C'è un equivoco che ogni anno si ripresenta uguale a sé stesso: il cliente pensa che il panettone nasca a dicembre, magari nelle due settimane prima di Natale, quando le vetrine si riempiono di scatole e il profumo di burro fuso invade le strade del centro. Chi sta dietro al bancone sa che non è così da almeno un decennio, e sa soprattutto che la partita si vince o si perde molto prima, quando ancora si respira aria di vendemmia e i primi freddi sono un'ipotesi. Ho passato le ultime settimane a parlare con pasticceri e chi il panettone non lo vende e basta, ma lo impasta sul serio, per capire come si costruisce davvero una campagna natalizia oggi. La risposta, con poche variazioni, è sempre la stessa: si comincia a ottobre, e chi arriva a novembre senza un piano è già in ritardo.

Per il panettone bisogna già lavorare dagli inizi di ottobre

Un laboratorio che nel resto dell'anno produce torte e pasticceria da forno si trova a dover moltiplicare i volumi per cinque, a volte per sei, concentrando tutto in un arco di sei-otto settimane. Le celle di lievitazione che bastano e avanzano a giugno diventano il collo di bottiglia di dicembre. Il fornitore di canditi che a marzo risponde in due giorni, a novembre ha già i magazzini razionati sui clienti storici. E il lievito madre, che è un essere vivente prima ancora che un ingrediente, non accetta improvvisazioni dell'ultimo minuto: va rinforzato, testato, portato in forma nelle settimane precedenti, non nella notte prima della prima infornata. Il panettone, va detto senza troppi giri di parole, ha smesso da tempo di essere "solo" un dolce delle feste. È diventato un biglietto da visita. Il prodotto attraverso cui un laboratorio dichiara chi è, quanto vale il suo lavoro e dove si colloca sul mercato. Il panettone è l'unico prodotto dell'anno in cui il cliente accetta di aspettare in fila e di pagare un prezzo alto senza discutere, ma proprio per questo non perdona un errore. Vale la pena tenerlo a mente mentre si parla di programmazione, perché dietro l'organizzazione autunnale non c'è burocrazia: c'è la difesa di una reputazione che si costruisce in un anno e si può incrinare in una sfornata.

Pianificare il laboratorio: perché ottobre è il vero inizio

Chi lavora sui grandi lievitati da tempo ha imparato una lezione a proprie spese: le materie prime che fanno davvero la differenza - quelle che separano un panettone qualunque da un panettone che si ricorda - sono anche le più difficili da reperire nei volumi giusti, al momento giusto. Parliamo dei canditi di alto profilo, prima di tutto. Non il candito industriale tagliato a cubetti uniformi e colorato in modo innaturale, ma agrumi lavorati con canditura lenta, spesso in piccoli lotti artigianali, con fornitori che seguono un calendario di produzione proprio e non elastico. Un'arancia candita fatta bene richiede settimane di lavorazione a monte, e i produttori che la fanno seriamente non possono raddoppiare la produzione a comando perché a novembre arriva un ordine imprevisto. Chi si muove a ottobre inoltrato, quando va bene trova quello che resta; quando va male, si accontenta.

Fondamentale per un buon panettone è la scelta dei canditi

Il discorso si ripete quasi identico per il burro tecnico. I laboratori che lavorano su impasti ad alta idratazione e lunga lievitazione cercano burri con un punto di fusione controllato, capaci di restare plastici nella lavorazione e di sciogliersi in modo prevedibile durante la cottura, garantendo quella struttura alveolata che si vede tagliando la fetta. Sono prodotti di nicchia, spesso importati o realizzati da piccole centrali del burro che lavorano su commissione: anche qui, i quantitativi non sono infiniti, e chi arriva tardi rischia di dover cambiare fornitore a stagione già iniziata, con tutto quello che comporta in termini di ricalibrazione della ricetta. Le farine meritano un capitolo a parte. Per sostenere impasti così ricchi di grassi e zuccheri serve forza, quella che tecnicamente si misura con l'indice P/L e con il valore W: una farina debole collassa sotto il peso di burro e tuorli, un impasto che dovrebbe triplicare o quadruplicare il volume in cella si sgonfia, e il danno si vede solo alla cottura, quando ormai è troppo tardi per correggere. I mulini che lavorano bene su queste farine speciali - miscele calibrate apposta per i grandi lievitati, spesso diverse lotto per lotto a seconda dell'annata di grano - vanno contattati per tempo, non solo per assicurarsi la disponibilità ma anche per fare le prove di panificazione necessarie a capire come si comporta quella specifica farina con la propria ricetta e il proprio lievito madre.

