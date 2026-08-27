All’indomani della finale dei mondiali, è pronto a prendere il via un altro campionato capace di unire tutti i continenti sotto un’unica grande passione: quella della pizza. Dal 15 al 17 settembre, Napoli si prepara ad accogliere i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo per il Vera Pizza Napoletana Champion, il contest che dal 2022 ha aperto un percorso di selezioni globali ed ora è pronto a decretare il campione assoluto. L’appuntamento partenopeo rappresenta infatti il culmine di un ciclo quadriennale di incontri che hanno attraversato il mondo riunendo grandi interpreti dell’arte bianca nel segno di un linguaggio universale fatto di rispetto delle tradizioni e valorizzazione di una cultura gastronomica secolare.

Tutto pronto a Napoli per la finale del Vera Pizza Champion, dal 15 al 17 settembre

Dal Cile al Giappone, dalla Polonia ai Caraibi, fino alla Cina e all’Argentina, ogni tappa ha raccontato una storia diversa ma tutte hanno condiviso lo stesso filo conduttore: dimostrare come la pizza napoletana sia oggi più che mai un patrimonio vivo, capace di parlare a tutti in ogni luogo pur rimanendo fedele alle proprie origini.

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Il Vera Pizza Champion cambia sede e porta la finale mondiale a Napoli

Dopo aver superato numerose prove davanti alla giuria tecnica, i migliori classificati di ogni tappa si ritroveranno all’ombra del Vesuvio per contendersi uno dei titoli più ambiti del mondo dell’arte bianca. L'entusiasmo registrato durante le fasi di selezioni, come l’ultima di Roma che ha inoltre ospitato un prezioso convegno dedicato al riconoscimento normativo della professione del pizzaiolo, conferma l’enorme portata della manifestazione che ha reso necessario un cambio di location. La finale non si svolgerà più nella sede Avpn di Capodimonte ma nel Ristorante della Piscina della Mostra d’Oltremare di Napoli che, oltre all’attesissima finale, ospiterà inoltre un programma di talk e convegni dedicati al ruolo del pizzaiolo e alle prospettive di un settore in continua espansione.

Al ristorante della piscina della Mostra d'Oltremare spazio a talk e alle finali del Vera Pizza Champion

Tecnica, materie prime e cultura della pizza sotto esame

L’incontro metterà in luce, infatti, non solo il talento dei pizzaioli ma anche la conoscenza profonda di una tradizione che richiede precisione, rispetto e sensibilità in ogni fase di preparazione, dall’impasto alla scelta delle materie prime. Ogni dettaglio sarà esaminato da una giuria tecnica composta dai grandi maestri dell’Associazione, chiamati a valutare tanto la tecnica quanto anche la capacità dei concorrenti di spaziare tra le diverse espressioni della pizza, dalle preparazioni più fedeli alla tradizione e alle interpretazioni contemporanee.