Una bottiglia di vino da regalare ai clienti più affezionati, un cesto natalizio per i fornitori o un buono acquisto da consegnare ai dipendenti in occasione delle festività. Con l'avvicinarsi del Natale, anche per ristoranti, bar e alberghi si ripropone la questione della gestione fiscale degli omaggi aziendali. Per le imprese, le spese sostenute per i regali ai clienti sono interamente deducibili se il valore unitario dei beni non supera i 50 euro, a condizione che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili. Per gli omaggi ai dipendenti, invece, nel 2026 si confermano le soglie di esenzione fiscale dei fringe benefit: 1.000 euro per i lavoratori senza figli fiscalmente a carico e 2.000 euro per quelli con figli a carico. A queste disposizioni si aggiungono le regole relative all'Iva, che variano a seconda della natura del bene regalato e del destinatario.

Gli omaggi natalizi di bar, ristoranti e hotel seguono specifiche regole di deducibilità fiscale

Omaggi ai clienti: soglie e limiti di deducibilità delle spese

Per quanto riguarda gli omaggi alla clientela, il primo aspetto da considerare è dunque il valore del regalo. La soglia dei 50 euro si riferisce all'omaggio nella sua interezza e al suo valore di mercato, indipendentemente dal numero di prodotti che lo compongono. Nel caso di un cesto natalizio contenente vino, panettone e altre specialità gastronomiche, ad esempio, occorre considerare il valore complessivo della confezione e non quello dei singoli articoli. Se si superano i 50 euro, il costo rientra nel regime di deducibilità limitata previsto per le spese di rappresentanza, al quale sono soggetti anche gli omaggi sotto forma di prestazioni di servizi o di titoli che consentono di usufruirne, come gli ingressi a un centro benessere.

In questi casi, la normativa stabilisce limiti di deducibilità commisurati ai ricavi e agli altri proventi della gestione caratteristica dell'impresa: l'1,5% fino a 10 milioni di euro, lo 0,6% per la quota eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro e lo 0,4% per la parte superiore a quest'ultimo importo. La deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi alla clientela è comunque subordinata all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici, carte di credito o di debito, assegni e applicazioni quali Satispay e PayPal. L'obbligo riguarda anche le spese sostenute all'estero e interessa sia le imposte sui redditi sia l'Irap.

Una distinzione particolarmente rilevante per il mondo della ristorazione riguarda gli omaggi di propria produzione. Si pensi a un ristorante o a una pasticceria che decida di regalare ai clienti un panettone realizzato nel proprio laboratorio. Per stabilire se l'omaggio debba essere assoggettato ai limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza, occorre fare riferimento al valore di mercato del prodotto. Qualora quest'ultimo superi i 50 euro, ai fini del calcolo delle spese di rappresentanza rileva invece il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, anche se inferiore alla soglia prevista dalla normativa.

Regali ai dipendenti e fringe benefit: le regole per il 2026

Diverso è il trattamento riservato ai regali destinati al personale. In linea generale, infatti, il costo sostenuto dal datore di lavoro per acquistare beni da consegnare ai dipendenti e ai collaboratori fiscalmente assimilati è deducibile dal reddito d'impresa secondo le disposizioni relative alle spese per le prestazioni di lavoro. Non trova quindi applicazione lo specifico obbligo di tracciabilità previsto per le spese di rappresentanza e gli omaggi alla clientela. Una disciplina distinta riguarda le spese volontariamente sostenute dall'impresa per opere e servizi destinati alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di lavoratori, con finalità di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Per questi oneri è previsto un limite di deducibilità pari al 5 per mille delle spese per il lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Qualora, invece, l'erogazione di tali prestazioni derivi da un obbligo negoziale del datore di lavoro, i relativi costi sono integralmente deducibili secondo le disposizioni relative alle spese per il personale.

Dal punto di vista del lavoratore, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono, in linea di principio, alla formazione del reddito. Nel 2026 beneficiano tuttavia dell'esenzione fiscale entro i limiti di 1.000 o 2.000 euro, a seconda della presenza o meno di figli fiscalmente a carico. Tali soglie riguardano l'ammontare complessivo dei fringe benefit riconosciuti durante il periodo d'imposta e non il singolo regalo natalizio. Di conseguenza, qualora venga superato il limite previsto, è l'intero valore dei fringe benefit soggetti a tale soglia a concorrere alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, e non soltanto la quota eccedente. Nel calcolo possono rientrare anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, dell'affitto o degli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale.

Omaggi aziendali: quando l'Iva è detraibile e come documentare le cessioni

Sul fronte dell'Iva, il trattamento fiscale degli omaggi dipende innanzitutto dal fatto che i beni regalati rientrino o meno nell'attività propria dell'impresa. Nel primo caso, come può avvenire per una bottiglia di vino prelevata dalla cantina di un ristorante o per un prodotto realizzato da una pasticceria, la cessione gratuita è generalmente soggetta a Iva, mentre l'imposta assolta a monte è detraibile secondo le disposizioni ordinarie. La base imponibile viene determinata in funzione del prezzo di acquisto o, in sua assenza, del prezzo di costo del bene al momento della cessione.

