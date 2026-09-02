VERSO L'AUTUNNO
Niente nuovi rincari, ma i costi restano alti per pasticcerie e gelaterie
Energia, gasolio e materie prime restano su livelli stabili, ma l'assenza di ribassi continua a pesare sui bilanci delle imprese proprio con l'autunno alle porte e una nuova stagione da affrontare. Per pasticceri e gelatieri diventa quindi decisivo intervenire su sprechi e processi, senza arretrare sulla qualità del prodotto e del lavoro artigianale
Nel mondo della pasticceria e del gelato artigianale ci si prepara a un autunno che non porterà scossoni. Il caro energia e il caro gasolio continueranno a incidere sui bilanci delle imprese, mentre le materie prime sembrano destinate a mantenere i prezzi attuali, senza segnali di ribassi. Una stabilità che, paradossalmente, non rassicura: significa che i costi di produzione resteranno elevati e che le aziende dovranno affrontare ancora una volta una stagione complessa, senza margini di recupero.
Caro energia e costi fermi: un autunno difficile
Per chi lavora ogni giorno con macchinari ad alto consumo, con filiere logistiche articolate e con una produzione che richiede precisione e continuità, l’energia non è una voce accessoria, ma un elemento strutturale. Se i prezzi non scendono, la pressione resta invariata. E se le materie prime non aumentano ma nemmeno calano, la situazione rimane sospesa, quasi immobile, con un equilibrio che richiede attenzione e capacità di gestione.
In questo scenario, il valore del lavoro artigianale diventa ancora più evidente. La qualità non può essere sacrificata, non può diventare terreno di compromesso. Chi rappresenta davvero il settore sa che la credibilità passa dalla coerenza: scegliere ingredienti di livello, rispettare le filiere, raccontare il prodotto con trasparenza. È un impegno che non si misura solo nei costi, ma nella cultura professionale che ogni maestro porta con sé.
La sfida è ridurre gli sprechi senza perdere qualità
Le imprese dovranno continuare a lavorare su ciò che possono controllare: ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi, investire con intelligenza, valorizzare i territori e le stagioni. Non possiamo intervenire sul prezzo dell’energia, ma possiamo intervenire sul modo in cui costruiamo il valore del nostro lavoro. È una responsabilità che riguarda tutti, perché la pasticceria e il gelato artigianale italiani sono un patrimonio che merita di essere difeso.
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Come Conpait, continueremo a sostenere i professionisti con formazione, dialogo con le filiere e confronto con le istituzioni. L’autunno non porterà cambiamenti nei costi, ma può portare un cambiamento nel modo in cui affrontiamo le sfide: con lucidità, con competenza e con la forza di una categoria che ha sempre saputo reinventarsi.