I maestri Fipgc riscrivono i dolci: meno grassi e più attenzione alle intolleranze

Due giornate dedicate a formazione, aggiornamento professionale e analisi delle nuove dinamiche del mercato hanno caratterizzato il Simposio Tecnico della Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria), conclusosi a Roma. L’evento ha riunito i componenti dell’Equipe Eccellenze Italiane, gruppo che raccoglie alcuni dei più autorevoli professionisti del settore inseriti nell’Albo d’Onore della Federazione.

I membri della Fipgc che hanno partecipato al Simposio Tecnico di Roma

Con oltre 580 medaglie conquistate nei principali concorsi internazionali, il team rappresenta uno dei punti di riferimento della pasticceria italiana d’eccellenza. Ad accogliere il simposio è stata Aromacademy, l’accademia romana guidata dal campione del mondo Davide Malizia, trasformata per due giorni in un laboratorio di confronto sulle prospettive del comparto.

Nuove tendenze della pasticceria contemporanea

I lavori hanno approfondito alcune delle principali evoluzioni del mercato, con particolare attenzione alla riduzione di zuccheri e grassi e alla crescente richiesta di prodotti adatti alle persone con intolleranze alimentari, soprattutto a glutine e lattosio.

Tra i momenti centrali del programma, il master dedicato alle Torte da Forno Moderne tenuto da Davide Malizia. L’incontro ha mostrato come reinterpretare i grandi classici della pasticceria attraverso tecniche e processi contemporanei, mantenendo qualità e identità dei prodotti.

Dialogo tra artigianato e aziende partner

Ampio spazio è stato riservato anche al confronto con i principali brand del settore. Durante il talk dedicato, aziende e professionisti hanno condiviso idee, tecnologie e nuove soluzioni produttive, favorendo uno scambio diretto utile a comprendere l’evoluzione delle richieste dei consumatori e le prospettive future del mercato.

Davide Malizia, di Aromacademy, e a destra il presidente della Fipgc Matteo Cutolo

Il presidente Fipgc, Matteo Cutolo, ha dichiarato: «Questi due giorni hanno dimostrato che anche chi è già ai massimi livelli non smette mai di studiare. Volevo ringraziare di cuore il maestro Davide Malizia per averci aperto le porte di Aromacademy con lo spirito di una grande famiglia. La cosa più bella è stata l’energia che si è creata: da un lato le aziende partner, che hanno trovato nei nostri maestri interlocutori pronti a sperimentare, dall’altro il nostro gruppo, che torna a casa con nuove idee e una grande motivazione. Formazione e confronto, queste due parole sono il vero motore del nostro settore».

Fipgc, formazione e sviluppo del settore

Attraverso iniziative come il Simposio Tecnico, la Fipgc conferma il proprio ruolo nella diffusione della cultura professionale e nell’aggiornamento continuo degli operatori. L’obiettivo è fornire strumenti tecnici e conoscenze utili per interpretare i cambiamenti del mercato e rispondere alle nuove esigenze della pasticceria contemporanea.