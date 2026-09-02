Nel mondo della pasticceria e del gelato artigianale ci si prepara a un autunno che non porterà scossoni. Il caro energia e il caro gasolio continueranno a incidere sui bilanci delle imprese, mentre le materie prime sembrano destinate a mantenere i prezzi attuali, senza segnali di ribassi. Una stabilità che, paradossalmente, non rassicura: significa che i costi di produzione resteranno elevati e che le aziende dovranno affrontare ancora una volta una stagione complessa, senza margini di recupero.

Caro energia e costi fermi: un autunno difficile

Per chi lavora ogni giorno con macchinari ad alto consumo, con filiere logistiche articolate e con una produzione che richiede precisione e continuità, l’energia non è una voce accessoria, ma un elemento strutturale. Se i prezzi non scendono, la pressione resta invariata. E se le materie prime non aumentano ma nemmeno calano, la situazione rimane sospesa, quasi immobile, con un equilibrio che richiede attenzione e capacità di gestione.

In uno scenario di costi energetici e delle materie prime che non scendono, ancora più importante per pasticceri e gelatieri è la qualità del proprio lavoro

In questo scenario, il valore del lavoro artigianale diventa ancora più evidente. La qualità non può essere sacrificata, non può diventare terreno di compromesso. Chi rappresenta davvero il settore sa che la credibilità passa dalla coerenza: scegliere ingredienti di livello, rispettare le filiere, raccontare il prodotto con trasparenza. È un impegno che non si misura solo nei costi, ma nella cultura professionale che ogni maestro porta con sé.

Pubblicità

La sfida è ridurre gli sprechi senza perdere qualità

Le imprese dovranno continuare a lavorare su ciò che possono controllare: ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi, investire con intelligenza, valorizzare i territori e le stagioni. Non possiamo intervenire sul prezzo dell’energia, ma possiamo intervenire sul modo in cui costruiamo il valore del nostro lavoro. È una responsabilità che riguarda tutti, perché la pasticceria e il gelato artigianale italiani sono un patrimonio che merita di essere difeso.