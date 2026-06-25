Sostenibilità, la sfida si gioca anche nelle mense: Elior conquista la Gold EcoVadis

La sostenibilità non è più soltanto una questione di immagine. Nella ristorazione collettiva sta diventando un vero fattore competitivo, capace di incidere sulla reputazione delle imprese e, sempre più spesso, anche sulla capacità di aggiudicarsi gare pubbliche e grandi contratti privati.

Elior ha ricevuto la Medaglia Gold EcoVadis per le sue pratiche sostenibili

Lo dimostra il riconoscimento ottenuto da Elior Italia, parte di uno dei più grandi gruppi internazionali che opera nel business delle mense e uno dei maggiori player italiani, che ha annunciato il conseguimento della Medaglia Gold EcoVadis, uno dei principali rating internazionali dedicati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa.

Un riconoscimento che vale il top 5% mondiale

La valutazione EcoVadis prende in esame quattro grandi aree:

ambiente;

lavoro e diritti umani;

etica;

acquisti sostenibili.

Elior ha ottenuto 82 punti su 100, collocandosi nel 5% delle organizzazioni con le migliori performance ESG valutate a livello mondiale ogni anno.

Elior Italia in numeri: 9.000 dipendenti , di cui il 67% donne

, di cui il 1.340 ristoranti e punti vendita gestiti sul territorio

gestiti sul territorio 14 cucine centrali

Oltre 169.000 pasti serviti ogni giorno

200 executive chef e relative brigate di cucina

e relative brigate di cucina Più di 50 specialisti della nutrizione

Elior Italia in numeri:9.000 dipendenti, di cui il 67% donne1.340 ristoranti e punti vendita gestiti sul territorio14 cucine centraliOltre 169.000 pasti serviti ogni giorno200 executive chef e relative brigate di cucinaPiù di 50 specialisti della nutrizione

Secondo l’azienda, il risultato è frutto di un percorso che coinvolge tutta la filiera: dalla scelta delle materie prime alla riduzione degli sprechi alimentari, dalla tutela della biodiversità fino al recupero e alla donazione delle eccedenze. Il gruppo evidenzia inoltre l’impiego di strumenti digitali e di intelligenza artificiale per monitorare e ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Il programma globale Love Your Earth di Elior Group guida questo percorso, traducendo gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 in traguardi concreti, misurabili e costantemente monitorati.

Nella ristorazione collettiva la sostenibilità pesa sempre di più

Al di là del risultato conseguito da Elior, il dato più interessante riguarda l’evoluzione del settore. Negli ultimi anni i Criteri ambientali minimi (Cam) sono entrati stabilmente nei capitolati delle mense scolastiche, ospedaliere e aziendali. Sempre più gare attribuiscono punteggi a elementi come la riduzione degli sprechi, l’approvvigionamento responsabile, la tracciabilità della filiera, il contenimento delle emissioni e la qualità delle politiche sociali e del personale.

Elior, come moltissime aziende della ristorazione collettiva, sta investendo molto in programmi legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale

In questo contesto, certificazioni e rating indipendenti stanno assumendo un peso crescente perché consentono alle aziende di documentare con dati verificabili il proprio livello di sostenibilità.

Una competizione che coinvolge tutto il settore

Elior non è l’unico grande operatore a investire su questi aspetti. Anche altri protagonisti della ristorazione collettiva italiana, come Camst, Cirfood, Dussmann, Sodexo e Pellegrini, negli ultimi anni hanno rafforzato i propri programmi dedicati alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e alla responsabilità sociale.

La competizione tra i grandi gruppi non si gioca quindi soltanto sul prezzo del pasto o sull’efficienza organizzativa, ma sempre più sulla capacità di dimostrare risultati concreti in materia di Esg. Per un settore che serve ogni giorno milioni di pasti, la sostenibilità non rappresenta più un valore aggiunto: sta diventando uno degli elementi che contribuiscono a definire la qualità complessiva del servizio.