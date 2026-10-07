“Quando passò Jonathan Gold (storico critico gastronomico del Los Angeles Times e primo critico di ristoranti a vincere il Premio Pulitzer per la critica, nel 2007, ndr) io non sapevo nemmeno chi fosse. Venne in pizzeria, mangiò e dopo un mese scrisse, definendo la mia pizza la migliore del mondo. Quando uscì quell'articolo su Food & Wine arrivò l'America. Quello non era un trofeo: era il passaparola di una persona che era passata, aveva mangiato e aveva scritto. Una delle soddisfazioni più grandi arrivò poi a Los Angeles, durante una serata da Nancy Silverton. A un certo punto entrò Gold. Per me non era facile farmi giudicare da lui proprio a Los Angeles, facendo la pizza con forni diversi dai miei. Gli feci assaggiare la pizza e alla fine i giornalisti del Los Angeles Times gli chiesero: «Jonathan, com'è la pizza di Franco Pepe a Los Angeles?». Lui era di poche parole e disse: «Sa di Caiazzo». Per me è stato il complimento più bello che potesse farmi. La pizza, anche a Los Angeles, sapeva di Caiazzo. Forse potrebbero esserci tante soluzioni di questo tipo che sarebbero più giuste.”