Sono le 15:15, il servizio del pranzo è finito da poco e c’è una riunione spontanea nell’ufficio del direttore che esordisce con “chiudiamo due cose al volo”, e arriva la solita richiesta che sembra piccola, quasi innocente: “Solo per questa volta”. “Facciamo un’eccezione”. “Su questo cliente possiamo essere un po’ più morbidi”. “Con questo fornitore lasciamo stare, poi recuperiamo”. “Intanto chiudiamo, poi ci ragioniamo meglio”. Nella ristorazione, molte perdite di margine non iniziano da una grande decisione sbagliata. Iniziano così. Da una piccola deroga. Una concessione rapida. Un’eccezione fatta per comodità, per fretta, per paura di irrigidire il rapporto, per non sembrare troppo severi, costosi o complicati.

Il problema non è la singola concessione ma quando diventa sistema

Una deroga, presa da sola, sembra sopportabile. Uno sconto extra a un cliente importante. Una condizione speciale concessa “per stavolta”. Un prezzo lasciato invariato anche se i costi sono cambiati. Un minimo d’ordine abbassato. Un servizio extra assorbito senza ridiscuterlo. Un omaggio inserito perché “così teniamo buona la relazione”. Niente di drammatico, apparentemente. Il guaio arriva quando quella concessione smette di essere un’eccezione e comincia a comportarsi come una regola.

Le deroghe che un ristoratore fa ai suoi fornitori non devono diventare regole

Perché a quel punto il margine non si erode in modo rumoroso. Si sfilaccia. Un po’ alla volta. E proprio per questo è difficile da fermare. Ogni deroga ha due prezzi. Il primo è quello economico, che a volte vedi e a volte no. Il secondo è quello culturale: hai insegnato alla controparte, al cliente, al team o perfino a te stesso che quel confine è negoziabile anche quando non dovrebbe esserlo. E quando una deroga entra nella cultura del locale, uscirne costa molto più che concederla.

La falsa idea che “tanto incide poco”

Qui c’è uno degli autoinganni più comuni. Siccome una deroga singola pesa poco, ci raccontiamo che non conta davvero. Cinque euro in meno. Una bottiglia offerta. Un prezzo lasciato lì ancora un mese. Una condizione speciale confermata senza aggiornare nulla. Il problema è che il margine non viene sempre distrutto dai grandi colpi, anzi, spesso viene consumato dalle piccole rinunce che si sommano e si normalizzano. È lo stesso meccanismo per cui un ristorante può lavorare tanto, avere tavoli pieni, muovere volumi importanti e arrivare comunque a fine mese con la sensazione che i numeri non lascino ossigeno.

Un gesto di estrema cortesia, come offrire in omaggio una bottiglia di vino a due clienti abituali, a lungo andare crea grandi problemi di margine

Perché tra il prezzo teorico e il prezzo reale si è aperta una distanza fatta di concessioni, accomodamenti, eccezioni mai rilette davvero. E quella distanza, quasi sempre, non compare da nessuna parte in modo chiaro. Non la trovi scritta come voce autonoma. La trovi dispersa: in una marginalità più bassa, in abitudini commerciali deboli, in clienti che si aspettano sempre qualcosa in più, in trattative che ripartono ogni volta da un gradino troppo basso.

Le deroghe più comuni che mangiano margine

Le forme cambiano, ma la logica è quasi sempre la stessa. C’è la deroga sul prezzo, quella più visibile. “Facciamo un piccolo sconto”. “Per questo cliente non applichiamo l’aumento”. “Lasciamo il vecchio listino ancora un po’”. Poi c’è la deroga sul servizio. Consegne fuori programma. Urgenze assorbite. Piccole personalizzazioni non valorizzate. Richieste extra gestite senza trasformarle in una condizione chiara. Poi ancora c’è la deroga sul pagamento.

La deroga sul pagamento, magari fatta per amicizia col proprio fornitore, è una pratica sconsigliata

Tempi che si allungano. Tolleranze che diventano abitudine. Equilibri di cassa che si piegano per non “rovinare il rapporto”. E infine c’è forse la più pericolosa: la deroga interna. Quando il locale stesso non rispetta i criteri che si era dato. Prezzi decisi e poi corretti a sensazione. Policy costruite e poi aggirate. Regole pensate bene e disapplicate appena arriva pressione. Il punto è che una deroga non erode solo il prezzo. Erode la coerenza.

I tre errori più frequenti

Il primo errore è concedere senza misurare. Molte eccezioni nascono in modo istintivo: per chiudere in fretta, per evitare tensioni, per proteggere la relazione. Ma se non misuri il costo di quella concessione, non stai decidendo: stai sperando che pesi poco. Il secondo errore è non distinguere tra deroga strategica e deroga difensiva. Non tutte le concessioni sono sbagliate. Alcune hanno senso, se servono ad aprire un’opportunità, proteggere un cliente ad alto valore, costruire un accordo più ampio.