L'impresa, tuttavia, non è obbligata ad addebitare l'Iva al destinatario dell'omaggio. In assenza di rivalsa, l'operazione può essere documentata attraverso un'autofattura elettronica, identificata dal codice TD27, oppure, nei casi consentiti, mediante un apposito registro degli omaggi. Per le operazioni al dettaglio soggette alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi è consentita esclusivamente l'emissione di un'autofattura per ciascuna cessione gratuita, senza la possibilità di ricorrere al registro degli omaggi o a un'unica autofattura riepilogativa mensile. L'Iva non addebitata al destinatario, inoltre, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Il trattamento dell'Iva sugli omaggi aziendali varia in base alla natura dei beni ceduti

Se, al contrario, l'impresa acquista appositamente beni da regalare ai clienti che non rientrano nella propria attività di produzione o di commercio, la successiva cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. In questo caso torna a essere determinante la soglia dei 50 euro: l'imposta pagata al momento dell'acquisto è detraibile se il costo unitario del bene non supera tale importo, mentre diventa indetraibile per gli omaggi di costo superiore.

Per i regali ai dipendenti e ai collaboratori, invece, l'Iva relativa all'acquisto di beni e servizi destinati a essere ceduti gratuitamente è, in linea generale, indetraibile e la successiva cessione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta. Anche in questo caso fanno eccezione i beni oggetto dell'attività propria dell'impresa, per i quali è prevista la detrazione dell'Iva a monte secondo le regole ordinarie e l'imponibilità della cessione gratuita. Un ulteriore trattamento è riservato ai campioni gratuiti di modico valore che, se appositamente contrassegnati in maniera indelebile e distribuiti con finalità promozionali, possono essere ceduti senza applicazione dell'Iva, ferma restando la detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.

Buoni acquisto e voucher: il trattamento fiscale dei regali

Accanto ai tradizionali regali natalizi, una modalità diffusa di riconoscere un omaggio a clienti e dipendenti è rappresentata dai buoni acquisto. Anche per i voucher, tuttavia, occorre distinguere due fattispecie. Si parla di buoni “monouso” quando, già al momento dell'emissione, sono noti tutti gli elementi necessari per determinare il trattamento Iva dei beni o dei servizi che il destinatario potrà ottenere. In questo caso, l'operazione assume rilevanza ai fini dell'imposta fin dall'emissione del buono e in occasione dei successivi trasferimenti che precedono il suo utilizzo. Per i buoni “multiuso”, invece, come quelli spendibili per acquistare prodotti soggetti ad aliquote Iva differenti, l'imposta diventa esigibile secondo le regole ordinarie al momento del riscatto.

Ai fini delle imposte dirette, le spese sostenute dalle imprese per acquistare voucher da regalare ai clienti seguono il regime delle spese di rappresentanza. Qualora i buoni siano invece destinati ai dipendenti, costituiscono fringe benefit e concorrono pertanto al raggiungimento delle soglie annuali di esenzione fiscale, mentre i relativi costi rientrerebbero fra quelli deducibili per la società.

Omaggi aziendali e Irap: le differenze fra società di capitali e di persone

La gestione fiscale degli omaggi varia, infine, anche in funzione della forma giuridica e del regime adottato dall'attività. Ai fini dell'Irap, per le società di capitali e le cooperative le spese per gli omaggi ai clienti sono deducibili per l'importo iscritto a conto economico, nel rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Per le società di persone commerciali che determinano la base imponibile Irap secondo il metodo fiscale, invece, tali spese sono indeducibili. A queste ultime, qualora abbiano optato, in presenza dei requisiti previsti, per il metodo di determinazione della base imponibile adottato dalle società di capitali, si applicano le relative regole. Quanto agli omaggi al personale, il trattamento dipende dalla natura della spesa, dalla sua eventuale funzione retributiva e dalla tipologia di rapporto di lavoro, tenuto conto della deducibilità integrale dei costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato.

Omaggi ai clienti e ai dipendenti per professionisti, minimi e forfetari

Per i liberi professionisti, le spese sostenute per gli omaggi alla clientela sono deducibili a titolo di spese di rappresentanza entro il limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, sempre a condizione che il pagamento sia tracciabile. Per gli omaggi destinati ai propri dipendenti e collaboratori, invece, pur in assenza di una disciplina specifica, i relativi costi dovrebbero essere integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, al pari delle altre spese per prestazioni di lavoro. Ai fini dell'Irap, per gli studi associati e le associazioni fra professionisti, la deducibilità di questi ultimi oneri dipende, anche in questo caso, dalla natura della spesa e dalla tipologia di rapporto di lavoro.

Per i contribuenti che operano ancora nel regime dei minimi, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 34/E del 13 luglio 2009, è prevista la deducibilità integrale degli omaggi di valore non superiore a 50 euro, mentre per quelli di importo superiore si applicano i criteri relativi alle spese di rappresentanza. Sul punto, tuttavia, le istruzioni al modello Redditi Pf 2023 ammettevano la deducibilità integrale delle spese per omaggi inerenti all'attività, indipendentemente dal loro valore, una precisazione che non è stata riproposta nelle istruzioni ai modelli successivi. Nessuna deduzione specifica è invece prevista per chi opera in regime forfetario, dal momento che il reddito imponibile viene determinato attraverso un coefficiente di redditività che tiene già conto, in misura forfetaria, dei costi sostenuti per l'esercizio dell'attività.

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