Nella "progettazione" di un panettone, di primaria importanza c'è la farina

C'è poi un tema meno raccontato ma altrettanto concreto: il prezzo. Chi blocca gli acquisti a ottobre spesso riesce a fissare condizioni migliori rispetto a chi acquista sotto pressione a ridosso delle feste, quando la domanda sale e con essa, inevitabilmente, anche i listini. Ma la selezione delle materie prime, da sola, non basta a spiegare la differenza tra un panettone artigianale e uno industriale. Lo spiega bene Felice Venanzi, uno degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza italiana nonché pasticcere della storica Pasticceria Grué di Roma, che sull'argomento non usa mezzi termini: «Il panettone artigianale e quello industriale nascono da filosofie opposte. Nel primo, le materie prime sono scelte con cura quasi maniacale: farina selezionata, burro di qualità, uova fresche, arancia di pregio, uvetta e vaniglia naturale. Niente grassi vegetali, niente aromi di sintesi, niente emulsionanti».

Il maestro Felice Venanzi, della Pasticceria Gruè di Roma

Una distinzione che, secondo Venanzi, si gioca soprattutto sui tempi. L'artigiano rinfresca il lievito madre più volte nell'arco di diversi giorni, lo nutre e lo controlla con pazienza, costruendo un impasto a più fasi che richiede tra le trentasei e le settantadue ore di lavorazione: un processo lento, quasi rituale, fatto di lievitazioni a temperatura controllata che sviluppano aromi complessi, un'acidità equilibrata e una struttura alveolata irregolare e soffice. Nella produzione industriale i tempi si comprimono invece drasticamente, grazie a lieviti più rapidi e miglioratori che permettono di chiudere l'intero ciclo in poche ore: il risultato è un prodotto più uniforme, con una shelf-life più lunga e costi inferiori, ma con un profilo aromatico e una digeribilità decisamente più semplici. In sintesi - precisa ancora Venanzi - l'artigianale punta su una produzione lunga e curata a fronte di una conservabilità più contenuta, mentre l'industriale rovescia i termini della questione: tempi di produzione brevi, shelf-life lunga. Due prodotti che portano lo stesso nome, ma che hanno, nelle sue parole, un'anima diversa.

Sfornate, stoccaggio e la doppia anima della produzione

Organizzare la produzione dei grandi lievitati significa fare i conti con due mercati diversi che convivono nello stesso laboratorio: la vendita diretta al banco, fatta di clienti che entrano e comprano nell'immediato o prenotano con settimane di anticipo, e il canale B2B - ristoranti, hotel, aziende che acquistano panettoni personalizzati per i regali natalizi ai dipendenti o ai clienti. Sono due logiche produttive che raramente vanno d'accordo se non vengono pianificate separatamente. Le forniture aziendali, in particolare, hanno un vincolo che il banco non ha: la data di consegna è fissa, spesso concordata con settimane di anticipo, e non ammette ritardi. Un'azienda che deve distribuire duecento panettoni personalizzati ai propri dipendenti prima delle vacanze non aspetta. Per questo motivo molti laboratori scelgono di anticipare proprio la produzione destinata al B2B, sfornando già a metà-fine novembre i lotti aziendali, così da liberare le settimane centrali di dicembre per la vendita diretta, dove la domanda è più imprevedibile e va gestita giorno per giorno.

Molti laboratori, soprattutto per le consegne aziendali, sfornano i primi panettoni già a novembre

Qui entra in gioco un tema tecnico che spesso sfugge a chi guarda il panettone solo come prodotto finito: la sua natura di alimento "vivo" nelle prime settimane dopo la cottura. Un grande lievitato ben fatto migliora nei primi giorni dopo la sfornata, quando gli aromi si assestano e la struttura si stabilizza; questo significa che produrre con un discreto anticipo, purché la shelf-life del prodotto lo consenta (e su questo torneremo nel dossier tecnico), non è un compromesso ma spesso una scelta qualitativamente corretta, oltre che organizzativamente necessaria. Lo stoccaggio, di conseguenza, diventa un tema logistico serio quanto quello produttivo. Servono spazi dedicati, temperature controllate, un sistema che permetta di sapere sempre quanti pezzi sono pronti, quanti sono impegnati per ordini già confermati e quanti restano liberi per la vendita al banco. I laboratori più strutturati usano ormai fogli di calcolo condivisi o piccoli gestionali dedicati proprio a questo: non tanto per contare i soldi, quanto per non perdere il controllo dei numeri in un periodo in cui la produzione gira a ritmi quattro o cinque volte superiori alla norma.

