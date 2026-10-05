Una delle prime cose che guardo quando entro dietro un banco non è il numero di bottiglie esposte o quanto sia bello il retrobanco. Guardo quanto devo muovermi per lavorare. Se per prendere il ghiaccio devo fare due passi, per raggiungere il jigger devo voltarmi e per recuperare una bottiglia usata decine di volte durante il servizio devo piegarmi continuamente, quella postazione può anche essere esteticamente perfetta, ma operativamente sta chiedendo al bartender uno sforzo inutile.

Una postazione efficiente riduce gli spostamenti e limita gli sforzi inutili del bartender

Negli anni ho lavorato in locali molto diversi tra loro e ho imparato che una station funzionale spesso si riconosce da una cosa semplice: quando il servizio parte, non devi più pensare a dove si trova quello che ti serve. La mano va, prende, utilizza, ripone. Il lavoro diventa fluido.

Prima dell'estetica viene il lavoro

Un banco bar è prima di tutto uno strumento di lavoro. Durante una serata un bartender può ripetere centinaia di volte gli stessi gesti: prendere il ghiaccio, dosare, miscelare, recuperare una garnish, lavare uno strumento, servire e ripristinare la postazione. Per questo ogni centimetro conta. Non nel senso che esista una station perfetta uguale per tutti, ma perché la disposizione deve nascere da quello che accade realmente durante il servizio.

Il banco va organizzato in base ai gesti realmente compiuti dal bartender durante il servizio

Gli strumenti più usati devono essere i più facili da raggiungere. Le bottiglie ad alta rotazione devono avere una posizione precisa. Il ghiaccio, il lavaggio e le aree di preparazione devono seguire una logica. Quando questo non succede, il bartender compensa con il proprio corpo: si allunga, si piega, cammina di più, incrocia i colleghi e accumula fatica.

La mise en place non è mettere tutto sul banco

La mise en place viene a volte ridotta a un controllo veloce prima dell'apertura: bottiglie presenti, garnish preparate, utensili disponibili. In realtà è molto di più. Preparare bene la postazione significa chiedersi che cosa servirà davvero durante quel turno e in quale sequenza verrà utilizzato. Significa evitare di scoprire nel momento peggiore che manca un prodotto, che una bottiglia è finita o che uno strumento si trova dall'altra parte del banco. Una buona mise en place riduce le interruzioni. E ogni interruzione evitata è attenzione che rimane disponibile per il lavoro.

L'ergonomia si sente a fine turno

Di ergonomia si parla meno rispetto a materiali, design e illuminazione, probabilmente perché è meno fotografabile. Ma chi lavora dietro il banco la sente addosso. Un'altezza sbagliata, un frigorifero posizionato male o una bottiglia molto usata sistemata troppo in basso possono sembrare piccoli problemi.

L'ergonomia incide direttamente sulla fatica, anche quando i problemi della postazione sembrano minimi

Ripetuti per ore diventano fatica, movimenti superflui e, in alcuni casi, anche maggiore rischio di errore. Il principio che utilizzo è semplice: non bisogna rendere il bartender più veloce facendolo muovere di più. Bisogna renderlo più efficiente permettendogli di muoversi meno. Quando lo stesso gesto viene ripetuto centinaia di volte, pochi centimetri possono fare una differenza enorme.

Ogni cosa deve tornare al suo posto

L'organizzazione funziona soltanto se rimane costante. Se oggi il bitter è a destra, domani a sinistra e dopodomani qualcuno lo sposta nel retrobanco, gli automatismi spariscono. Per questo una station professionale ha bisogno di posizioni condivise e riconoscibili. Non è rigidità: è un linguaggio comune. Vale soprattutto quando più persone lavorano sullo stesso banco. La regola più semplice è anche una delle più efficaci: prendi, utilizza, riponi. Se ogni strumento torna dove deve stare, il turno successivo inizia già in condizioni migliori.

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La prova vera arriva quando il locale apre

Una postazione può sembrare perfetta a locale vuoto e mostrare tutti i suoi difetti durante il servizio. Per questo va osservata mentre si lavora. Dove si crea un incrocio? Quale prodotto costringe a interrompere troppo spesso la preparazione? Quale movimento si ripete inutilmente? Cosa manca con maggiore frequenza?

La vera efficacia di una postazione si verifica durante il servizio, osservando criticità e gesti inutili

Sono domande molto più utili di una station bella da fotografare. Una postazione deve evolvere in base al lavoro reale. E quando il banco è finalmente organizzato, arriva il passaggio successivo: capire come usare quel metodo quando il ritmo aumenta. Perché avere tutto al proprio posto è fondamentale, ma saper rimanere lucidi quando arrivano le comande è un'altra competenza ancora.

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