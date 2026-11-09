La quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone ha decretato i migliori maestri della lievitazione internazionale negli spazi del Meliá Milano. La competizione ha visto trionfare il maestro pasticcere Fiorenzo Ascolese (San Valentino Torio, Salerno) nella categoria Panettone Tradizionale, mentre lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia ha conquistato il primo posto per il Panettone al Cioccolato.

La premiazione del Panettone Tradizionale 2026: vittoria per Fiorenzo Ascolese, seguito da Roberto Moreschi e Matteo Papanice

CLASSIFICA PANETTONE TRADIZIONALE 2026 1° classificato - Campione del Mondo: Maestro pasticcere Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio (Sa)

Maestro pasticcere Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio (Sa) 2° classificato: Maestro pasticcere Roberto Moreschi, Chiavenna (So)

Maestro pasticcere Roberto Moreschi, Chiavenna (So) 3° classificato: Maestro pasticcere Matteo Papanice, Castellana Grotte (Ba)

CLASSIFICA PANETTONE TRADIZIONALE 2026 1° classificato - Campione del Mondo: Maestro pasticcere Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio (Sa) 2° classificato: Maestro pasticcere Roberto Moreschi, Chiavenna (So) 3° classificato: Maestro pasticcere Matteo Papanice, Castellana Grotte (Ba)

L'evento ha registrato il tutto esaurito per entrambe le giornate del 7 e 8 novembre, richiamando professionisti, media e appassionati da 20 Paesi tra Europa, Americhe e Asia. Nata nel 2019 da un'idea del maestro Giuseppe Piffaretti, la kermesse dimostra come il lievitato milanese sia ormai riconosciuto su scala globale.

Il podio del Panettone al Cioccolato 2026: trionfa lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia (al centro), affiancato da Pompilio Giardino (2°) e Andrea Ceracchi (3°)

CLASSIFICA PANETTONE AL CIOCCOLATO 2026 1° classificato - Campione del Mondo: Maestro pasticcere Miguel Angel Castro Garcia, Spagna

Maestro pasticcere Miguel Angel Castro Garcia, Spagna 2° classificato: Maestro pasticcere Pompilio Giardino, Ariano Irpino (AV)

Maestro pasticcere Pompilio Giardino, Ariano Irpino (AV) 3° classificato: Maestro pasticcere Andrea Ceracchi, Cori (LT)

CLASSIFICA PANETTONE AL CIOCCOLATO 2026 1° classificato - Campione del Mondo: Maestro pasticcere Miguel Angel Castro Garcia, Spagna 2° classificato: Maestro pasticcere Pompilio Giardino, Ariano Irpino (AV) 3° classificato: Maestro pasticcere Andrea Ceracchi, Cori (LT)

Le giurie tecniche e i riconoscimenti internazionali

Un traguardo prestigioso giunto al termine di un rigoroso iter di selezione che ha visto scendere in campo i migliori talenti della lievitazione (tra cui i dieci finalisti italiani definiti a inizio anno). La valutazione finale dei lievitati in gara è stata affidata a due giurie d'eccezione, impegnate in assaggi completamente anonimi. La commissione del Panettone Tradizionale ha annoverato esperti di rilievo tra cui Giambattista Montanari, Andrea Besuschio, Markus Bohr, Matteo Cunsolo, Roberto Rinaldini, Aoki Sadaharu, Luca Mannori, Ton Cortes (campione 2024), Diego Crosara e Bruno Buletti.

Il maestro pasticcere spagnolo Miguel Angel Castro Garcia, vincitore nella sezione Panettone al Cioccolato

Per il Panettone al Cioccolato, il pannello tecnico ha fatto perno su professionisti quali Jimmy Griffin, François Stahl, Pasquale Iannelli (campione 2024), Arnaud Larher, Pierpaolo Magni, Leonardo Di Carlo, Markus Bohr, Angelo Musa, Mickael Martinez ed Ezio Marinato. In parallelo ai premi principali, la manifestazione ha distribuito diversi riconoscimenti speciali dedicati a valorizzare formazione, immagine e diffusione extraeuropea:

Contributo scientifico e divulgativo: Prof. Carlo Gronchi e Prof. Franco Antoniazzi.

Prof. Carlo Gronchi e Prof. Franco Antoniazzi. Targa Maestro Panettone: Rolando Morandin per la sua attività di formazione.

Rolando Morandin per la sua attività di formazione. Miglior Packaging (Artecarta Capsule Collection): Wilson Ernesto Flores Torres (Ecuador) per il Premio del Pubblico; ex aequo a Jie Lun Jan (Taiwan) e Paolo Loraschi (Svizzera) per la Giuria Tecnica.

Wilson Ernesto Flores Torres (Ecuador) per il Premio del Pubblico; ex aequo a Jie Lun Jan (Taiwan) e Paolo Loraschi (Svizzera) per la Giuria Tecnica. Miglior Video: Karen Ng (Singapore).

Karen Ng (Singapore). Miglior Panettone Tradizionale Extraeuropeo e Premio Stampa: Jamie Martinez (USA).

Jamie Martinez (USA). Miglior Panettone al Cioccolato Extraeuropeo: Ammary Coromo Viela Perdono (USA).

Il valore culturale della lievitazione artigianale

Il percorso intrapreso fin dalla nascita del progetto punta ad ampliare l'orizzonte del comparto, dimostrando la vitalità di un movimento in forte crescita. L'ideatore Giuseppe Piffaretti ha sottolineato l'emozione nel vedere un continuo confronto professionale, ribadendo che «ogni concorrente, indipendentemente dal risultato, diventa un ambasciatore del panettone artigianale». L'obiettivo a lungo termine guarda a una vera destagionalizzazione del prodotto e a una proiezione internazionale costante, ricordando come «il panettone è nato in Italia, ma oggi appartiene a chiunque sappia interpretarlo con competenza, rispetto e passione».

Il panettone artigianale oltre i confini: l'evoluzione del lievito madre nel mondo