Nei laboratori di pasticceria è ormai obbligatoria una seria programmazione a tavolino di produzione e stoccaggio dei panettoni

Un ultimo punto, spesso sottovalutato: la formazione della squadra. Nelle settimane di massima produzione, il maestro pasticcere non può essere ovunque contemporaneamente. Chi si organizza per tempo assegna ruoli precisi già a ottobre - chi segue gli impasti, chi il confezionamento, chi la gestione degli ordini - in modo che a dicembre il lavoro proceda anche senza che ogni singola decisione passi da una sola persona. È una banalità organizzativa, ma è anche la differenza tra un laboratorio che arriva al 24 dicembre in piedi e uno che arriva sfiancato.

La timeline della campagna: da ottobre a dicembre

Per dare un'idea concreta di come si distribuisce il lavoro nei tre mesi che precedono le feste, ecco la tipica programmazione in un laboratorio strutturato per la produzione di grandi lievitati.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Timeline del pasticcere ottobre-dicembre Periodo Attività chiave Obiettivo Inizio ottobre Conferma ordini con fornitori di canditi burri tecnici e farine speciali; blocco listini Garantirsi disponibilità e prezzo prima del picco di domanda Metà ottobre Rinfreschi mirati e verifica delle prestazioni del lievito madre; primi test di ricetta con i nuovi lotti Arrivare a novembre con un lievito madre in piena forza Fine ottobre Calendario delle sfornate; formazione e assegnazione dei ruoli in squadra Distribuire il carico produttivo su più settimane Inizio novembre Apertura preordini per il canale diretto; conferma quantitativi B2B Anticipare la domanda e ridurre la produzione al buio Metà novembre Avvio produzione forniture aziendali e grandi ordini con consegna fissa Liberare dicembre per la vendita diretta Fine novembre Avvio produzione continuativa per il banco; rodaggio del confezionamento Testare i tempi reali di stoccaggio e shelf-life Dicembre (prime due settimane) Produzione a regime; monitoraggio giornaliero di scorte e ordini Sostenere il picco senza cali di qualità Dicembre (ultima settimana) Ultime sfornate a breve shelf-life; gestione resi e ultimi arrivi Chiudere la campagna senza sprechi

Dossier tecnico: la struttura che regge (e quella che non regge)

Se si dovesse indicare il punto della lavorazione in cui si gioca davvero la partita tecnica del panettone, sceglierei senza esitazioni la fase dell'emulsione. È il momento in cui acqua e grassi - presenti in quantità molto elevate rispetto a un impasto da pane comune - devono trovare un equilibrio stabile, e non è un'operazione che perdona distrazioni. Il tuorlo è l'attore principale di questo processo, grazie alla lecitina che contiene: un emulsionante naturale che permette al grasso di distribuirsi in modo uniforme nella massa, avvolgendo le bolle d'aria incorporate durante l'impastamento e contribuendo a quella struttura filante e setosa che si riconosce assaggiando un panettone fatto bene. Ma la lecitina, da sola, non basta se il processo non rispetta i suoi tempi.

L'emulsione è la fase più importante nella creazione dell'impasto del panettone

Il burro va inserito con gradualità, non tutto insieme. Aggiungerlo troppo velocemente, o quando l'impasto non ha ancora sviluppato una maglia glutinica sufficientemente forte, significa "spezzare" la struttura prima ancora che si sia formata: il risultato è un impasto unto, che fatica a lievitare correttamente e che in cottura tende a franare invece che a svilupparsi in altezza. I pasticceri più attenti inseriscono il grasso in più riprese, aspettando che ogni parte venga completamente assorbita prima di procedere con la successiva, e regolano la velocità della planetaria in base a quello che vedono e sentono - un impasto che "scivola" sulle pareti della vasca sta comunicando qualcosa, e chi ha esperienza lo sa leggere.

