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lunedì 13 aprile 2026  | aggiornato alle 11:03 | 118587 articoli pubblicati

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Fra guerra e caro energia, la Fic sceglie di sostenere il valore dei territori

L’escalation in Medio Oriente riaccende tensioni globali e spinge al rialzo i prezzi di energia e carburanti, con effetti immediati sulle famiglie. Tra speculazioni e rincari, emerge però il ruolo delle realtà associative come la Fic, che scelgono di sostenere i soci e i territori, mettendo al centro le persone anche nei momenti più complessi

di Rocco Pozzulo
presidente FIC - Federazione italiana cuochi
13 aprile 2026 | 10:32
Tra guerra e caro energia, la Fic sceglie di sostenere i territori
Tra guerra e caro energia, la Fic sceglie di sostenere i territori

Fra guerra e caro energia, la Fic sceglie di sostenere il valore dei territori

L’escalation in Medio Oriente riaccende tensioni globali e spinge al rialzo i prezzi di energia e carburanti, con effetti immediati sulle famiglie. Tra speculazioni e rincari, emerge però il ruolo delle realtà associative come la Fic, che scelgono di sostenere i soci e i territori, mettendo al centro le persone anche nei momenti più complessi

di Rocco Pozzulo
presidente FIC - Federazione italiana cuochi
13 aprile 2026 | 10:32
 

Indice

Siamo impotenti spettatori di un’escalation militare in Medio Oriente che sentiamo vicinissima, fin dentro le nostre tasche. Il conflitto in Iran, con i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche, ci viene raccontato come lo scontro tra odi antichi. Ma è davvero così?

La crisi globale sta portando notevoli rincari ai prezzi di carburante e gas
La crisi globale sta portando notevoli rincari ai prezzi di carburante e gas

Viene naturale chiedersi se dietro queste esplosioni non si celi la fredda partita a scacchi di chi gestisce le sorti del mondo. Il dubbio rimane forte: e se l’odio fosse solo un paravento per manovre di lobby ed entità occulte che decidono le sorti dell’economia globale sulla pelle di chi lavora? Mentre i prezzi di petrolio e gas schizzano verso l'alto, la mobilitazione internazionale tenta di arginare una corsa al rialzo che travolge ogni bene di prima necessità.

Prezzi energia e carburanti: perché ogni crisi pesa sui consumatori

Nonostante le rassicurazioni sulla consistenza delle scorte, assistiamo al solito paradosso: basta un sussulto internazionale perché i listini dei carburanti si aggiornino al rialzo dalla sera alla mattina. È una speculazione che innesca rincari in ogni settore, un "ladrocinio" a danno delle classi più esposte. Il taglio delle accise e la riduzione del prezzo del gas operati dal Governo sono passi nella direzione corretta, ma non bastano a proteggerci completamente da questo meccanismo perverso.

L'aumento dei costi energetici crea problemi alle categorie più esposte, tra cui cuochi e ristoratori
L'aumento dei costi energetici crea problemi alle categorie più esposte, tra cui cuochi e ristoratori

In questo scenario aggressivo, esiste però un’isola di resistenza: la nostra realtà associativa. La Fic, nonostante le tempeste economiche, ha fatto una scelta di campo precisa: restare umana.

Fic e sostegno ai soci: una scelta concreta contro la crisi economica

Negli ultimi dieci anni abbiamo apportato un unico contenuto adeguamento, deliberato democraticamente dall’Assemblea Generale, con l'impegno morale di potenziare i servizi offerti. Questo incremento di soli 3 euro diretti e a favore della tesoreria Fic non è stato introdotto per “fare cassa”, bensì come investimento strategico per rimettere al centro le esigenze dei soci e valorizzare la loro figura professionale.

Il vero plauso va però alle Associazioni Provinciali. Conosciamo il territorio e sappiamo che molte piccole realtà vivono nell'occhio del ciclone, a rischio cancellazione per i numeri esigui di tesserati. Eppure, con grande responsabilità, hanno mantenuto inalterate le quote o addirittura hanno abbassate, sfidando la logica del profitto.

Associazioni locali e giovani: il valore sociale oltre il profitto

Questa sensibilità fa la differenza, specialmente per i nostri allievi minorenni, le cui piccole economie dipendono totalmente dai sacrifici delle famiglie. Vedere dirigenti che scelgono di non pesare su quei bilanci, pagandosi anche di tasca propria trasferimenti e altro, è un atto di grande consapevolezza e di visione associativa.

La Fic è da sempre attenta ai suoi allievi più giovani. Qui il Team Junior Liguria che si è aggiudicato il premio di miglior brigata ai recenti Campionati della Cucina Italiana, svoltisi durante il Beer&Food Attraction di Rimini
La Fic è da sempre attenta ai suoi allievi più giovani. Qui il Team Junior Liguria che si è aggiudicato il premio di miglior brigata ai recenti Campionati della Cucina Italiana, svoltisi durante il Beer&Food Attraction di Rimini

Mentre il mondo segue gli interessi di una "mano occulta", la Fic sceglie di guardare in faccia i propri soci e condividere pene e virtù di questi strani periodi storici. Forse non fermeremo le lobby, ma continueremo a costruire una comunità dove il valore della persona conta più del prezzo del petrolio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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