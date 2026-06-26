Compass Group, così cresce il leader mondiale della ristorazione collettiva

Con oltre 590 mila dipendenti in tutto il mondo, ricavi superiori ai 46 miliardi di dollari e una presenza in più di 25 Paesi, Compass Group serve ogni giorno milioni di persone in aziende, scuole, università, ospedali, impianti sportivi, musei, basi militari e grandi eventi internazionali.

Un modello basato sull’esternalizzazione

Il successo di Compass Group nasce da un’idea semplice: consentire a imprese e istituzioni di affidare a un partner specializzato la gestione della ristorazione e dei servizi collegati.

Compass Group non opera solamente nella preparazione dei pasti ma anche in molteplici altri servizi

Compass Group non opera solamente nella preparazione dei pasti ma anche in molteplici altri servizi

Non si limita infatti alla preparazione dei pasti, ma offre anche:

• gestione di mense aziendali;

• ristorazione scolastica e universitaria;

• servizi per ospedali e residenze assistite;

• catering per stadi, concerti e grandi manifestazioni;

• pulizie, facility management e servizi di supporto in numerose strutture.

Un modello che peraltro è stato da tempo adottato dalle più importanti aziende italiane del comparto.

Dove opera Compass Group

La presenza internazionale è uno dei principali punti di forza del gruppo, che concentra il proprio business soprattutto in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente.

Tra i principali Paesi in cui opera figurano:

• Regno Unito e Irlanda

• Stati Uniti

• Canada

• Francia

• Germania

• Italia

• Spagna

• Paesi Bassi

• Belgio

• Lussemburgo

• Svizzera

• Norvegia

• Svezia

• Finlandia

• Danimarca

• Australia

• Nuova Zelanda

• India

• Giappone

• Singapore

• Hong Kong

• Turchia

• Qatar

• Arabia Saudita

• Cile (alcune attività ancora presenti durante il processo di riorganizzazione internazionale).

Negli ultimi anni il gruppo ha scelto di uscire da alcuni mercati ritenuti meno strategici per concentrare investimenti e acquisizioni nelle aree a maggiore crescita.

Numeri da multinazionale

La dimensione industriale di Compass Group è impressionante:

• oltre 590 mila collaboratori;

• presenza in più di 25 Paesi;

• circa 46 miliardi di dollari di fatturato nel 2025;

• miliardi di pasti serviti ogni anno;

• migliaia di clienti tra aziende, enti pubblici e organizzazioni private.

Compass Group nel mondo ha oltre 590 mila collaboratori

Compass Group nel mondo ha oltre 590 mila collaboratori

La crescita continua

Anche il 2026 conferma la forza del modello. La società ha rivisto al rialzo le previsioni di utile grazie alla crescita della domanda di mense aziendali e all’acquisizione di nuovi contratti, con oltre 4,1 miliardi di dollari di nuovo business e una crescita organica dei ricavi superiore al 7%.

Il dato più interessante è che circa la metà dei nuovi clienti esternalizza il servizio mensa per la prima volta, segnale di un mercato ancora in espansione.

Cosa significa per l’Italia

Per il mercato italiano il caso Compass Group rappresenta un indicatore importante di come si muovono le più organizzate aziende del settore. La ristorazione collettiva anche in Italia sta infatti evolvendo da semplice servizio di refezione a leva strategica per welfare aziendale, salute, sostenibilità e gestione dei costi. Il tutto all’insegna dell’obiettivo di "cibo sicuro", che è oggi il fil rouge che accomuna tutte le aziende che fanno capo ad Anir-Confindustria, la più rappresentativa associazione del comparto.

Accanto ai grandi operatori nazionali come Cirfood, Dussmann, Serenissima, Authentica, La Cascina/Vivenda, la competizione internazionale si gioca sempre più su tecnologia, nutrizione, digitalizzazione e capacità organizzativa. Chi saprà investire in questi ambiti sarà probabilmente il protagonista della prossima fase di crescita del settore.