CUCINARE
Cosa hanno in comune Massimo Bottura e Gordon Ramsay? Le pentole HexClad
Prima Gordon Ramsay, oggi Massimo Bottura: due grandi chef hanno messo alla prova le pentole HexClad. Il marchio statunitense arriva in Italia con una tecnologia ibrida che unisce acciaio inossidabile e antiaderente
È Massimo Bottura lo chef ambassador scelto per il lancio sul mercato italiano da HexClad il marchio statunitense di cookware premium, società fondata a Los Angeles nel 2016 da Daniel Winer e Cole Mecray. Ed è stato proprio l’amministratore delegato Winer a presentare Bottura alla cerimonia di debutto a Milano.
Due anni di prove prima del sì
«Ci abbiamo impiegato due anni per convincerlo - ha raccontato - Abbiamo puntato su qualità, la nostra ossessione, etica ed estetica. E sul dialogo». «All’inizio - ha precisato Bottura - abbiamo richiesto tutti i pentolini, messi alla prova di fronte al pubblico. Il risultato? Sempre perfetti. Il secondo passaggio è stato a casa, per la quotidianità, per poi passare a sette mesi di test in tutti i ristoranti. Prove sempre superate. Allora ho chiesto pentole e padelle per i ristoranti e per tutti i Refettori. Straordinario!».
I Refettori sono luoghi accoglienti dove il cibo diventa un atto di cura e un motore di cambiamento, capace di unire e abbattere le disuguaglianze. Nascono sotto l’ombrello di Food for Soul, l’organizzazione fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmor per trasformare lo spreco alimentare in un’occasione di inclusione e cambiamento sociale. Il cibo come strumento di connessione, un mezzo per restituire dignità e costruire comunità più forti.
Bottura e HexClad sulla stessa frequenza
Bottura e HexClad viaggiano sulla stessa frequenza, sanno guardare oltre. HexClad ha introdotto nel settore una tecnologia ibrida, diventando antesignana nel combinare in un’unica padella le prestazioni dell’acciaio inossidabile con la praticità dell’antiaderente. L’acciaio inox scalda a meraviglia, ma fa attaccare tutto. La ghisa è resistente, ma pesante. Le antiaderenti tradizionali sono comode, ma si graffiano e durano poco. Con HexClad non si deve più scendere a compromessi.
La tecnologia ibrida si basa su un processo di incisione laser che crea sulla superficie della padella una struttura tridimensionale a nido d’ape. I rilievi sono in acciaio inossidabile e gli incavi antiaderenti sono realizzati con un rivestimento in ceramica molto resistente.
Il contributo di Gordon Ramsey
Il primo a credere in HexClad è stato lo chef imprenditore Gordon Ramsey, che nel 2021 entra in azienda come partner. Un coinvolgimento diretto che ha favorito la crescita del marchio. Accanto a Ramsey HexClad ha costituito un Culinary Concil di chef di fama internazionale che collaborano per testare i prodotti, sviluppare ricette e contribuire all’innovazione della gamma.
E oggi, con il debutto in Italia e la presenza al suo fianco di Massimo Bottura, Daniel Winer per certi aspetti chiude un cerchio anche personale. Sua nonna materna, emigrata dalla Sicilia negli Stati Uniti da ragazza, mosse i primi passi nei ruoli più semplici di una cucina professionale fino a diventare nel tempo la prima donna executive chef di Buffalo, Stato di New York.