“Sui social personalmente non mi sono mai messo su un piedistallo per voler insegnare. Ho sempre messo ricette a titolo gratuito e ho cercato di spiegarle in maniera tale che le persone potessero replicarle a casa. Non sono nessuno e non ho bisogno di esserlo. Cerco di essere sempre umile e mai dirò che io sono bravo a fare questo e quello. Credo che al mondo d’oggi stia a chi guarda i social differenziare chi davvero sa fare qualcosa e ha un mestiere tra le mani e chi è improvvisato. Chi è venuto e verrà da me per fare dei corsi/consulenze è perché lo vorrà, perché si sarà creato un certo legame di fiducia con questa persona e perché riconosce in me una figura da cui poter apprendere qualcosa,”