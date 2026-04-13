Fra guerra e caro energia, la Fic sceglie di sostenere il valore dei territori

Siamo impotenti spettatori di un’escalation militare in Medio Oriente che sentiamo vicinissima, fin dentro le nostre tasche. Il conflitto in Iran, con i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche, ci viene raccontato come lo scontro tra odi antichi. Ma è davvero così?

La crisi globale sta portando notevoli rincari ai prezzi di carburante e gas

La crisi globale sta portando notevoli rincari ai prezzi di carburante e gas

Viene naturale chiedersi se dietro queste esplosioni non si celi la fredda partita a scacchi di chi gestisce le sorti del mondo. Il dubbio rimane forte: e se l’odio fosse solo un paravento per manovre di lobby ed entità occulte che decidono le sorti dell’economia globale sulla pelle di chi lavora? Mentre i prezzi di petrolio e gas schizzano verso l'alto, la mobilitazione internazionale tenta di arginare una corsa al rialzo che travolge ogni bene di prima necessità.

Prezzi energia e carburanti: perché ogni crisi pesa sui consumatori

Nonostante le rassicurazioni sulla consistenza delle scorte, assistiamo al solito paradosso: basta un sussulto internazionale perché i listini dei carburanti si aggiornino al rialzo dalla sera alla mattina. È una speculazione che innesca rincari in ogni settore, un "ladrocinio" a danno delle classi più esposte. Il taglio delle accise e la riduzione del prezzo del gas operati dal Governo sono passi nella direzione corretta, ma non bastano a proteggerci completamente da questo meccanismo perverso.

L'aumento dei costi energetici crea problemi alle categorie più esposte, tra cui cuochi e ristoratori

L'aumento dei costi energetici crea problemi alle categorie più esposte, tra cui cuochi e ristoratori

In questo scenario aggressivo, esiste però un’isola di resistenza: la nostra realtà associativa. La Fic, nonostante le tempeste economiche, ha fatto una scelta di campo precisa: restare umana.

Fic e sostegno ai soci: una scelta concreta contro la crisi economica

Negli ultimi dieci anni abbiamo apportato un unico contenuto adeguamento, deliberato democraticamente dall’Assemblea Generale, con l'impegno morale di potenziare i servizi offerti. Questo incremento di soli 3 euro diretti e a favore della tesoreria Fic non è stato introdotto per “fare cassa”, bensì come investimento strategico per rimettere al centro le esigenze dei soci e valorizzare la loro figura professionale.

Il vero plauso va però alle Associazioni Provinciali. Conosciamo il territorio e sappiamo che molte piccole realtà vivono nell'occhio del ciclone, a rischio cancellazione per i numeri esigui di tesserati. Eppure, con grande responsabilità, hanno mantenuto inalterate le quote o addirittura hanno abbassate, sfidando la logica del profitto.

Associazioni locali e giovani: il valore sociale oltre il profitto

Questa sensibilità fa la differenza, specialmente per i nostri allievi minorenni, le cui piccole economie dipendono totalmente dai sacrifici delle famiglie. Vedere dirigenti che scelgono di non pesare su quei bilanci, pagandosi anche di tasca propria trasferimenti e altro, è un atto di grande consapevolezza e di visione associativa.

La Fic è da sempre attenta ai suoi allievi più giovani. Qui il Team Junior Liguria che si è aggiudicato il premio di miglior brigata ai recenti Campionati della Cucina Italiana, svoltisi durante il Beer&Food Attraction di Rimini

La Fic è da sempre attenta ai suoi allievi più giovani. Qui il Team Junior Liguria che si è aggiudicato il premio di miglior brigata ai recenti Campionati della Cucina Italiana, svoltisi durante il Beer&Food Attraction di Rimini

Mentre il mondo segue gli interessi di una "mano occulta", la Fic sceglie di guardare in faccia i propri soci e condividere pene e virtù di questi strani periodi storici. Forse non fermeremo le lobby, ma continueremo a costruire una comunità dove il valore della persona conta più del prezzo del petrolio.