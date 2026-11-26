È indubitabile che gli ospiti possono, con le loro recensioni, favorire o danneggiare la reputazione del ristorante o aumentarne il valore, aiutandone così la crescita. Per cui occorre chiedersi quanto valga ogni singolo ospite e quanto l'esperienza che vive nel locale sia importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto può apportare di beneficio all'immagine dello stesso.

Il valore degli ospiti per il ristorante: dalla fidelizzazione alle recensioni

Certamente non tutti gli ospiti spendono in modo uguale, come non tutti sono, ovviamente, abituali. Fidelizzare un ospite, pertanto, può condurlo a essere frequentatore abituale del locale, in quanto soddisfatto del servizio e della cucina. Un ospite abituale diventerà, nel tempo, un testimonial del locale con conoscenti, amici e parenti. Pertanto, il valore di un ospite, in specie abituale, è tale da incidere sul profitto aziendale.

Fidelizzare gli ospiti favorisce il passaparola e contribuisce ad aumentare la redditività del ristorante

Senza contare, poi, il fatto che ospiti soddisfatti rilasceranno recensioni positive sulle varie piattaforme digitali di settore, così influenzando le scelte di potenziali altri ospiti e potendo generare un importante passaparola. Comunque, può esservi anche il caso sfortunato in cui qualche ospite rimanga deluso e ne scriva sui social. E qui occorrerà la capacità di rispondergli immediatamente, in modo mai arrogante o denigratorio, ma sempre professionale, dimostrando, di fatto, che le critiche, purché oggettive e provate, saranno sempre accettate con umiltà, in quanto anche utili a migliorare quanto negativamente segnalato.

La reputazione del ristorante come investimento per la crescita

Ogni ristoratore non può non tenere presente come ciascun ospite che riceve abbia un valore intrinseco che non si ferma al conto, grande o piccolo, pagato, ma continua nel tempo, quando costui potrà lasciare una recensione dell'intera esperienza vissuta a tavola, a partire dall'accoglienza fino alla tipologia di servizio, valutandone anche i dettagli. Mantenere alta la reputazione del proprio locale costituisce il miglior investimento che un ristoratore possa fare in un mercato sempre più difficile come quello dell'odierna ristorazione.

Il valore di ogni ospite va oltre il conto e incide sulla reputazione del ristorante