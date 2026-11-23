La panificazione internazionale torna protagonista a Sigep World 2027. Dal 23 al 27 gennaio, alla Fiera di Rimini, va in scena Bread in the City, il campionato internazionale di panificazione organizzato dal nostro Richemont Club Italia. Giunta alla settima edizione, questa competizione mette a confronto professionisti provenienti da diverse parti del mondo in una sfida dedicata alla tecnica, alla creatività e alla cultura dell’arte bianca. L’appuntamento è alla Bakery Arena, nel Padiglione D6.

Bread in the City: il campionato internazionale di panificazione a Sigep

Organizzato in collaborazione con Italian Exhibition Group (IEG), il concorso riunisce squadre internazionali composte da due concorrenti e un coach, chiamati a confrontarsi in diverse prove che spaziano dalla panificazione tradizionale alle preparazioni più creative. Bread in the City è molto più di una gara: è un’occasione di confronto tra culture, scuole di panificazione e professionalità diverse, unite dalla stessa passione per il pane e per il lavoro artigianale.

Tra le varie competizioni in programma, prevista anche una gara sulla miglior ciabatta tradizionale

Portare questa sfida all’interno di Sigep World significa offrire ai professionisti e al pubblico internazionale la possibilità di conoscere da vicino l’evoluzione dell’arte bianca, attraverso il talento e la sensibilità dei suoi interpreti.

Ciabatte, viennoiserie e pizza: le prove del campionato

Il programma prevede un articolato percorso di prove. Per la categoria ciabatta e pani speciali, i concorrenti dovranno realizzare la ciabatta tradizionale, il pane a lievitazione naturale, un pane speciale a libera creazione, un pane nutrizionale e un pane aromatico rappresentativo del proprio Paese. Spazio anche alla viennoiserie, con preparazioni in pasta lievitata zuccherata e in pasta lievitata sfogliata, e alle torte da forno in pasta frolla. La competizione comprende inoltre una sezione dedicata alle presentazioni salate, con pizza tradizionale Margherita, pizza fantasia, torta salata in pasta lievitata sfogliata, viennoiserie salata farcita, piccoli pani di forma allungata, panini mignon al latte, pane in cassetta e sandwich farciti.

A completare il programma sarà una prova particolarmente spettacolare: la realizzazione di un pezzo artistico sul tema “Pane e cultura pop”. I concorrenti saranno invitati a interpretare, attraverso il pane, icone della cultura pop, personaggi dei fumetti, del cinema e della musica. Un’opera che verrà valutata con un premio speciale, senza incidere sulla classifica generale del campionato.

Sette Paesi in gara: le culture del pane a confronto

A rappresentare le rispettive tradizioni nazionali saranno Italia, Giappone, Messico, Cina, Svizzera, Corea e Singapore. Una mappa internazionale dell’arte bianca, nella quale culture gastronomiche e approcci tecnici differenti si incontrano attraverso impasti, lievitazioni, forme e ingredienti. Ci interessa raccontare il pane in tutte le sue espressioni: dalla qualità tecnica di una ciabatta alla ricerca nutrizionale, fino alla capacità di reinterpretare le tradizioni gastronomiche del proprio Paese. Ogni prova è un’occasione per mettere in luce competenze, identità e visioni differenti. È proprio da questo scambio che nasce il valore di un campionato internazionale.

Giudici internazionali valuteranno i diversi prodotti dei sette Paesi in gara