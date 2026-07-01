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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 01 luglio 2026  | aggiornato alle 14:11 | 120093 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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L'ospite ha sempre ragione? Un principio che oggi va ripensato nei ristoranti

Un servizio eccellente non si misura dalla disponibilità a dire sempre sì, ma dalla capacità di distinguere un errore reale da una richiesta infondata, trovando ogni volta la risposta più corretta e professionale. Solo così è possibile tutelare il personale, preservare l'identità del locale e costruire un rapporto di fiducia duraturo con l'ospite

di Alberto Presutti
Maestro di Bon Ton dell’ospitalità
01 luglio 2026 | 12:49
L'ospite ha sempre ragione? Un principio che oggi va ripensato nei ristoranti
L'ospite ha sempre ragione? Un principio che oggi va ripensato nei ristoranti

L'ospite ha sempre ragione? Un principio che oggi va ripensato nei ristoranti

Un servizio eccellente non si misura dalla disponibilità a dire sempre sì, ma dalla capacità di distinguere un errore reale da una richiesta infondata, trovando ogni volta la risposta più corretta e professionale. Solo così è possibile tutelare il personale, preservare l'identità del locale e costruire un rapporto di fiducia duraturo con l'ospite

di Alberto Presutti
Maestro di Bon Ton dell’ospitalità
01 luglio 2026 | 12:49
 

Per decenni una delle massime più citate nel mondo della ristorazione è stata: «L'ospite ha sempre ragione». Un'affermazione che ha contribuito a definire il concetto di servizio e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per molti professionisti dell'ospitalità. Tuttavia, in un comparto profondamente cambiato, è opportuno chiedersi se questo principio sia ancora valido nella sua forma assoluta oppure debba essere reinterpretato alla luce delle nuove dinamiche tra ospiti, personale e impresa.

La storica regola dell'ospitalità va oggi riletta con maggiore equilibrio
La storica regola dell'ospitalità va oggi riletta con maggiore equilibrio

Mettere l'ospite al centro dell'esperienza resta un valore imprescindibile. Accoglienza, ascolto, disponibilità e capacità di risolvere eventuali criticità sono elementi che distinguono un servizio eccellente da uno semplicemente corretto. Chi sceglie un ristorante non acquista soltanto un piatto, ma vive un'esperienza fatta di atmosfera, relazione e attenzione ai dettagli. In questo senso, comprendere le aspettative dell'ospite e impegnarsi per soddisfarle rappresenta uno dei principali fattori di successo.

Guai a considerare la parola dell'ospite come sacra

Esiste, però, un confine che non dovrebbe essere oltrepassato. Considerare l'ospite sempre nel giusto può trasformarsi in un approccio controproducente, soprattutto quando le richieste diventano irragionevoli o lesive della dignità del personale. Negli ultimi anni il comparto ha acquisito una maggiore consapevolezza sull'importanza del benessere del personale. Un team rispettato e motivato è il primo requisito per offrire un servizio di qualità.

La vera sfida consiste nel trovare un equilibrio tra soddisfazione dell'ospite e tutela delle persone che lavorano in sala e in cucina. La professionalità si manifesta anche nella capacità di gestire un reclamo con competenza, distinguendo un disservizio reale da una pretesa infondata. Quando viene commesso un errore, è doveroso riconoscerlo, porre rimedio e trasformare un momento critico in un'opportunità di fidelizzazione. Al contrario, assecondare ogni richiesta senza criterio rischia di indebolire l'identità del locale e compromettere il clima di lavoro.

L'importanza di dialogare con l'ospite

Anche la comunicazione gioca un ruolo determinante. Spiegare con cortesia le motivazioni di una scelta, illustrare eventuali limiti del servizio o proporre soluzioni alternative consente spesso di prevenire incomprensioni e di mantenere un dialogo costruttivo con l'ospite. L'autorevolezza, quando accompagnata da empatia e rispetto, rafforza la credibilità del ristorante. Oggi, più che affermare che l'ospite abbia sempre ragione, sarebbe più corretto sostenere che l'ospite meriti sempre ascolto. È una differenza sostanziale.

Empatia e dialogo rafforzano il rapporto tra ospite e ristorante
Empatia e dialogo rafforzano il rapporto tra ospite e ristorante

Ascoltare significa comprendere, valutare e rispondere con professionalità, senza rinunciare ai valori dell'azienda e al rispetto reciproco. La ristorazione moderna si fonda, infatti, su una relazione equilibrata, nella quale ospite e professionista condividono un obiettivo comune: vivere un'esperienza positiva. Il successo di un locale non dipende dalla capacità di dire sempre "", ma da quella di costruire fiducia attraverso competenza, trasparenza e qualità del servizio. È questa la nuova interpretazione di un principio storico, destinata a guidare la ristorazione del futuro.

I Codici comportamentali, bon ton e galateo nella ristorazione

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell’accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galateo.

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