato a gestire il ritmo, il passo successivo è dare profondità alla tecnica: conoscere davvero ciò che versiamo, perché la velocità da sola non può sostituire la conoscenza del prodotto.

La rapidità si costruisce con pratica, esperienza e preparazione, senza rinunciare alla conoscenza dei prodotti