Con dicembre si chiude anche il calendario fiscale del 2026, ma prima della fine dell’anno sono ancora numerosi gli adempimenti che attendono bar, ristoranti, hotel e altre attività del comparto Horeca. Oltre ai consueti versamenti Iva, alle ritenute e ai contributi previdenziali, l’ultimo mese dell’anno prevede appuntamenti particolarmente importanti, come il saldo Imu, l’acconto Iva e il termine per aderire alla rottamazione-quinquies dei tributi locali. Vediamo, giorno per giorno, tutti gli appuntamenti da segnare in calendario.

Dicembre 2026, scadenze fiscali: la guida completa per bar, ristoranti e hotel

Bar, ristoranti e hotel: le scadenze fiscali di dicembre

Mercoledì 2 dicembre: credito d’imposta Zes Unica

Il primo appuntamento interessa le imprese del comparto agricolo, comprese le attività agrituristiche che possiedono i requisiti per accedere all’agevolazione. Entro il 2 dicembre dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa relativa al credito d’imposta Zes Unica 2026, attestando l’effettiva realizzazione, entro il 15 novembre, degli investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive del Mezzogiorno. L’invio riguarda le imprese che hanno presentato la comunicazione iniziale entro il 1° giugno ed è necessario per non perdere l’agevolazione.

Martedì 15 dicembre: sanatoria Cpb e rottamazione dei tributi locali

Entro il 15, i soggetti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026 e alla relativa sanatoria per gli anni dal 2019 al 2023 dovranno versare la decima e ultima rata delle imposte sostitutive, maggiorata degli interessi dell’1,6%, decorrenti dallo scorso 15 marzo. Nella stessa giornata scadrà anche il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies dei tributi locali. La misura riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti locali che hanno aderito alla definizione agevolata.

Mercoledì 16 dicembre: Iva, ritenute, contributi, Tfr e saldo Imu

Come di consueto, il 16 del mese concentra buona parte dei versamenti periodici. I contribuenti mensili dovranno effettuare la liquidazione Iva relativa a novembre e versare l’imposta eventualmente dovuta. Entro la stessa data andranno versate le ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e sui compensi da lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. La scadenza comprende anche le ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d’appalto o d’opera e quelle del 21% sulle locazioni brevi, applicate dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici che intervengono nell’incasso o nel pagamento dei canoni. A queste si aggiungono le ritenute relative ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza commerciale, all’utilizzo di marchi e opere dell’ingegno e ai contratti di associazione in partecipazione, nei casi previsti dalla normativa. Per i sostituti d’imposta che al 31 dicembre 2025 avevano non più di cinque dipendenti e hanno scelto la modalità semplificata di comunicazione delle ritenute, sarà inoltre necessario effettuare i versamenti attraverso il modello F24/770, trasmettendo i dati aggiuntivi che consentono di evitare la presentazione del modello 770/2027.

Sul fronte previdenziale, i datori di lavoro dovranno versare i contributi Inps relativi alle retribuzioni maturate a novembre, mentre i committenti saranno chiamati a effettuare i versamenti alla Gestione separata per le categorie interessate, compresi collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro, laddove previsto. Sempre il 16 dicembre, i sostituti d’imposta interessati dovranno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo Tfr relativa al 2026. Particolarmente rilevante per le imprese proprietarie di immobili sarà, infine, il versamento del saldo Imu 2026, comprese le corrispondenti imposte territoriali Imi, Imis e Ilia. L’adempimento riguarda i proprietari, i titolari di altri diritti reali e i detentori di immobili in leasing, relativamente a fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fatte salve le esenzioni previste.

Lunedì 21 dicembre: definizione delle liti pendenti e regolarizzazione dei versamenti

Il 21 dicembre dovrà essere versata la quindicesima rata della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, per i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale delle somme dovute superiori a mille euro. Nella stessa giornata è previsto il versamento della sedicesima rata per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti pagamenti relativi ad alcuni istituti di definizione delle controversie tributarie, come l’accertamento con adesione, l’acquiescenza, il reclamo, la mediazione e la conciliazione.

Lunedì 28 dicembre: acconto Iva e Intrastat

Uno degli ultimi appuntamenti fiscali dell’anno riguarda il versamento dell’acconto Iva 2026, dovuto dai contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali, salvo i casi di esonero. Entro la stessa data, i soggetti con obbligo di presentazione mensile dovranno trasmettere telematicamente gli elenchi Intrastat relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitarie riferite a novembre.

Giovedì 31 dicembre: Ioss, Uni-Emens, previdenza integrativa e collegamento Rt-Pos

Anche l’ultimo giorno dell’anno prevede diversi adempimenti. I soggetti iscritti al regime Ioss dovranno trasmettere la dichiarazione Iva relativa a novembre ed effettuare la relativa liquidazione per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. I datori di lavoro dovranno invece procedere all’invio telematico del modello Uni-Emens, contenente i dati retributivi e contributivi relativi a novembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro, nei casi previsti. Entro fine anno, gli interessati dovranno inoltre comunicare al proprio fondo di previdenza complementare o alla compagnia assicurativa l’ammontare dei contributi versati e non dedotti nei modelli Redditi o 730/2026, in quanto superiori ai limiti di deducibilità.

Per i soggetti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2024-2025 e alla sanatoria relativa agli anni dal 2018 al 2022, è previsto il versamento della ventiduesima rata delle imposte sostitutive, maggiorata degli interessi legali del 2% per il 2025 e dell’1,6% per il 2026, decorrenti dal 31 marzo 2025. Le strutture che gestiscono servizi di ricarica per veicoli elettrici dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi relativi alle ricariche effettuate a novembre che non prevedono l’identificazione del cliente. Le imprese che gestiscono anche impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno invece comunicare all’Agenzia delle Dogane i corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio riferiti allo stesso mese. Infine, entro il 31 dicembre dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate il collegamento dei registratori telematici ai Pos attivati nel mese di ottobre.