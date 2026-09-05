Si è tenuta giovedì 3 settembre la Finale dell’edizione 2026 di Panettone Day, il concorso che premia i migliori panettoni artigianali italiani, nato dalla collaborazione tra Braims e Novacart, che quest’anno celebra il centenario dalla fondazione. I vincitori sono Alessandro Botti di La Palma 1914 di Palazzago (Bg) per il Tradizionale, Francesco Bertolini di Casa del Dolce Bertolini & Figli di Cologna Veneta (Vr) per il Creativo Dolce, Magda Fasciglione della Pasticceria Asselle di Bra (Cn) per quello al Cioccolato, Francesco Paolella della Pasticceria Bar Big di Telese Terme (Bn) per il Cereali Antichi Waldkorn® e Antonio Giannotti di Perrotta di Montella (Av) per il Creativo Salato, la nuova categoria introdotta quest’anno nel concorso dedicato ai migliori panettoni artigianali italiani. Le valutazioni, svolte in anonimato al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, sono state guidate dal Maestro Gino Fabbri, Presidente di Giuria, insieme a Marco Pedron, Paolo Pompetti e Arianna Verucci.

La giuria del Panettone Day, guidata dal Maestro Gino Fabbri, Presidente, insieme a Marco Pedron, Paolo Pompetti e Arianna Verucci.

Panettone Creativo Salato, la nuova categoria

L’edizione 2026 ha introdotto il Panettone Creativo Salato, pensato per ampliare le occasioni di consumo. Confermate le categorie Tradizionale, Creativo Dolce, Cioccolato e Cereali Antichi Waldkorn®. «Anche quest’anno Panettone Day ci ha permesso di assaggiare interpretazioni di altissimo livello - commenta il Maestro Gino Fabbri - espressione di tecnica, passione e grande attenzione alla qualità. Mi congratulo con tutti i partecipanti e, in particolare, con i vincitori, che con il loro talento contribuiscono a valorizzare e far evolvere il grande lievitato italiano».

Il maestro Gino Fabbri al lavoro col resto della giuria

«La nuova categoria Creativo Salato rappresenta inoltre la possibilità di dare spazio ed interpretare le esigenze di un consumatore moderno, più giovane e aperto a nuove occasioni di consumo del lievitato, dimostrando ancora una volta quanto il panettone sia un prodotto capace di rinnovarsi, senza perdere il legame con la propria tradizione»,

Il miglior Panettone creativo salato di Panettone Day 2026

«Panettone Day - ha aggiunto Fabbri - rappresenta un’importante occasione di crescita per tutti i Finalisti. Essere selezionati significa dare valore al proprio lavoro, aumentare la propria visibilità, farsi conoscere da nuovi clienti e avere l’opportunità di confrontarsi con professionisti di alto livello».

Alcuni dei panettoni in gara al Panettone Day

«Panettone Day è un momento importante per il Gruppo CSM Ingredients - ha dichiarato Francesco Vernia, Sales Director Traditional Trade Italia di CSM Ingredients Italia - perché ci permette di celebrare il valore del panettone artigianale e, allo stesso tempo, di osservare da vicino l’evoluzione di questo prodotto. In questi anni abbiamo investito con continuità in ricerca, innovazione e sviluppo, con l’obiettivo di offrire ai nostri partner soluzioni sempre più performanti e capaci di rispondere alle nuove esigenze del mercato. Anche questa edizione conferma quanto talento e innovazione possano contribuire insieme a valorizzare la qualità del grande lievitato italiano».

Francesco Vernia, Sales Director Traditional Trade Italia di CSM Ingredients Italia

I vincitori di Panettone Day 2026

Per la categoria Panettone Tradizionale, il primo classificato è Alessandro Botti di La Palma 1914 di Palazzago (Bg). Al secondo posto si è classificata Michela Giovanelli della Pasticceria Alessia di Bonate Sotto (Bg), mentre il terzo posto è andato a Edoardo Foglieni di Daele Banqueting di Quattro Castella (Re). Quarto classificato è Tiziana Caruso del Bar Pasticceria Caruso di Scauri (Lt), seguita al quinto posto da Andrea Songia della Pasticceria Fumagalli Albese con Cassano di Albese con Cassano (Mb). Per la categoria Panettone Creativo Dolce, il vincitore è Francesco Bertolini di Casa del Dolce Bertolini & Figli di Cologna Veneta (Vr).

Il miglior Panettone Tradizionale è di Alessandro Botti di La Palma 1914 di Palazzago (Bg) Il miglior Panettone Creativo Dolce è di Francesco Bertolini di Casa del Dolce Bertolini & Figli di Cologna Veneta (Vr) Il miglior Panettone al cioccolato è di Magda Fasciglione della Pasticceria Asselle di Bra (Cn) Il miglior Panettone ai Cereali Antichi Waldkorn® è di Francesco Paolella della Pasticceria Bar Big di Telese Terme (Bn) Il miglior Panettone Creativo Salato è di Antonio Giannotti di Perrotta di Montella (Av) ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il miglior Panettone Tradizionale è di Alessandro Botti di La Palma 1914 di Palazzago (Bg) Il miglior Panettone Creativo Dolce è di Francesco Bertolini di Casa del Dolce Bertolini & Figli di Cologna Veneta (Vr) Il miglior Panettone al cioccolato è di Magda Fasciglione della Pasticceria Asselle di Bra (Cn) Il miglior Panettone ai Cereali Antichi Waldkorn® è di Francesco Paolella della Pasticceria Bar Big di Telese Terme (Bn) Il miglior Panettone Creativo Salato è di Antonio Giannotti di Perrotta di Montella (Av)

Nella categoria Panettone al Cioccolato si è aggiudicata il primo posto Magda Fasciglione della Pasticceria Asselle di Bra (Cn). Il vincitore della categoria Panettone ai Cereali Antichi Waldkorn® è invece Francesco Paolella della Pasticceria Bar Big di Telese Terme (Bn). Infine, per la nuova categoria Panettone Creativo Salato, introdotta nell’edizione 2026, il vincitore è Antonio Giannotti di Perrotta di Montella (Av).

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