Il problema sono le deroghe difensive: quelle fatte per paura, per imbarazzo, per fretta o per mancanza di criterio. Il terzo errore è non chiudere mai il perimetro. Molti ristoranti concedono eccezioni senza data, senza soglia, senza condizione di uscita. E così l’eccezione smette di essere eccezione. Diventa standard. E da lì tornare indietro diventa faticoso, perché l’altra parte non percepirà una correzione, ma un peggioramento.

Il vero rischio è educare male il cliente o il fornitore

La buona negoziazione non elimina sempre la concessione. La rende consapevole, misurata e sostenibile. Ogni volta che concedi qualcosa senza spiegare bene perché, senza definirne la fine, senza legarla a una condizione precisa, stai insegnando all’altra parte come trattarti in futuro. Se abbassi il prezzo senza contropartita, stai insegnando che c’è margine nascosto. Se allunghi i tempi senza rimettere mano all’accordo, stai insegnando che la tua cassa può adattarsi. Se concedi un extra servizio gratuitamente ogni volta che c’è pressione, stai insegnando che quel servizio non ha valore.È per questo che le deroghe vanno maneggiate con attenzione. Perché non parlano solo di oggi. Preparano il tavolo di domani.

A fronte di una deroga concessa, il ristoratore deve pretendere condizioni migliori in altre parti dell'accordo coi propri fornitori

Non tutte le concessioni sono sbagliate ma devono “comprare” qualcosa. Un “do ut des” anche morale e simbolico. La regola è lapalissiana: una deroga sana dovrebbe ottenere qualcosa in cambio. Più volume. Più continuità. Più puntualità. Più mix. Più stabilità. Più fedeltà. Più programmazione. Se una concessione non compra nulla, allora molto probabilmente sta solo regalando margine. Ti consiglio di cambiare completamente il modo di negoziare. Invece di dire soltanto “va bene”, inizia a dire: “Va bene, a queste condizioni”, “Possiamo farlo, se…”, “Possiamo assorbire questa eccezione, ma dentro un accordo più chiaro”, “Possiamo mantenere questo prezzo, ma per un periodo definito”, “Possiamo concedere questa flessibilità, se diventa parte di una programmazione più stabile”. La deroga non deve essere un cedimento. Deve essere una leva.

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Un esempio molto semplice

Immagina un cliente abituale che chiede di mantenere il vecchio prezzo nonostante un aumento di costi ormai inevitabile. La risposta debole è: “Va bene, lasciamo stare per ora”. La risposta matura è: “Possiamo accompagnare il passaggio per un periodo limitato” oppure “Possiamo mantenere questa condizione su alcuni articoli e rivedere gli altri” oppure “Possiamo proteggerla se consolidiamo meglio volumi e frequenza”. Nel primo caso hai concesso una deroga. Nel secondo hai negoziato una transizione. Sembra una differenza piccola. In realtà è enorme. Perché la prima scelta abbassa il prezzo. La seconda protegge la relazione delimitando il perimetro.

Una piccola checklist prima di dire sì Prima di concedere un’eccezione, fermati un momento e chiediti: Questa deroga ha una scadenza chiara ?

? So quanto mi costa davvero?

La sto concedendo per strategia o per disagio?

Quali alternative sono possibili? Sto ottenendo qualcosa in cambio?

Se si ripetesse dieci volte, sarebbe ancora sostenibile?

Il mio team saprebbe spiegarla e gestirla con coerenza?

Sto proteggendo la relazione o sto educando male la controparte? Se anche solo due di queste risposte sono confuse, probabilmente non sei davanti a una buona concessione. Sei davanti a un margine che sta iniziando a uscire dal locale in silenzio.

Una piccola checklist prima di dire sì Prima di concedere un’eccezione, fermati un momento e chiediti: Questa deroga ha una scadenza chiara? So quanto mi costa davvero? La sto concedendo per strategia o per disagio? Quali alternative sono possibili? Sto ottenendo qualcosa in cambio? Se si ripetesse dieci volte, sarebbe ancora sostenibile? Il mio team saprebbe spiegarla e gestirla con coerenza? Sto proteggendo la relazione o sto educando male la controparte? Se anche solo due di queste risposte sono confuse, probabilmente non sei davanti a una buona concessione. Sei davanti a un margine che sta iniziando a uscire dal locale in silenzio.

Il margine si difende anche imparando a gestire le eccezioni

Il margine non si perde solo nei prezzi sbagliati, ma nelle eccezioni non governate. Nella ristorazione parliamo molto di food cost, di prime cost, di listini, di fornitori, di aumento dei prezzi. Tutto giusto. Una parte importante del margine si decide in un punto molto meno visibile: nel modo in cui gestisci le eccezioni. Perché ogni deroga sembra piccola finché la guardi da sola. Poi però si ripete, si allarga, si consolida, cambia le attese e diventa struttura. E a quel punto non stai più gestendo una relazione. Stai finanziando un’abitudine che lavora contro di te. La verità è che dire sempre sì non rende più forti le relazioni. Spesso rende solo più deboli i confini. E in un settore dove il margine è già sotto pressione, ogni concessione non governata prima o poi presenta il conto.