È Massimo Bottura lo chef ambassador scelto per il lancio sul mercato italiano da HexClad il marchio statunitense di cookware premium, società fondata a Los Angeles nel 2016 da Daniel Winer e Cole Mecray. Ed è stato proprio l’amministratore delegato Winer a presentare Bottura alla cerimonia di debutto a Milano.

Massimo Bottura

Due anni di prove prima del sì

«Ci abbiamo impiegato due anni per convincerlo - ha raccontato - Abbiamo puntato su qualità, la nostra ossessione, etica ed estetica. E sul dialogo». «All’inizio - ha precisato Bottura - abbiamo richiesto tutti i pentolini, messi alla prova di fronte al pubblico. Il risultato? Sempre perfetti. Il secondo passaggio è stato a casa, per la quotidianità, per poi passare a sette mesi di test in tutti i ristoranti. Prove sempre superate. Allora ho chiesto pentole e padelle per i ristoranti e per tutti i Refettori. Straordinario!».

Daniel Winer, ceo e cofondatore di HexClad

I Refettori sono luoghi accoglienti dove il cibo diventa un atto di cura e un motore di cambiamento, capace di unire e abbattere le disuguaglianze. Nascono sotto l’ombrello di Food for Soul, l’organizzazione fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmor per trasformare lo spreco alimentare in un’occasione di inclusione e cambiamento sociale. Il cibo come strumento di connessione, un mezzo per restituire dignità e costruire comunità più forti.

Alcuni prodotti HexClad in mostra a Milano

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Bottura e HexClad sulla stessa frequenza

Bottura e HexClad viaggiano sulla stessa frequenza, sanno guardare oltre. HexClad ha introdotto nel settore una tecnologia ibrida, diventando antesignana nel combinare in un’unica padella le prestazioni dell’acciaio inossidabile con la praticità dell’antiaderente. L’acciaio inox scalda a meraviglia, ma fa attaccare tutto. La ghisa è resistente, ma pesante. Le antiaderenti tradizionali sono comode, ma si graffiano e durano poco. Con HexClad non si deve più scendere a compromessi.

La struttura tridimensionale a nido d'ape sul fondo di una padella

La tecnologia ibrida si basa su un processo di incisione laser che crea sulla superficie della padella una struttura tridimensionale a nido d’ape. I rilievi sono in acciaio inossidabile e gli incavi antiaderenti sono realizzati con un rivestimento in ceramica molto resistente.

Il contributo di Gordon Ramsey

Il primo a credere in HexClad è stato lo chef imprenditore Gordon Ramsey, che nel 2021 entra in azienda come partner. Un coinvolgimento diretto che ha favorito la crescita del marchio. Accanto a Ramsey HexClad ha costituito un Culinary Concil di chef di fama internazionale che collaborano per testare i prodotti, sviluppare ricette e contribuire all’innovazione della gamma.

Pentolini HexClad