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La temperatura è l'altra variabile che decide se l'emulsione riesce o fallisce. Un impasto che supera certe soglie durante la lavorazione perde stabilità: il burro tende a separarsi, a "sudare", e la struttura che si stava formando si sgretola. Al contrario, temperature troppo basse rallentano l'assorbimento dei grassi, allungano inutilmente i tempi di lavorazione e possono compromettere l'attività del lievito madre, che ha le sue temperature ottimali e non tollera vengano ignorate. Monitorare con continuità la temperatura dell'impasto - con un termometro, non a occhio - è probabilmente l'abitudine più semplice ed efficace per ridurre le differenze tra un lotto e l'altro, quella variabilità che è il nemico numero uno di chi deve garantire uno standard costante su centinaia o migliaia di pezzi.

Attività dell'acqua e shelf-life: la sfida dei 30-45 giorni senza conservanti

Il consumatore di un panettone artigianale ha un'aspettativa molto precisa, anche se raramente la formula in questi termini: vuole un prodotto che, aperto anche a distanza di tre o quattro settimane dall'acquisto, sia ancora morbido, fragrante, "vivo". E lo vuole senza trovare in etichetta conservanti chimici, perché quello che paga un prezzo alto per un prodotto artigianale non accetta scorciatoie industriali. La chiave tecnica per raggiungere questo risultato si chiama attività dell'acqua, o aw: un parametro che misura quanta acqua nel prodotto è effettivamente disponibile per i microrganismi, e non la quantità totale di acqua presente. Un panettone ben fatto ha un contenuto di zuccheri e grassi tale da "legare" gran parte dell'acqua presente nell'impasto, rendendola indisponibile per muffe e batteri: è questo, più di ogni altra cosa, il motivo per cui un grande lievitato può conservarsi a lungo senza bisogno di additivi.

La fragranza di un panettone, anche dopo settimane dall'apertura deriva dall'indice di attività dell'acqua (Aw), un parametro che misura quanta acqua nel prodotto è effettivamente disponibile per i microrganismi, e non la quantità totale di acqua presente

Ma l'aw non si abbassa per magia, ed è qui che tornano in gioco tutte le fasi della lavorazione di cui si è parlato finora. Un'emulsione stabile trattiene meglio l'umidità in una forma "legata" e non libera. Una cottura uniforme, condotta alla temperatura e per il tempo corretti, garantisce che l'umidità residua sia distribuita in modo omogeneo, senza zone più critiche di altre all'interno del prodotto. Il confezionamento, infine, deve avvenire nella finestra di tempo corretta: troppo presto, quando il prodotto è ancora caldo, si rischia la condensa e con essa la proliferazione di muffe superficiali; troppo tardi, il prodotto perde umidità nell'aria e si presenta già asciutto al momento della vendita. C'è chi in laboratorio misura effettivamente l'aw con strumenti dedicati, soprattutto tra chi lavora anche per la grande distribuzione o per l'export, dove i controlli in etichetta sono più stringenti.

Ma anche chi non dispone di questi strumenti può lavorare con metodo: standardizzare i tempi di raffreddamento prima del confezionamento, verificare sempre la temperatura al cuore del prodotto prima di chiuderlo in busta, e soprattutto non considerare la ricetta come un'entità isolata dal processo. Un panettone che dura 40 giorni non è merito di un ingrediente segreto, è il risultato di tante piccole decisioni prese correttamente lungo tutta la filiera produttiva, dall'impasto al confezionamento.

Biga, poolish e lievito madre: tre strade, tre risultati diversi

Per i grandi lievitati, la scelta del metodo di prefermento non è mai neutra: cambia i tempi di lavorazione, il profilo aromatico, la struttura finale e, non ultimo, la shelf-life del prodotto. Ecco un confronto tra i tre approcci più utilizzati.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Tabella comparativa - Biga, Poolish e Lievito madre Biga Poolish Lievito madre Idratazione tipica 45-50% 100% 44-48% (impasto solido) Temperatura di chiusura impasto finale 26-28°C 24-26°C 26-28°C Tempo di fermentazione del prefermento 16-20 ore a 16-18°C 12-16 ore a temperatura ambiente controllata Ciclo di rinfreschi su più giorni prima dell'uso Profilo aromatico Note pulite leggermente acidule Aromi delicati spiccata estensibilità Complesso note lattiche e leggermente acide Effetto su shelf-life Discreto Contenuto Elevato grazie all'abbassamento del pH Gestione richiesta Media Bassa-media Elevata richiede rinfreschi costanti